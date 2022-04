LHV uue heliloomingu preemia Au-Tasu tänavune laureaat on Jüri Reinvere

Jüri Reinverele antakse autasu üle tänaõhtusel ERSO kontserdil Estonia kontserdisaalis. "Vom Sterben der Sterne" ("Tähtede suremisest") kirjutas Reinvere läinud aastal Baieri raadio sümfooniaorkestrile. See on üks ta pikemaid ainult orkestrile kirjutatud teostest ja lähtub ajatust sõnumist, et miski pole jääv. Helilooja hindab LHV uue heliloomingu Au-tasu seetõttu, et see osutab eri valdkondade koostööle.

"Üks kultuur ja riik saab olla väga terve ainult siis, kui tema mõlemad jalad, nii kultuur kui ka majandus, käivad ühte takti ja ei lonka omavahel. See preemia on välja antud muusikute endi poolt ja teisalt Eesti panganduse poolt, rääkis Jüri Reinvere. "Nii et see selline sümbioos annab mulle lootust ja ka rõõmu niisuguse hea riigi jätkuvuse kohta ja hea kultuuri jätkuvuse kohta," teatas ta.

Sel aastal laekus konkursile rekordiliselt 67 tööd 82 ettepanekuga. Preemiale võisid teoseid esitada nii üksikisikud kui kollektiivid ja organisatsioonid. Kandideerisid Eesti autorite teosed, mille maailmaesiettekanne toimus 2021. aastal, pandeemia tõttu erandkorras ka 2020. aastal esiettekandele tulnud tööd.

Žüriisse kuulusid žürii esinaine Tiia Teder (Klassikaraadio), 2021. aastal "LHV uue heliloomingu Au-tasu" pälvinud helilooja ja koorijuht Rasmus Puur, muusikateadlane Kerri Kotta (Eesti Muusikateaduse Seltsi esimees), dirigent ja muusik Andres Kaljuste, laulja Iris Oja ning interpreet Taavi Kerikmäe.

Žüriiliige Kerri Kotta sõnul eristub Reinvere looming julguse poolest sulatada kokku eripärane muusikamaterjal

Žüriiliige Rasmus Puur kirjeldas konkurssi: "Oli erakordselt huvitav, kuid samas keeruline "LHV uue heliloomingu Au-tasu" laureaati valida. Huvitav seetõttu, et oli võimalus süvenenult läbi kuulata ligi 70 uut eelmisel aastal esiettekantud teost, mis andis avara pildi meie kaasaegse muusika loojatest ja maastikul toimuvast. Keeruline aga seetõttu, et võrdselt tugevaid teoseid oli päris palju. Mind üllatas positiivselt see, kui palju neis keerulistes oludes toimus tegelikult väga häid ettekandeid."

Žüriiliikme Kerri Kotta sõnul põimuvad Jüri Reinvere teoses erinevad traditsioonid: "Ühelt poolt iseloomustab teost selge, peaaegu neoklassitsistlik kujundiloogika, kuigi kujundiks pole siin reeglina konventsionaalne motiiv, vaid pigem karakteerne kõlaline ja rütmiline kompleks, mille puhul mängib olulist rolli selle muusikaline inerts ehk potentsiaal hoida muusikat liikumises. Sellega kaasneb monumentaalsus ja romantismiajastu teosele omane piltlikus. Teos näib esitavat küsimuse programmilise muusika võimalikkusest 21. sajandil ning eristub julguse poolest sulatada ühes teoses veenvalt kokku eripärane muusikaline materjal."

"Vom Sterben der Sterne. Symphonische Notizen für Orchester" (2021) tuli esiettekandele Baieri Raadio Sümfooniaorkestri esituses ja Pablo Heras-Casado juhatusel. Teose tellis Baieri Ringhäälingu nüüdismuusika kontserdisari "Musica viva". Kontsert toimus 12. novembril Müncheni Herkulessaalis.

Viimastel aastatel on Reinverel esiettekandele tulnud rida ulatuslikke sümfoonilisi teoseid, mida on esitanud mainekad orkestrid olulistes saalides: "… ja väsimus õnnest nad tantsima viis" (2018, esiettekanne Eesti Festivaliorkester, Paavo Järvi), "Enne kui Leviaatan ärkab" (2019, ERSO, Mihkel Kütson), "Vom Sterben der Sterne. Symphonische Notizen für Orchester" (2021, Baieri Raadio sümfooniaorkester, Pablo Heras-Casado), "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer" (2021, Bambergi sümfoonikud, Andris Nelsons, esiettekanne Bambergis; sama aasta detsembris kõlas teos Nelsonsi dirigeerimisel Berliini filharmoonikute esituses ka selle orkestri kodusaalis), "Das innere Meer" (2021, Saksa Raadio filharmooniaorkester, Pietari Inkinen).

Reinvere on oma viljaka ja kõrgetasemelise loomingu eest pälvinud rohkelt tunnustust: Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia (2000, 2010, 2012, 2018, 2020), Eesti Vabariigi kultuuripreemia (2015), Enn Soosaare esseistikapreemia (2017), Eesti muusikanõukogu muusikapreemia (2017), Lepo Sumera nimeline heliloomingupreemia (2019), ERRi aasta muusik (2021).

Eesti Heliloojate Liidu ja LHV poolt välja antav uue heliloomingu Au-tasu konkursi eesmärk on väärtustada värsket Eesti heliloomingut ja silmapaistvaid heliloojaid. Auhinnaks on 6000-eurone stipendium ja klaasikunstnik Mare Saare taies.