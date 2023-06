Tõnu Kõrvitsa "Tiibade hääl" jõudis CD-plaadile

Teosed on loodud solistidele, koorile ja keelpillidele ning nende esmaesitajad on Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester ja Risto Joost. Teoste tekstid on kirjutanud ning tõlkinud Doris Kareva.

Tõnu Kõrvitsa sõnul on "Tiibade hääl" inspireeritud USA lennunduspioneeri Amelia Earharti elust ja loomingust. Ta oli esimene naine, kes 1932. aasta mais võttis ette julgust ja võimekust nõudva reisi lennata üksi ja ilma peatusteta üle Atlandi ookeani. Earharti julgus teostada oma unistusi sai aluseks ka Doris Kareva loodud tekstidele.

"Tiibade hääle" salvestisel esitavad solistipartiisid Marianne Pärna (alt) ja Laur Eensalu (vioola). Lisaks on CD-le jäädvustatud Tõnu Kõrvitsa "Pühapäevasoov", kus soleerib Mariliis Lahesalu (Tiiter). Plaadistus tehti Tallinna Metodisti kirikus ja salvestusmeeskonda kuulusid Tanel Klesment, Enno Mäemets ja Viive Mäemets.

"Ingliskeelset "Lageda laule" iseloomustab hirmutav üksindus, karge looduslüürika ning gootilik blues. Itaaliakeelne "Sina oled valgus ja hommik" on kantud traagilistest eksistentsiaalsetest hoovustest. See on hümn elule ja armastusele, mida lauldakse pimedast ja lootusetust sügavikust. Helgeim teos triloogias on eestikeelne "Tiibade hääl", millest kiirgab valgust kõige enam. See on laul lendamisest, unistustest, julgusest ja tingimusteta armastusest," selgitas Kõrvits.

Teose "Lageda laulud" (Moorland Elegies; Emily Brontë tekstidele) eest pälvis Tõnu Kõrvits 2016. aastal Eesti riikliku kultuuripreemia. Eesti Kooriühing valis CD 2017. aastal aasta kooriplaadiks ja NPR (National Public Radio, US) aasta parima kümne klassikalise muusika albumi edetabelis oli see kolmandal kohal. Salvestis püsis sama aasta suvel mitmeid nädalaid Amazoni klassikaplaatide müügiedetabeli tipus.

2018. aastal tunnustati "Lageda laule" Eesti Muusikaauhindade jagamisel aasta klassikaalbumi tiitliga ning 2019. aastal etendus teatris Vanemuine samanimeline ballett.

CD "Sina oled valgus ja hommik" (You Are Light and Morning; Cesare Pavese tekstidele) valiti pärast ilmumist 2020. aastal Prantsuse muusikaajakirja Classica kuu plaadiks. Samuti kõlas teos TKO ja EFK esituses Itaalia MITO Settembre Musica festivalil Pavese sünnilinnas Torinos. Sel sügisel jõuab ka "Tiibade hääl" Milanos ja Torinos MITO festivali publiku ette.