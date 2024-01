Tallinn Music Week avalikustas tänavuse festivali muusikaprogrammi

Eesti artistidest astuvad üles oma žanreis nii kodu- kui ka välismaal tegusid teinud Mari Kalkun, Duo Ruut, NOËP, Bedless Bones, Rita Ray, Trad.Attack! ja Bedwetters. Lisaks esineb kohalik punkbänd Kalli Talonpoika, tugeva 2023. aasta selja taha jätnud ning R&B artist Maria Kallastu ning TMW laval avaneb teine võimalus näha Iiris Vesiku Londonis tegutsevat dream-pop bändi Night Tapes. Eesti Kooriühingu laval Telliskivi rohelises saalis kõlab heliloojate Pille-Riin Langeprooni ja Karl Tippi autorikontsert "Ood päikeseloojangule" kammerkoori Avis Animi esituses ning Fotografiska Tallinnas tähistab Eesti Jazzliit oma 20. sünnipäeva, laval nii koduimase vokaal-jazz'i staar Kadri Voorand kui ka noor R&B artist Reti Niimann.

Bedwetters Autor/allikas: Pressimaterjalid

Nimekamate välisesinejatena on kavas Norra indie-soul'i artist Beharie, endine M.I.A trummar ja BBC saja tähelepanuväärse naise nimekirjas figureeriv Madame Gandhi, Kanada soul-laulja Tanika Charles ning Soome popartist Miss Molly. Näha saab ka seitset möödunud nädalal Hollandis Euroopa ühel suurimal esitlusfestivalil ESNS üles astunud välisartisti, nende seas Hollandi post-punk'i sensatsiooni Tramhaus ja Prantsusmaa electro-rock'i duot UTO.

Väliskorraldajatest osaleb TMW programmiloomes esmakordselt Euroopa klassikalise ja nüüdismuusika esitlusfestival Classical:NEXT, mille Telliskivi rohelise saali programmis kõlab ISCM-i noore helilooja auhinnaga pärjatud Madli Marje Gildemanni teose "Osmosis" ettekanne nüüdismuusika kollektiivi Ludens esituses. Uute väliskuraatoritena on programmis ka Euroopa kultuuripealinn Oulu2026, esitledes klubis Uus Laine põhjanaabrite hetke põnevaimaid artiste, sealhulgas psühhedeelne rokkbänd Musta Huone.

Miss Molly Autor/allikas: Pressimaterjalid

Hollandi agentuur Yugofuturism toob oma muusikaõhtule Vikendica lokaalis Kivi Paber Käärid Euroopa lavadel tegutsevad bändid nagu Tramhaus Hollandist ja Lufhansa Põhja-Makedooniast. Agentuur JV-Promotion kutsub eelseisval TMW-l Taiwani ja Lõuna-Korea muusikalennule, esinejate seas progressive rock'i ja Korea pärimust ristav grupp Dongyang Gozupa ning Taiwani indie-artist Leaf Yeh.

Tänavune TMW võõrustab ülemaailmse soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku Keychange uut etappi sisse juhatavat fookusüritust, esitledes selle raames klubis Uus Laine valikut viie aasta jooksul Keychange'i programmis osalenud artiste, kelle seas on Eesti elektroonilise unelmapopi duo Vera Vice ja Itaalia-Nigeeria laulja-laulukirjutaja Anna Bassy. Kanada artiste esitlevad muusikaorganisatsioonid The Women in Music Canada ja Mundial Montreal ning Eesti tegusaim kontserdikorraldaja Damn.Loud liidab Paavli Kultuurivabrikus jõud Soome tumemuusika festivaliga Blowup.

Lähemalt saab kavaga tutvuda Tallinn Music Weeki kodulehel.