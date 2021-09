Aprillo uues loos lööb kaasa ka Maria Faust

Maarja Merivoo-Parro sõnul kõlab lugu küll reipa ja rõõmsana, aga süveneja leiab ridade vahelt nii mõndagi üllatavat. "Maria Faustilt palusin soolot, mis ei lähtuks niivõrd loo vormist kui just sõnumist ja ma ei pidanud pettuma," tõdes ta ja rõhutas, et Maria Faust on ja jääb geniaalseks loojaks.

"See, mida ta siin palas korda saadab, on erakordne, stuudiojämm kestis pikalt ja põnevat kraami sai kokku palju," kinnitas Merivoo-Parro, lisades, et konkreetne soolo sai valitud, kuna tundus, et just seda on praegu muusikamaailmas nii kohutavalt vaja.

"Tomorrow Was A Good Day" jõuab ka Aprillo debüütalbumile "Humanities", mis ilmub talvel.

Kuula lugu "Tomorrow Was A Good Day":