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Festival Hullunud Tartu mängib tänavu vormidega

kultuur
Hullunud Tartu 2024
Hullunud Tartu 2024 Autor/allikas: Heleri Keeman
kultuur

UNESCO kirjanduslinnas Tartus toimub 5.–7. novembrini juba seitsmeteistkümnendat korda kirjandust, muusikat ja kujutavat kunsti ühendav festival Hullunud Tartu, mis kannab tänavu alapealkirja "Vormid".

Seekordne alapealkiri viitab ühtaegu nii mitmesugustele ilukirjanduslikele vormidele – kanoonilistele ja mängulistele – kui ka dialoogidele erinevate kunstivormide vahel. Samal ajal saab teemaga seostada kõikvõimalikke vormi ja sisu vahekordi, nende harmoonilisi avaldumisviise, aga ka nihestusi, seda miks mitte lisaks kaunitele kunstidele ka laiemas ühiskondlikus kontekstis.

Festival algab neljapäeval, 5. novembril kell 18.00 luulefilmide seansiga "Juuksepõimik" Elektriteatri Raekoja saalis, kus näidatakse nii eesti kui ka välismaiste autorite loomingut ning arutletakse selle üle, kuidas luulefilmi žanr eri vormidega tegelevaid loojaid kokku toob.

Samuti esitleb Sirel Heinloo oma luulefilmi "Juuksepõimik" (2026), mis valiti hiljuti Mehhiko luule- ja kunstifilmide festivalile Fotogenia ja on linastunud mitmel pool Lõuna- ja Põhja-Ameerikas.

Põhiprogramm toimub 6. ja 7. novembril Tartu Kirjanduse Majas ja kultuuriklubis Salong.

Kahe päeva jooksul astuvad üles Bob Beagrie (Ühendkuningriik), Rauhatäti, Juissi Vainiola ja Helvi Rantala (Soome), Ohto Airio ja Mariette Oksanen (Soome), kirjanduslinna praegune resident Ale Oseguera (Mehhiko/Hispaania), Indrek Hargla, Katrin Ruus, Piret Jaaks, Kiwa, Riste Sofie Käär ja paljud teised.

Kultuuriklubis Salong avatakse kunstirühmituse Vedelik näitus "Vormid". Esineb ka MUBA uue muusika ansambel kavaga "Mis see veel on?" ning +koor kannab ette Rebeca Vilpuu heliteose "Vormituna", mille sõnade autor on Jaan Malin.

Kirjanik Kaspar Jassa peab elustiili vorme käsitleva loengu "Dändid, dekadendid ja džentelmenid" ning festivalil toimub kaks raamatuesitlust: Aapo Ilves esitleb oma proosakogu "Sulatõtt ja teisi jutte: ilu-, kole- ja ajakirjanduslikke lugusid" ning Peeter Volkonski esitleb Jellen Pelti raamatut "Mis te tahte must?". Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.

Kõik sündmused on tasuta.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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