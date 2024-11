Elektroonilise popi duo Vera Vice avaldas lühialbumi "Far Far Away"

Eesti elektroonilise unelmapopi duo Vera Vice avaldas reedel seitsmeloolise lühialbumi "Far Far Away".

Vera Vice'i üks liige, Ave Vellesalu kirjeldas uut albumit kui duo jagatud alateadvuse väljasalvestust. "Sellele on püütud meie kahehäälne umbluu ja joovastus lõputust, lainelise kõverjoonena kulgevast elurütmist." Duo teine osapool, Helen Västrik lisas, et "Far Far Away" on "nagu seitsme peaga lohe, iga pea küll eri alatoonis kumisemas, ent kõik ikka ühes rütmis hingamas".

EP-lt leiab ka aasta eest ilmunud singli "Flowers on Sunday" ning käimasoleva kuu alguses ilmunud loo "Drifting", mis loodi koos Kreeka laulja ja laulukirjutaja Johnny Labelle'iga.

"Far Far Away" muusika ja sõnad on loonud Vera Vice, EP miksis muusik ja produtsent Mart Avi ning masterdas Martin Kikas Ö Stuudiost.