Tõnu Kõrvits: "Tiibade hääl" on triloogia kõige helgem teos

Sel nädalal esitletakse Tallinnas, Tartus ja Haapsalus Tõnu Kõrvitsa muusikalise triloogia kolmandat osa "Tiibade hääl". "Vikerhommikule" antud intervjuus sõnas Kõrvits, et tal on omamoodi metafüüsiline tunnetus, et mingi idee jõuab sinuni siis, kui sa oled selleks valmis.

Tõnu Kõrvits sõnas, et enne esiettekannet on natukene närviline olla. "Alati on see, et proove võiks rohkem olla, ei tea, kas jõuab valmis ja ei tea, kas sai hea," ütles ta ja lisas, et täit kindlust ei ole. "Tegelikult muusika on väga heades kätes, filharmoonia kammerkoor ja Risto Joost, ma tean neid juba aastakümneid, nad on minu head loomingulised sõbrad ja kaasteelised."

Värske teos "Tiibade hääl" on Tõnu Kõrvitsa triloogia kolmas osa, eelmised osad kandsid pealkirju "Lageda laulud" ja "Sina oled valgus ja hommik". Teosed on valminud koostöös Doris Karevaga. "Kuigi esimese tsükli autor oli Emily Brontë ja teise autor Cesare Pavese, siis need tekstid aitas tõlkida ja valida Doris Kareva," mainis Kõrvits ja selgitas, et "Tiibade hääle" originaalteksti on kirjutanud Kareva.

"Mul on metafüüsiline tunnetus, et mingi idee jõuab sinuni siis, kui sa oled selleks valmis või kui selleks on õige aeg ja koht ning sinu ümber on ka õiged inimesed," ütles ta ja rõhutas, et uue teose puhul arutasid nad koos Doris Karevaga seda mõtet ja pall läks veerema.

Kuigi kõik triloogiasse kuuluvad teosed on Kõrvitsa sõnul eraldiseisvad, siis on neis tema hinnangul ka palju ühist. "Esitajad on kogu aeg olnud samad ja polaarsus on neisse kõigisse sisse kirjutatud, kuigi keel on neis kõigis erinev," mainis ta ja tõi välja, et mõni muusikateadlane suudaks selle kohta parema hinnangu anda.

"Ma ütleksin, et kui kaks esimest teost olid pigem tumedamad, siis kolmas räägib lendamisest, valgusest ja valguse eri varjunditest, ma arvan, et see on ehk helgem," ütles helilooja.