Sügisjazzil kõlab Maarja Nuudi suurteos ja lavale naaseb ansambel Paabel

"Sügisjazzi programmis on esindatud artistid, kelle loomingut ühendavad julgus, omanäolisus ja muusikaline meisterlikkus. Mul on hea meel, et saame tutvustada uusi rahvusvahelisi kooslusi ning tuua publiku ette armastatud Eesti artistid nende värskete kavadega," sõnas Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

Festivali avab 13. septembril Philly Joe's jazz'i-klubis Norra-Prantsuse trio T.I.M. (Tomorrow Is Minimalist), kelle kõlamaailm toob kokku improvisatsiooni, folgi ja kaasaegse jazz'i. Kontsert tähistab ühtlasi Charles Gili juhitud Prantsuse agentuuri Vapaat Äänet 30. tegevusaastat Eestis.

Brasiiliast naaseb Eestisse bassist, helilooja ja produtsent Frederico Heliodoro, kellega Eesti publik kohtus kevadisel Jazzkaarel Zé Ibarra koosseisus. Sügisjazzil esitleb Heliodoro omaloomingut, mis põimib Brasiilia muusikatraditsioone kaasaegse jazz'i, improvisatsiooni ja isikupärase helikeelega.

Koostöös Disainiööga jõuab Põhjala tehases publiku ette Rebecca Kontus Trio uue albumi "Hymne à l'amour" esitluskontserdiga, mis viib kuulajad Pariisi šansoonide kuldaega. Legendaarse Edith Piafi poolt maailmakuulsaks lauldud lood kõlavad seadetes, kus kohtuvad romantika, elegants ja ajatud meloodiad.

Sügisjazzil naaseb lavale ka ansambel Paabel. Pärast pea üheksa-aastast pausi esitleb koosseis oma uut albumit "Ajatu", tuues publiku ette värske loomingu ja energia. Lisaks Tallinnale esitleb Paabel oma uut muusikat ka Tartus, Viljandis ja Pärnus.

Maarja Nuut esitab Sügisjazzil oma uut suurvormi "Liivast juukseid kammides" koos Šveitsi trummari Nicolas Stockeri ja tunnustatud Briti vokaalansambliga Shards. Luule, elektroonika, häälte ja akustiliste instrumentide kohtumisest sünnib poeetiline maailm, mis avab uusi kihistusi nii sõnas, helis kui pildis. Sama koosseisuga on Nuut kutsutud novembris ka maailma ühe juhtiva jazz'i-festivali EFG London Jazz Festivali programmi.

Sügisjazz 2026 toimub 13. septembrist 14. oktoobrini, hooajal esineb viis artisti kontsertidega üle Eesti.