Algas kandidaatide esitamine heliloomingu preemiale Au-tasu

Erakapitali toel tunnustatakse ühte Eesti nüüdismuusika heliloojat rahalise stipendiumiga, mis antakse välja festivalil Eesti Muusika Päevad (EMP). Möödunud aastal osales konkursil rekordiliselt 52 teost 42-lt heliloojalt ning preemia pälvis Rasmus Puuri "Viiulikontsert".

Seitsmendat korda välja antava preemia eesmärk on väärtustada aktiivseid eesti heliloojaid ja esile tuua rahvusvahelist kõlapinda vääriv uus helitöö. LHV uue heliloomingu Au-tasule saavad kandideerida eesti autorite möödunud aastal maailmaesiettekande saanud teosed. Preemiaks on 6000-eurone stipendium ja klaasikunstnik Mare Saare loodud trofee. Möödunud aastatel on preemia pälvinud heliloojad Liisa Hirsch, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Helena Tulve, Märt-Matis Lill ja Rasmus Puur.

"LHV Au-tasu on eesti muusikamaastikul erakordne ja tulevikku vaatav algatus. Kaalukausil on meie tänases ajas sündinud helilooming, uued ideed ja värsked mõtted. Muusika on teatavasti Eesti visiitkaart maailmas," ütles 2021. aasta žürii esinaine Tiia Teder.

2022. aasta LHV uue heliloomingu Au-tasule saavad kandideerida eesti heliloojate kirjutatud teosed, mille esiettekanne oli 2021. aastal. Konkursile võivad esitada kandidaate nii üksikisikud, muusikakollektiivid kui ka muusikaorganisatsioonid. Kandidaatide esitamine kestab kuni 7. märtsini. Laureaat selgub 22. aprillil Estonia kontserdisaalis ERSO kontserdil.