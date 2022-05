Galerii: esiettekandele jõudis Tõnu Kõrvitsa värske teos "Tiibade hääl"

Tõnu Kõrvitsa "Tiibade hääl" on kolmas, viimane osa helilooja tunnustusi pälvinud triloogiast, mille esimene osa "Lageda laulud" on kirjutatud Emily Brontë ning teine osa "Sina oled valgus ja hommik" Cesare Pavese loomingu põhjal. "Tiibade hääl" on 60-minutiline eestikeelne teos solistidele, koorile ja keelpillidele, mis on inspireeritud USA lennunduspioneeri Amelia Earharti elust ja loomingust.

"Minu meelest sisaldub "Tiibade hääle" kvintessents Amelia mõttes: julgus ja heldus on hingeõndsuse alus. See väärib meenutamist iga päev. Amelia kirjadest või luuletustest inspireeritud tekstidest ehk kõige krüptilisem "Üks armastus" põhineb viimasel signaalil, mille Amelia teele saatis ja mis pärale ei jõudnudki," ütles Doris Kareva.

Tõnu Kõrvitsa sõnul on uus teos "Tiibade hääl" triloogia eelmiste osadega võrreldes kõige helgem. "See on laul lendamisest, unistustest, julgusest ja tingimusteta armastusest," ütles helilooja.

Triloogia kaks esimest osa on pälvinud laialdast tähelepanu: "Lageda laulud" ("Moor­land Elegies") tuli esmaettekandele 2015. aastal, teose "Sina oled valgus ja hommik" ("Sei la luce e il mat­tino") esiettekanne toimus 2019. aastal.

Esiettekanded Tallinnas ja Tartus toimusid "Autoritund" kontserdisarjas (kunstiline juht Tõnu Kaljuste), mis on pühendatud Eesti heliloojate loomingu tutvustamisele ning kus sageli toimuvad uute teoste esiettekanded. Haapsalu kontsert avas Nargenfestivali Kreegi päevad.