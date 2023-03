Selgusid nüüdismuusika preemia Au-tasu 2023 nominendid

LHV uue heliloomingu Au-tasu 2023 nominendid on:

Alisson Kruusmaa "Akordionikontsert"

Andrus Kallastu "Udu troop"

Arash Yazdani "Hurreh"

Elis Hallik "Like a Swan"

Elo Masing "Tiktaalik roseae"

Krõõt-Kärt Kaev "Schablonen"

Liisa Hõbepappel "First Step, Last White"

Madli Marje Gildemann "Transpiration"

Maria Kõrvits "Lace"

Riho Esko Maimets "Bubble"

Tatjana Kozlova-Johannes "söövitab.tuhk"

Tõnu Kõrvits "Tiibade hääl"

Ülo Krigul "Süntesaatorikontsert"

Žüriisse kuulusid Märt-Matis Lill (Eesti Heliloojate Liidu ja konkursi žürii esimees), Talvi Hunt (interpreet), Johanna Mängel (Klassikaraadio), Kaspar Mänd (dirigent) ja Jüri Reinvere (helilooja, möödunud aasta laureaat).

"Tervikuna võib öelda, et eesti heliloomingu hetkeseis on rõõmustavalt kõrgetasemeline ja mitmekesine. Preemiale esitati palju teoseid, kusjuures nende hulgas oli ka mitmeid ulatuslikke suurvorme. On selgelt näha, et eesti nüüdismuusika on muutunud järjest enam rahvusvaheliseks, aina rohkem on heliloojaid, kes tegutsevad Eestist väljaspool või teevad koostööd välismaiste kollektiividega," sõnas žürii esimees Märt-Matis Lill.

Varasematel aastatel on autasu pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill, Rasmus Puur ja Jüri Reinvere.

Eesti Muusika Päevad (EMP) algavad 26. aprillil ning kestavad kuni 7. maini Tallinnas, Tartus ja Laulasmaal.