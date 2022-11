Anett: Võsul elamine toob kahe jalaga maa peale

"Kui ma alguses Võsule kolisin, siis kõige ägedam tähelepanek oli see, kui hästi tuleb aastaaegade vaheldumine esile / .../ looduse keskel olles on see nii sujuv ja rahulik üleminek," sõnas Anett. Samas tõdes ta, et ka suurlinnad, nagu London, on talle meelepärased. "Võsu toob kahe jalaga maa peale, rahustab maha ja siis mul ei ole suurlinna mineku vastu midagi."

"Ma arvan, et muusikute omavaheline energia muutub laval siis, kui publik on saalis," kommenteeris Anett oma uut live-albumit. "Meil oli saalis kuskil 20 inimest, kes olid hiirvaikselt ja kõrvaklapid peas," rääkis muusik. Ta lisas, et natuke eksimisruumi jätsid nad bändiga endale ka, ehk mõni koht sai hiljem stuudios üle salvestatud, kuid umbes 85% albumist on siiski live-etteastest võetud.

"Elu võtmine sellisena nagu ta on," vastas Anett küsimusele, mis võiks olla tema uue albumi sõnum kuulajatele. Ta selgitas, et albumi kirjutas koroonaajal, kui ei olnud võimalik eriti väljas käia ja pidi palju omaette olema. See tegi teda ärevaks, sest tundus, justkui ta elu seisaks. "Ma arvan, et kõik need lood on kuidagi selle mõtte küljes kinni."