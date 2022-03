Klassikaraadio tähistab 1. aprillil 27. sünnipäeva

Klassikaraadio eeter on sünnipäeval tulvil imeilusat muusikat: suur soovikontsert, muusikaline diktaat, unikaalne arhiivisalvestis ja otseülekanne ERSO öiselt kontserdilt.

Sünnipäev algab kontserdiga raadiokuulajate lemmikmuusikast. Kell 10–15 vahendavad muusikat ja häid soove ning tervitavad külalisi saatejuhid Marge-Ly Rookäär ja Joosep Sang.



Muusikalise kirjaoskuse saab proovile panna kell 13. Diktaati kirjutavad Klassikaraadio stuudios otsesaates Johan Randvere, Maaren Vikermäe, Rene Puura, Joel Rasmus Remmel, Kulno Malva, Aino Rahel Aimla ja teised muusikasõbrad. Diktaadi autor on Eesti Heliloojate Liidu esimees Märt-Matis Lill ning kirjutamise viivad läbi Siim Aimla ja Lisete Velt. Klassikaraadio kutsub kõiki kaasa diktaati kirjutama.

Kell 19 jõuab esmakordselt ajaloos raadioeetrisse eksklusiivne kontserdisalvestis. Raadio fonoteegi kolimisel avastati sealt salvestis, millele on talletatud legendaarse pianisti Ferenc Liszti 1842. aastal Tartus toimunud kontsert. Veidra kokkusattumusena tuli just tänavu Tallinna ülikooli akadeemilise raamatukogu varukogust välja ka selle kontserdi plakat. Kommenteerib kohapeal viibinud baltisaksa ajalehe Das Inland kriitik Ivo von Heimberg. Toimetajad on Lisete Velt ja Miina Pärn.

Sünnipäeva lõpetab kell 21 otseülekanne ERSO kontserdilt "Nocturanus". Dirigent Olari Elts toob kontserdilavale galaktika, öö ja päeva ning pimeduse ja valguse vaheldumise teemalise. Ettekandel on Valentin Silvestrovi, Juste Janulyte ja Tõnu Kõrvitsa teosed. Kontserti vahendab Miina Pärn.

"Klassikaraadio on veetnud sisuka ja põneva aasta, täis kultuuriteemasid, luulet ja muusikat. Tööle hakkasid veebiraadiod Klara klassika, jazz ja nostalgia, mis pakuvad kuulajatele senisest suuremat võimalust muusika kuulamiseks. Kuna sünnipäev on 1. aprillil, on pidupäevasaadetes olulisel kohal huumor," nentis Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder.

Klassikaraadiol on nädalas 59 000 kuulajat ja keskmine kuulamisaeg päevas on ligi kaks tundi (2021. aasta, allikas: Kantar Emor, raadio- ja muusikakuulamise uuring). Aastal 2021 kuulati veebist ja mobiiliäpist Klassikaraadio saateid kokku üle miljoni korra. Kõige populaarsemad olid "Delta", "Fantaasia" ja "Kontserdisaalis".

Klassikaraadio alustas tööd 1. aprillil 1995 ning pakub kuulajatele kultuurisaateid, klassikalist muusikat, džässi ja folkmuusikat. Oluline osa Klassikaraadio kavast on muusikasündmuste vahendamine otseülekandes, kontserdisaalidest Eestis ja kaugemalt.