Klassikaraadio kannab üle üheksa kontserti Eesti Muusika Päevadelt

Alates 1979. aastast peetud festival Eesti Muusika Päevad on 43 aastat olnud üks olulisemaid siinsete heliloojate loomingule keskenduvaid festivale. Sel aastal toimub festival 16.-24. aprillil Tartus, Tallinnas ja Laulasmaal.

Igal aastal on festivalil keskne teema, mille ümber koonduvad ettekandele tulevad teosed ja kontserdid. 2022. aasta festivali teema on "Teisiti", mille eesmärk on eelkõige tõstatada küsimus, miks me midagi teeme ja kas ning kuidas saaks teisiti.

Tänavuse festivali kavas on noorte heliloojate looming kõrvuti meie maailmanimega heliloojate teostega.

Eesti autorite loomingut esitavad Eesti tippkollektiivid ja tunnustatud interpreedid, teiste seas Eesti Riiklik Sümooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel, Irina Zahharenkova, Mari Poll jt.

Maailmaesiettekandele tulevad näiteks Rein Rannapi, Liisa Hõbepappeli, Ülo Kriguli, Toivo Tulevi, Erkki-Sven Tüüri, Galina Grigorjeva, Tõnu Kõrvitsa, Lauri Jõelehe, Kristjan Kõrveri, Märt-Matis Lille, Maria Kõrvitsa, Andrus Kallastu, Arash Yazdani, Jüri Reinvere, Jonas Tarmi, Tõnis Kaumanni, Elo Masingu, Rasmus Puuri, Alisson Kruusmaa, Marianna Liigi ja Madli Marje Gildemanni uudisteosed.

Festivalil kuulutatakse seitsmendat korda välja LHV uue heliloomingu autasu võitja. Kõiki preemiale nomineeritud teoseid tutvustab aprillikuus Klassikaraadio saatesari "NYYD-muusika". Laureaat selgub 22. aprillil Estonia kontserdisaalis toimuval Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserdil.

Klassikaraadio kannab üle järgmised kontserdid:

Pühapäev, 17. aprill kell 16 Tartu Heino Elleri muusikakooli Tubina saal

Noor helilooja 2022 finaalkontsert

Konkursi lõppkontserdil kõlavad kuni 22-aastaste autorite võistlustööd: Selina Feklina, Hele-Riin Raun, Georg Jakob Salumäe, Kertu Katriin Kotkas, Gregor Kulla, Lisanna Laansalu, Joosep Ottokar Oja, Brita-Liis Oruste, Erik Rauk, Mariann Raun, Tarmo Univer, Patrik Sebastian Unt ja Joosep Vall.

Teoseid esitab ansambel koosseisus: Maria Jönsson (flööt), Kadri Rehema (vioola), Jorma Toots (klaver), Stefan Heinrich Kerstan (fagott), Hanna-Ingrid Nurm (kontrabass).



Pühapäev, 17. aprill kell 19 Tartu Ülikooli muuseum

Trio '95

Trio '95 tegutseb alates 2003. aastast, mil Robert Traksmann, Marcel Johannes Kits ja Rasmus Andreas Raide olid klassivennad Tallinna muusikakeskkoolis. Festivaliks Eesti Muusika Päevad 2022 kirjutasid triole värsked teosed Liisa Hõbepappel, Ülo Krigul ja Rein Rannap, eesti muusika klassikast kõlab Ester Mägi trio.



Esmaspäev, 18. aprill kell 19 Uudistemaja 1. stuudio

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel (EMA) alustas tegevust 2017. aastal ja on pühendunud elektroonilise kammermuusika mängimisele. Sel kontserdil esitleb EMA elektroonilist muusikat ajaloolisest perspektiivist – koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga tuuakse esmakordselt publiku ette haruldasi leide varajasest eesti elektroonilise muusikast.



Teisipäev, 19. aprill kell 19 Arvo Pärdi Keskus

Irina Zahharenkova (klaver, klavessiin)

Irina Zahharenkova on üks kõige enam rahvusvahelistel konkurssidel kõrgeid auhindu pälvinud Eesti interpreete, kes astub sageli üles ka välismaa kontserdilavadel. Vanema muusika asjatundjana esineb ta sageli ka tänapäevase klaveri eelkäijatel, klavessiinil ja haamerklaveril.

Kontserdi kavas on neli esiettekannet autoritelt Toivo Tulev, Tõnu Kõrvits, Galina Grigorjeva, Erkki-Sven Tüür. Lisaks klaverile kõlab ka klavessiin.

Kolmapäev, 20. aprill kell 19 Tallinna Metodisti kirik

Tartu Ülikooli sümfooniaorkester, Anna-Liisa Eller (kannel), Theodor Sink (tšello), dirigent Taavi Kull

Tartu Ülikooli sümfooniaorkester astub üles viie kaasaegse helitööga, millest koguni kolm on esiettekanded ja kirjutatud spetsiaalselt neile. Uudisteosed on kirjutanud Kristjan Kõrver, Märt-Matis Lill ja Maria Kõrvits. Orkestri ees soleerivad kaks klassikalise muusika maastikul üpriski haruldast pilli – kromaatiline kannel ja tšello.



Neljapäev, 21. aprill kell 19 Eesti Arhitektuurimuuseum

Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Momir Novakovic (akordion), dirigent Lodewijk van der Ree

Eriline koht Eesti Filharmoonia Kammerkoori repertuaaris on eesti heliloojate loomingul ja selle tutvustamisel maailmas. Kontserdi kava on põnevalt rahvusvaheline: uudisteosed on kirjutanud Poolas ja Soomes õppinud ning praegu Saksamaal tegutsev helilooja Jüri Reinvere, samuti Soomes õppinud Andrus Kallastu ja juba aastaid Eestis resideeriv iraani komponist Arash Yazdani. Kontserdil astub üles ka serbia päritolu akordionist Momir Novakovic, kellelt kõlab norra autori Arne Nordheimi, tatari juurtega vene helilooja Sofia Gubaidulina) ja eesti autori Erkki-Sven Tüüri muusika. Koori dirigeerib hollandi päritolu laulja ja dirigent Lodewijk van der Ree.



Reede, 22. aprill kell 19 Estonia kontserdisaal

Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Hans Christian Aavik (viiul), dirigent Kaspar Mänd

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontsert on alati üks Eesti Muusika Päevade kõrghetki. Orkestri ees on sel korral Pärnu Linnaorkestri peadirigent Kaspar Mänd. Rahvusvahelise haardega noore viiuldaja Hans Christian Aaviku soleerimisel tuleb ettekandele Rasmus Puuri viiulikontsert, mille eest helilooja pälvis möödunud aastal LHV uue heliloomingu autasu. Selleks kontserdiks on uued teosed on kirjutanud Ameerikas tegutsev eesti juurtega komponist Jonas Tarm ja Tõnis Kaumann. Eesti esiettekandele tuleb Saksamaal tegutseva, rahvusvaheliselt tunnustatud helilooja Jüri Reinvere oopus "Maria Anna, wach, im Nebenzimmer". Eesti varasemat muusikat esindab Helena Tulve 2013. aastal valminud teos "Mäena vaikin ma paljust".



Pühapäev, 24. aprill kell 16 Tallinna Filharmoonia Mustpeade Maja, Olavi saal

Mari Poll (viiul) ja Momir Novakovic (akordion)

Mari Poll on rahvusvahelistel lavadel silma paistnud viiuldaja, kes on nüüd tagasi kodumaal ja töötab rahvusooper Estonia kontsertmeistrina. Koos oma ansamblipartneri, tunnustatud akordionisti Momir Novakoviciga, toovad nad kuulajate ette uudisteosed autoritelt: Elo Masing, Rasmus Puur ja Alisson Kruusmaa. Lisaks on kavas serblase Lazar Dordevici ja Poola helilooja Mikolaj Majkusiaki muusika.



Pühapäev, 24. aprill kell 18 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja

Tallinna Kammerorkester, dirigent Andres Kaljuste

Tippkollektiivi Tallinna Kammerorkestrit juhatab mitmekülgne muusik – dirigent, viiuli- ja vioolamängija Andres Kaljuste. Kavas on Alisson Kruusmaa, Madli Marje Gildemanni ja Marianna Liiki uudisteosed ning Ülo Kriguli mõne aasta tagune orkestriteos. Eesti muusika kullafondist kõlab Ester Mägi ja Jaan Räätsa muusika.



Festivali Eesti Muusika Päevad sündmusi vahendavad Klassikaraadio eetris Kaisa Jõhvik, Lisete Velt ja Johanna Mängel.