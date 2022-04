Vera Vice avaldas albumi "Forget Me Not"

Eesti elektroonilise muusika duo Vera Vice avaldas reedel oma teise kauamängiva "Forget Me Not".

Vera Vice on pseudonüüm Ave Vellesalu ja Helen Västriku audiovisuaalsele koosseisule. Duo teine kauamängiv "Forget Me Not" koosneb seitsmest loost, mis kõiguvad duo sõnul hüpnagoogilise popi ning elektroonilise shoegaze'i piirimail. Sekka kõlab ka 80ndate-hõnguline "Aurora", millele on tenorsaksofoniga enda panuse andnud Eestis elav Ameerika päritolu instrumentalist Steve Vanoni.

"Forget Me Not" kõlab Västriku ja Vellesalu hinnangul võrreldes Vera Vice'i varasema loominguga näiliselt optimistlikumalt ja õrnalt tantsulisemalt, kuid selle allhoovustes on tunda igatsust parema tuleviku ja unustatud soojade mälestuste järele.

Album on salvestatud Vera Vice'i kodustuudios ja selle miksis Mart Avi, lood masterdas Martin Kikas. "Forget Me Noti" visuaali lõi Hanna Samoson, kelle loodud muusikavideo singlile "Light My Mind" ilmub samuti õige pea. Kujunduse tegi albumile graafiline disainer Helmi Arrak.