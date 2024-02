Tallinn Music Weeki peaprodutsendina alustas tööd Eva Johanna Lepikov

Peaprodutsendi ametikoht on uus positsioon Tallinn Music Weeki tiimis. Tegu on pikalt planeeritud sammuga korraldustiimi struktuuris, et tõsta strateegilise planeerimise kompetentsi ja pakkuda tuge juhtimisotsuste langetamisel. Uue positsiooni eesmärk on eri osakondade töö ühtseks tervikuks kokku toomine ja tiimi igapäevase töö korraldamine.

"TMW on mulle väga südamelähedane ja aastatega olen seda organisatsiooni ning selle masinavärki ühest ja teisest küljest tundma õppinud. Mind ja festivali ühendab sügav uskumus, et muusika kaudu on tõesti võimalik meid ümbritsevat parendada ja parandada," ütles uus peaprodutsent.

"Oma eesmärgiks sean hoida meie festivali sel kriisiaastate järgsel ajal õigel kursil, sealjuures pidades eriti silmas kvaliteeti, innovatiivsust ja julgust, väärtustades nii rahvusvahelisi kui kohalikke koostöid, ja muidugi jätkusuutlikkust, selle mõiste igas tähenduses," sõnas Lepikov, lisades, et on kogu hingest Eesti muusika, muusikute ja muusikatööstuse fänn.

Festivali juhil ja asutajal Helen Sildnal on eriti hea meel selle üle, et Lepikov on uude positsioonis kasvanud aastate jooksul orgaaniliselt. "Tema pühendumus, täpsus, sisukus, oskus teistega arvestada ning sügav huvi muusika ja kultuurielu vastu innustavad meid kõiki olema täpsemad ja tundlikumad," ütles Sildna.