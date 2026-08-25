X!

Kaupo Kruusiaugu uus dokumentaalfilm viib inimesed coach'i juurde

Film
"Coaching tavalisele inimesele" Autor/allikas: kaader filmist
Film

9. oktoobril jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusiaugu uus dokumentaalfilm "Coaching tavalisele inimesele", mis jälgib kolme Eesti inimese katseid coaching'u abil oma elu muuta.

Filmis hakkavad personaalse coach'i juures käima Pille, Armin ja Lii. Pille tahab teenida 20 000 eurot kuus ja nautida samal ajal suuremat vabadust. Lii soovib paremini kehtestada oma piire ja mitte suhelda nõmedate inimestega. Armini eesmärk on saada iseenda paremaks versiooniks ja hakata seejärel ka ise coach'iks. Film jälgib peategelaste arenguid ligi kolme aasta jooksul.

Režissöör Kaupo Kruusiauku ajendas coaching'u-maailma lähemalt uurima küsimus, kui palju on inimesel tegelikult võimalik end muuta.

"Mulle on sümpaatsed inimesed, kes julgevad teha elus kannapöördeid ja murda sissejuurdunud mustreid," sõnas Kruusiauk. "Samas teades, kui raske on muutusi päriselt ellu viia, huvitas mind, mis on selle protsessi hind ja tegelik mõte."

Režissöör Kaupo Kruusiauk on varem portreteerinud tennisist Anett Kontaveiti, muusikut ja heliloojat Maria Fausti jt. Filmi "Coaching tavalisele inimesele" toodab Flo Film. Operaatorid on Aivo Rannik, Erik Põllumaa ja Kaupo Kruusiauk ning monteerijaks Kaie-Ene Rääk. Platsiheli salvestas Mart Kessel-Otsa, helirežissöör on Harmo Kallaste ning helilooja Janek Murd.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:04

Ester Urbala uue lasteromaani keskmes on vanemad, kes ei soovi enam tööle minna

09:46

Suri Velikije Luki trummar Raik Kuusemets

09:32

Kaupo Kruusiaugu uus dokumentaalfilm viib inimesed coach'i juurde

09:27

Jaanus Samma: maalidest on valutum loobuda kui ateljeedest

24.08

Sõprus tähistab erikavaga filmitootmisfirma Homeless Bob Production 20. sünnipäeva

24.08

Kaamose kunstistipendium on tänavu mõeldud üle 60-aastastele loojatele

24.08

Uus "Astraal" kogus nädalavahetusega ligi 3300 külastust

24.08

Arvustus. Like if you remember Eesti aastatel 1997-2020

24.08

Arvustus. Teerajajate trio

24.08

Morcheeba esineb tuleval aastal Tallinnas

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.08

Kunstnikud annetasid kunstnike liidu erakorralisele oksjonile 124 teost

24.08

Morcheeba esineb tuleval aastal Tallinnas

23.08

Arvustus. Rokki, elektroonikat, majanduslanguse poppi ja maomahla

24.08

Eesti Rahvakultuuri Keskust asub juhtima Kaija Velmet

18.08

Tallinnas algab kümnes Tallinn Fringe festival

23.08

Arvustus. Kiidjärve sõrmus

24.08

Vestlusring. Postmodernistlik poeesia? "Hamlet" Eesti Draamateatris

24.08

Arvustus. Teerajajate trio

24.08

Arvustus. Like if you remember Eesti aastatel 1997-2020

24.08

Sõprus tähistab erikavaga filmitootmisfirma Homeless Bob Production 20. sünnipäeva

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo