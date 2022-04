Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder: me konkureerime iseendaga

Klassikaraadio asutati 1. aprillil 27 aastat tagasi. Tiia Teder on olnud raadio eestvedaja selle loomise hetkest, ning on tegevusele mõeldes väga rõõmus, öeldes muuhulgas, et raadio konkureerib vaid iseenda eri võimalustega.

Tiia Tederi sõnul on vaatamata 27 aasta pikkusele tegutsemisajale Klassikaraadios püsinud vankumatuna kõige olulisem ülesanne - klassikalise muusika vahendamine. Küll aga tunnistab peatoimetaja, et saadete kestvus on ajas kärpimise läbi teinud. "Praegu inimesed ei jaksa kuulata pikki asju."

Klassikaraadio kõige hilisem muutus on oma veebiplatvormi arendamine, mille osas sõnas Teder, et see küll ei asenda raadiot, aga heas mõttes konkurents on edastamise eri võimaluste vahel olemas. "Me konkureerime iseendaga," oli Teder enesekindel, nähes selles võimalust olla raadiojaamana veel tugevam.

Ukrainas aset leidvate traagiliste sündmuste kontekstis on Klassikaraadio oma programmi luues otsinud võimalusi toetuse avaldamiseks, seda nii suurendades ukraina heliloojate loomingu osakaalu kui kandes üle Ukraina toetuseks korraldatud kontserte.

Küsides peatoimetajalt, kas vankumatu töö on saanud ka piisava tunnustuse osaliseks, sõnas Teder, et ülemäära tunnustust ei jaga keegi kunagi kellelegi. "Kõik algab iseendast, kas sa oled ise rahul sellega, mida teed."

"Meil on väga nina püsti, meie kollektiiv on väga ühtne, naudime oma tööd ja oleme kõik parajad fanaatikud. Me tegeleme sellega, mis meile väga meeldib. Ja see on juba väga suur võiduloos elus, seda ei pruugi kõigil ette tulla," väljendas Teder rõõmu inimestest, kellega koos Klassikaraadiot tehakse.