Kaupo Kruusiaugu uus dokumentaalfilm viib inimesed coach'i juurde

Filmis hakkavad personaalse coach'i juures käima Pille, Armin ja Lii. Pille tahab teenida 20 000 eurot kuus ja nautida samal ajal suuremat vabadust. Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda nõmedate inimestega. Armini eesmärk on saada iseenda paremaks versiooniks ja hakata seejärel ka ise coach'iks. Film jälgib peategelaste arenguid ligi kolme aasta jooksul.

Režissöör Kaupo Kruusiauku ajendas coaching'u-maailma lähemalt uurima küsimus, kui palju on inimesel tegelikult võimalik end muuta.

"Mulle on sümpaatsed inimesed, kes julgevad teha elus kannapöördeid ja murda sissejuurdunud mustreid," sõnas Kruusiauk. "Samas teades, kui raske on muutusi päriselt ellu viia, huvitas mind, mis on selle protsessi hind ja tegelik mõte."

Režissöör Kaupo Kruusiauk on varem portreteerinud tennisist Anett Kontaveiti, muusikut ja heliloojat Maria Fausti jt. Filmi "Coaching tavalisele inimesele" toodab Flo Film. Operaatorid on Aivo Rannik, Erik Põllumaa ja Kaupo Kruusiauk ning monteerijaks Kaie-Ene Rääk. Platsiheli salvestas Mart Kessel-Otsa, helirežissöör on Harmo Kallaste ning helilooja Janek Murd.