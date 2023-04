Eesti Muusika Päevade kunstiline juht: muusika on otsetee inimese hinge

Sel aastal on muusikapäevadel kaks teemat: Tartu osa kannab pealkirja "Vaim", Tallinna osa "Hing".

"Üldiselt tundub, et praegune aeg on natukene hingetu," arvas Eesti Muusika Päevade kunstiline juht Helena Tulve. "Hingest ja hingele räägitakse vähem, keskendutakse vähem, aga mulle tundub, et kunstid ja muusika iseäranis on otsetee inimese hinge. See kõnetab inimest vahetult."

Kontrastiderohkel avakontserdil kõlavad esimest korda nelja helilooja teosed. Age Veeroosi maailmaesiettekandele tulev "Outlines of the Night" on pühendatud öös peituvale vaikusele, aga ka ärevusele ja tihedusele.

"Kui ma hakkan öö peale sügavamalt mõtlema, siis see võib tähendada ka tumedaid jõudusid, mis on hingele rasked, aga samal ajal öö ise on väga hingestatud nähtus – mine välja ja vaata," rääkis helilooja Age Veeroos.

"Mul on tunne, et see teos on pigem ärev, aga tegelikult ta annab ka edasi natukene seda tunnet, kui ma reaalselt olengi öösel väljas," mõtiskles Veeroos, et teoses on nii ööle omast vaikust kui ka tihedust.

Eesti Muusika Päevad kestavad kuni 7. maini ning pakuvad muusikaelamusi enam kui 20 autorilt eripalgeliste koosseisude ja muusikute esituses.