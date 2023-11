Art-popi duo Vera Vice: tahame lõbutseda ja dogmasid lõhkuda

Ave Vellesalu-Murdi sõnul on Vera Vice'i näol tegemist audiovisuaalse põrandaaluse art-popi duoga, mis annab võimaluse kahele erineva taustaga kunstnikule salakeeles suhelda. "Meie muusika loomise reegleid ei tunne ja nii ongi hea," lisas Helen Västrik.

Juba kaks täispikka albumit avaldanud koosluse viimasest singlist on möödas üle aasta. Vahepeal on nad jõudnud luua originaalmuusika tantsulavastusele "How the Land Lies" ning esinenud välisfestivalidel.

Vellesalu-Murdi sõnul sai "Flowers on sunday" loodud lõõmaval kesksuvel. "Lugu sündis igatsusest rütmi vastu ja soovist kinni püüda ning hoiustada aasta parimad päevad. Unelevate ududena oleme eelnevalt loonud pigem sügavama ja aeglasema hingamisega muusikat, aga sel korral tahtsime võtta uue suuna," ütles Vellesalu-Murd.

Singlile valmis ka muusikavideo, mille režissööriks on Ivar Murd ning kus teeb kaasa ka režissöör ja näitleja Rain Tolk. Lisaks talle figureerivad loo visuaalses kaaslases ka salapärasemad olendid.

"Mulle endale tundub, et need tegelased on sööbik ja pisik, kes soovivad koos maailma vallutada, ent kelle plaane takistab neljajalgne oranž nokkloom," selgitas Västrik. "Need on ärikaksikud, kes tegelikult äri teha ei oska," arvas Vellesalu-Murd.

Kevadel ilmub Vera Vice'il ka uus lühialbum, millega tahetakse tuua kuulajateni uusi ja emotsioone ja värve, mida nad seni avaldanud ei ole. "Tahame uue lühialbumi valguses lõbutseda ja dogmasid lõhkuda," ütles Västrik.

Uue lühialbumiga proovib Vera Vice leida keskteed esimese ja teise plaadi kontseptuaalsuse vahel ning lisada sekka kiiremaid rütme ja lõbusamaid süntesaatoreid. "Proovime uusi formaate ja põimime olemasolevaga," tõdes Vellesalu-Murd.