Algab festival Eesti Muusika Päevad

Festivali kaks keskset teemat – hing ja vaim – paigutavad Tallinna ja Tartu kontsertprogrammidesse erinevad rõhuasetused, mis samas teineteist täiendavad ja ühist tervikut loovad. Kunstilise visiooni kujundavad heliloojad Helena Tulve ja Timo Steiner. Tartu programmi kureerib Eesti Heliloojate Liidu esimees, helilooja Märt-Matis Lill.

"Muusika kuulub inimeseks olemise juurde, nagu hingamine. Meile sageli tundub, et ei ole midagi hingamisest lihtsamat ja iseenesest mõistetavamat, aga samas kui hakkame iseennast keskendunult jälgima, siis võib selguda, et sügava hingamiseni on pikk tee. Eesti Muusika Päevade üks eesmärke ongi anda võimalus keskendumiseks ja ka hingetõmbeks koos muusikaga, muusikutega, muusikaarmastajatega," kommenteeris festivali teemat Helena Tulve.

Festivalil kõlavad maailma esiettekanded Tatjana Kozlova-Johanneselt, Evelin Sepparilt, Maria Rostovtsevalt, Tauno Aintsilt, Lauri Jõelehelt, Mariliis Valkonenilt, Jonas Tarmilt, Kristo Klausilt, Marianna Liigilt, Ekke Västrikult, Sander Saarmetsalt, Age Veeroosilt, Jüri Tamverkilt, Malle Maltiselt, Arash Yazdanily, Margo Kõlarilt, Liisa Hirschilt, Märt-Matis Lillelt, Ülo Krigulilt ja Liina Sumeralt. Lisaks tulevad esitamisele uudisteosed EMTA kompositsiooniosakonna tudengitelt.

Publiku ette astuvad Tallinna Uue Muusika Ansambel, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, keelpillikvartett M4gnet, Oja/Krigul/Metsvahi/Sumera, Torupilliorkester, Ansambel U:, EMTA Sinfonietta, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester jt.

Kontserdid toimuvad nii pealinnas, Tartus kui Laulasmaal ning on osaliselt kuulatavad ka Klassikaraadios ja Eesti Muusika Päevade TV vahendusel festivali kodulehel.

Festivalil on ka loengutest, vestlustest ja üllatustest koosnev lisaprogramm ning jätkuvad kaks heliloomingu konkurssi: noor helilooja 2023 ning LHV uue heliloomingu Au-tasu 2023.