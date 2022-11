Galerii: Anetti plaadiesitluskontsert tõi Jõulujazzi festivali avakontserdile täismaja

Reedel, 25. novembril esitles lauljatar Anett Vaba Laval oma uut albumit "Late to the Party" täismajale. Üllatusesinejana käis laval albumi produtsent Sander Mölder.

"Late to the Party" on kontseptsioonalbum, mis valmis ühe-õhtu-salvestussessioonina ERR-i Raadiomaja 1. stuudios, kus kõlavärvi lisavad puhkpillid ja elektroonika.

"Albumi võtsime linti minu jaoks täiesti uut moodi. Kuna pandeemia tõttu oleme me kõik möödunud aastate jooksul olnud omajagu isoleeritud ja seetõttu ka live-muusika ja vahetute elamusteta, tundsin ka mina ülitugevalt puudust sellest kirjeldamatust publiku energiast, mida tunnen live-idel ja mis tahest-tahtmata mõjutab ka alati seda, kuidas muusika parasjagu selles momendis ellu ärkab," kommenteeris oma teist albumit Anett.

Laupäeva õhtul kõlasid Vaba Laval Jõulujazzi kontserdil Janno Trump Clarity Ensemble koos Rootsi jazzlauljatari Viktoria Tolstoyga. Sai kuulda uuemad ja vanemad lugusid Viktoria Tolstoy loomingust, Janno Trumpi loodud palu Viktoria esituses ning ka Janno Trump Clarity Ensemble'i instrumentaalteosed nende debüütalbumilt "Up North".

Lisaks esitab Marvi Vallaste pühapäeval Pärnus ja teisipäeval Tallinnas R'n'B ja jazz'i-lugusid Natalie ning Nat King Cole'i repertuaarist kavaga "Tribute to Natalie & Nat King Cole".

27. korda toimuv festival Jõulujazz kestab 25. novembrist 18. detsembrini.