Algas muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week

16. Tallinn Music Weekil on fookuses rahvusvahelised koostööprojektid ja Soome muusika. Nii esinebki tänavusel festivalil rekordarv Soome artiste. Korraldajate sõnul on Soome muusika hetkel väga põnev ja mitmekesine.

"Näiteks meil on tulemas artist nimega Knife Girl, kes teeb sellist ägedat hüperpopi ja erinevate žanrite segu. Samamoodi, nagu artistid Virta ja Soome aasta jazz-artist Selma Savolainen, neid on samamoodi 21 kui ma ei eksi, nii et avastamist jagub," kinnitas festivali peaprodutsent Eva Johanna Lepikov.

Avastada saab näiteks nii Leedu, Etioopia kui ka kodumaist uut muusikat. Festivali juht Helen Sildan on väga ootusärev. "Kindlasti ootan ma neljapäeval näiteks "Africa Now!" õhtut, kus kõlab uus Aafrika muusika. Kindlasti ootan reedel nüüdisklassika õhtut, Funk Embassy õhtut ootan väga, siis ootan ka Aivar Tõnso poolt kokku pandud ambisoonilise helikunsti õhtut, mis on Sõltumatu Tantsu Laval," rääkis Sildna.

"Mu lemmik osa TMW-st on see, et võta festivali pass, mine ühest kohast teise, koge neid atmosfääre. Seal on soome-ugri muusikast taiwani, korea ja aafrika saundideni – hea kirju kultuuriline elamus," rõõmustas festivali juht.

Kontsertpaiku leiab kõikjalt üle linna. "Meil on väga äge linnalavade programm sel aastal. Alustame Poco kunstimuuseumist Rotermannis, siis jõuame Viru Keskusesse, kus me oleme pannud ülesse sellise linnapargi, rohelise oaasi, kus esinevad Maria Kallastu ja jällegi Soome artist, kes neil hiljuti eurolaulul osales. Sealt läheme edasi Telliskivisse Nihe kohvikusse ja sealt Noblessnerisse, kus on mutantauto Reisiv Siil end ülesse pannud, kelle katusel ja seljas esinevad neli artisti, kes juhatavad sisse sellise õhtusema perioodi," tutvustas Lepikov.

Tallinn Music Weekilt leiab muusikaprogrammi kõrvalt ka konverentsi, kunsti- ja ka toiduprogrammi.