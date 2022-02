Klassikaraadio avas uue veebiraadio KlaRa Nostalgia

Veebikanali pidevalt täienevas repertuaaris on praegu rohkem kui 3500 pala heliplaatidelt ja ERR-i fonoteegist. Muusikakataloogis on oluline osa teiste Euroopa raadiojaamade materjalidel ning mõni ülipopulaarne meloodia võib veebikanalil kõlada kümnes keeles. Ligi neljandik nostalgiajaama muusikast on eesti esitajatelt ja autoritelt ning paljud lood on salvestanud Eesti Raadio oma orkestrid ja ansamblid.

Klassikaraadio saade "Lihtsalt nostalgia", mis on eetris argipäeviti kell 9.15 ja keskendub samasugusele muusikale, saab 14. veebruaril viieaastaseks. Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Tederi sõnul on Kaisa Jõhviku juhitud sari väga populaarne, saab kuulajatelt head vastukaja ning tema saadete järelkuulamine veebis on juba pikemat aega püsinud kasvutrendis.

"Nüüd pakume meie nostalgiasaate kuulajatele lisavõimalust kuulata kauneid meloodiaid, peenekoelisi orkestriseadeid ja võrratuid lauljaid ööpäev läbi," ütles Teder. "Loomulikult jäävad KlaRa Nostalgia kuulajad ilma Kaisa Jõhviku toredatest infokildudest palade vahel, kuid nad on ühe valiku võrra rikkamad nendel kellaaegadel, mil Klassikaraadio eetris ei kõla saade "Lihtsalt nostalgia"."

KlaRa Nostalgia signatuuride helitaustad on pärit lauluklassikast. Tekstid ja sõnad ütlesid Piret Simson, Kaisa Jõhvik ja Jaan Tootsen.

KlaRa nimi on tuleb Klassikaraadio silplühendist. Veebilehel klara.ee saab nüüd ööpäev läbi kuulata klassikalist muusikat, džässi ja igihaljaid meloodiaid.