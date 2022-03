Selgusid nüüdismuusika preemia Au-tasu 2022 nominendid

Konkursi eesmärk on väärtustada aktiivseid heliloojaid ning tuua esile rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö. Tänavu kandideerisid erandkorras nii 2021. aastal valminud kui ka mitmed 2020. aasta teosed, mille esiettekanded pandeemiast tingitud muutuste tõttu edasi lükkusid. Konkursile nomineeriti rekordiliselt 67 teost 40 heliloojalt. Kandidatuuri esitasid üksikisikud, muusikakollektiivid ja -organisatsioonid.

Konkursi žürii valis välja nominendid:

Elo Masing "Hargnevate teede aed"

Jüri Reinvere "Vom Sterben der Sterne"

Kristjan Kõrver "Sic!"

Krõõt-Kärt Kaev "Glimpses"

Madli Marje Gildemann "Foen nóre"

Maria Kõrvits "Betoon"

Mariliis Valkonen "Vastuvõtt, vahendus"

Ülo Krigul "streeeeeeeeeetch"

Žüriisse kuuluvad Tiia Teder (žürii esinaine, Klassikaraadio), Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Selts), Iris Oja (metsosopran), Andres Kaljuste (dirigent), Taavi Kerikmäe (interpreet) ning möödunud aasta laureaat Rasmus Puur (helilooja, dirigent).

"LHV uue heliloomingu Au-tasu 2022" žürii juhi Tiia Tederi sõnul pakkus konkursile esitatud teoste valik mitmekülgse ülevaate eesti muusikast. "Aasta 2021 oli esiettekannete poolest rikas, publiku ette jõudis rohkem uusi teoseid kui varasematel aastatel, ja osalt ka need helitööd, mille ettekanne koroonaviiruse tõttu edasi lükati. Auhinnale konkureeris esinduslik valik eesti muusikat: orkestriteoseid, ansamblilugusid, ulatuslikke kompositsioone ja ka väikesi kammerpalu. Väga tore et nominentide hulka jõudis staažikate heliloojate kõrvale noori autoreid ning et lõviosa nomineeritud teoste autoritest on naised."

Aprillikuu kolmel nädalal tutvustab preemiale kandideerivaid teoseid Klassikaraadio saade "Nyyd-muusika". Konkursi võitja kuulutatakse välja 22. aprillil Eesti Muusika Päevade ERSO kontserdil.

Varasematel aastatel on "LHV uue heliloomingu Au-tasu" pälvinud Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill ja Rasmus Puur.