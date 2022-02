Eesti Muusika Päevad avalikustas festivali programmi

Selleaastase festivali teema on "Teisiti" ning see saab avapaugu 16. ja 17. aprillil Tartus ja jätkub 18. aprillist kuni 24. aprillini Tallinnas ning Laulasmaal.

"Eesti Muusika Päevad teeb eriliseks just see, et suur hulk Eesti heliloojate teoseid kõlab publikule esmakordselt ja loodame, et nii mõnigi teos paneb maailma hingama teisiti. Festivalile on lisandunud kevadist värskust ja energiat, nii programmi kui ka näiteks erksates värvides visuaali näol, kuhu on tänavu panustanud graafik Kadri Toom," kommenteeris festivali programmi kunstiline juht Timo Steiner.

Välisesinejatest on festivali programmis Eesti-Rootsi kollektiiv The Bright Future Ensemble koosseisus Dan Laurin (plokkflööt), Anna-Liisa Eller (eesti kannel), Anna Paradiso (klavessiin), Taavi Kerikmäe (analoogsüntesaatorid, elektroonika).

23. aprillil etendub festivali raames Theatrumi muusikateatrilavastus "Söövitab.tuhk", mille heliloojaks on Tatjana Kozlova-Johannes ning libreto autor ja lavastaja Liis Kolle. Lavastus on valminud Maarja Kangro romaani "Klaaslaps" ainetel.

Festivalil on ka loengutest ja vestlustest koosnev lisaprogramm, ning jätkuvad kaks olulist heliloomingu konkurssi, mille preemiafondi on välja pannud LHV. Konkursile "Noor helilooja 2022" kestab teoste esitamine 11. märtsini ning "LHV uue heliloomingu Au-tasule" saab teoseid esitada 7. märtsini.

Festivalil programm on avalik 16. veebruarist festivali kodulehel. Festivali kunstilised juhid on Helena Tulve ja Timo Steiner, Tartu programmi kureerib Märt-Matis Lill.