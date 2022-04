Maarja Merivoo-Parro avaldas artistinime Aprillo alt debüütalbumi

Seni saatejuhi ja ajaloolasena tuntud Maarja Merivoo-Parro astus Aprillona laulja-laulukirjutaja rolli, et jagada oma isiklikku helimaailma, kus puuduvad žanripiirid. Muusika loomisel juhindub Maarja põhimõttest, et tuleb teha just seda, mis parasjagu õige tundub. "Elu on liiga lühike, et mitte avameelselt mängida seda muusikat, mis mu peas kõlab. "Humanities" on kontseptsioonialbum, manifest ja DJ-set."

Aprillo debüütalbumil teevad kaasa Maria Faust, Tapio Heinilä, Taavi Paomets, Rasmus Merivoo, Marti Tärn ja Andres Olema. Lood miksis Tapio Heinilä ja masterdas Martin Englert. Albumi kaanefoto tegi Riina Varol ning kujunduse Kristin Kalamees.

Kuula albumit "Humanities":