Kaspar Männi uus nüüdismuusikaansambel astub esmakordselt publiku ette

Aastal 2024 tähistab muusikamaailm Arnold Schönbergi 150. sünniaastapäeva. Esimest korda publiku ette astuv Ludensemble on valinud oma kavasse helilooja teose "Kuu-Pierrot" ("Pierrot lunaire", 1912). Lisaks on kavas Kirke Karja uudisteos "Murenemine".

"Mul on ääretult hea meel, et uus aasta toob ellu uue kollektiivi, mida on mõnda aega mõtetes sepistatud. Ansambel, mis on aktiivses suhtluses tänapäeva loojatega ning muusikas, ajastutes ja stiilides žonglöörides, kui võib nii öelda, püüab luua uusi tervikpilte. Eelkõige pakkuda kuulajale uusi, senikuulmata muusikalisi elamusi. Ansambli koosseis on muutuv vastavalt esitatavale teosele, kuid tuumik on neil kontsertidel teie ees," sõnas Kaspar Mänd.

"Arnold Schönberg – helilooja, kelle mõjust ei saa kuidagi mööda vaadata ning seetõttu esitame oma esimesel kontserdil üht tema märgilisemat teost, psüholoogiliselt mitmekihilist melodraamat "Kuu-Pierrot'd" koos metsosopran Tuuri Dedega, keda iseloomustab erk emotsioonitaju ja sugestiivsus," tutvustas dirigent teose valikut.

"Kirke Karja on üks omanäolisemaid artiste meie muusikamaastikul, aktiivne jazz-pianist ja helilooja, laia silmaringiga artist, kes huvitub ümbritsevast maailmast ja lisab oma muusikasse ka teiste, n-ö akadeemiliste heliloojate loomingut. Seetõttu on Kirke uudisteos suurepärane avanoot Ludensi esimesele kontserdile," lisas Mänd.

Ludensemble: vasakult Maria Luisk, Kärt Ruubel, Kaspar Mänd, Kaija Lukas, Aleksandr Avramenko ja Theodor Sink Autor/allikas: Mait Jüriado

Lavale astuvad Ludensi asutajaliikmed Kaija Lukas (viiul), Maria Luisk (flööt), Kärt Ruubel (klaver), Aleksandr Avramenko (klarnet), Theodor Sink (tšello) ja Kaspar Mänd (dirigent). Kontserdil soleerib metsosopran Tuuri Dede.

Kontserdile loob visuaalkujunduse Aleksander Sprohgis, kes on teinud koostööd paljude eesti muusikaartistidega erinevates žanrites (HU?, Mick Pedaja, Duo Ruut, Oleg Pissarenko, segakoor HUIK!) ning loonud kujundusi teatrilavastustele ja näitustele.

Kollektiivi esimesed kontserdid toimuvad 1. veebruaril kell 19.00 Tartus Heino Elleri Muusikakooli Tubina saalis ja 4. veebruaril kell 17.00 Tallinnas Muusika-ja Balletikooli suures saalis.