Maailma uue muusika päevadel Fääri saartel esindab Eestit Marianna Liik

Rahvusvahelise Nüüdismuusika Ühingu (ISCM) korraldatava festivali Maailma muusika päevad (World New Music Days) kavasse valis tänavu rahvusvahelistest ekspertidest koosnev komisjon Fääri saartele Eestit esindama Marianna Liiki teosega "Out of breath" (2018) viiulile, tšellole ja elektroonikale.

ISCM on kaasaegse muusika valdkonna suurim rahvusvaheline võrgustik, mis ühendab üle 50 riigi, lisaks alaorganisatsioonidena ka festivale või uue muusika keskuseid. Maailma muusika päevad on ISCM-i tegevuse üks tähtsamaid väljundeid. Heliloojate jaoks on tegemist ühe aasta olulisema nüüdismuusikasündmusega.

Marianna Liiki teoses "Out of Breath" astuvad dialoogi viiul, tšello ja elektroonilised tämbrid. Kompositsiooni võib tajuda kui rännakut läbi erinevates toonides ruumide. Teos on pärit Liiki autorialbumilt "Januneb valgust / Thirsteth for Light", kus see kõlab Merje Roomere ja Aare Tammesalu esituses.

Marianna Liik lõpetas 2017. aastal heliloomingu magistriõppe Helena Tulve ja Margo Kõlari juhendamisel, 2014. aastal omandas ta samas koolis bakalaureusekraadi elektroakustilise kompositsiooni erialal, õppides Margo Kõlari ja Malle Maltise käe all. 2017–2018 täiendas ta end Antwerpeni Kuninglikus Konservatooriumis (Koninklijk Conservatoire Antwerpen) Wim Henderickxi õpilasena.

Väljakujunenud tava kohaselt tutvustab festival igalt liikmeskonna maalt vähemalt ühe helilooja teost. Iga liikmesriik esitab rahvusvahelisele komisjonile kuni 6 teose ettepanekut erinevatesse muusikalistesse kategooriatesse. Eelmisel aastal esindasid Eestit Lõuna-Aafrikas toimunud festivalil oma teostega heliloojad Madli Marje Gildemann ja Tõnu Kõrvits.

Igal aastal korraldatakse festival erinevas liikmesriigis. Tänavu toimuvad ISCM-i Maailma uue muusika päevad 22. juunist – 30. juunini 2024 Fääri saartel Tórshavnis.

Eesti Heliloojate Liit on ISCMi liige alates 2005. aastast ning aastal 2019 valiti ISCM-i suursündmuse korraldajamaaks. 2014. aastal Wroclawis toimunud ISCM-i üldkogul valiti esimese eestlasena organisatsiooni auliikmeks ka Arvo Pärt.