Veronika Valk-Siska: ruumiloome pikk mäng vajab omanikku

Üldplaneering valmib aastatega, mõnikord aastakümnetega. Detailplaneeringu menetlus venib. Kui esimene kopp lõpuks maasse lüüakse, võib algataja olla juba teises ametis, teises linnas või pensionil. Ruumiloome kestab sageli kauem kui ametiaeg, leping või ühe inimese kannatus. Kuidas hoida selle aja jooksul alles eesmärk, teadmised ja vastutus?

Probleem pole üksnes protsesside pikkuses. Ruumiotsused mõjutavad elukeskkonda aastakümneid ning nende muutmine on kallis: põhjalikkus on hädavajalik. Küsimus on selles, kes vastutab pika protsessi eest tervikuna.

Poliitikud vahetuvad, ametnikud liiguvad ametikohtade vahel, projektijuhi töö lõpeb koos lepinguga. Iga vahetusega võib osa tööst alata otsast peale: uus juht tahab uut visiooni, uus ametnik ei tea, miks varem nii otsustati, uus volikogu küsib, miks seda üldse vaja on. Nii ei lähe kaotsi ainult aeg, vaid ka mälu, järjepidevus ja usaldus.

Strateegia elab inimestes, mitte kaustas

Strateegiline ruumiplaneerimine ei lõpe dokumendi valmimisega. Strateegia elab edasi inimestes, koostöös ja otsustes – või jääb kaust riiulile seisma.

Sellepärast vajab iga ruumiloomeprotsess omanikku – selgelt kokku lepitud vastutajat, kes hoiab eesmärki silme ees, mäletab otsuste põhjendusi, märkab seisakuid ja annab aru, kui midagi jääb tegemata. Vastutus peab olema nähtav: mitte nii, et keegi kusagil tegeleb, vaid nii, et asjaosalised teavad, kelle poole pöörduda.

See ei saa tähendada lootust ühele erakordselt pühendunud inimesele. Vaja on hästi juhitud meeskonda ning töökorraldust, mis peab vastu ka inimeste vahetumisele. Üle anda ei tule üksnes projektikaust, vaid ka arusaam sellest, miks midagi tehakse, milles on kokku lepitud ja millised küsimused on veel lahendamata.

See on juhtimiskultuuri küsimus. Me oskame juhtida ehitusprojekte, eelarveid ja tähtaegu. Märksa keerulisem on hoida koos pikka, sageli nähtamatut tööd, mis algab ammu enne esimest koppa ning jätkub hoone või tänava kasutamise, hooldamise ja ümberehitamiseni. Ometi kujuneb elukeskkonna kvaliteet just nende etappide koosmõjus.

See pole ainult arhitektide mure. Ehitusinsener Alari Arro käsitles konverentsil "Ehitus 2022+" ettekandes "Mida peame lisaks tehnika- ja tehnoloogiaaladele veel õppima?" samuti juhtimiskultuuri. Tehniline ja tehnoloogiline pädevus on vajalik, aga sellest üksi ei piisa. Vaja on ka oskust koostööd korraldada, otsuseid põhjendada ja vastutust kanda.

Pika protsessi juhtimine ei ole seega erialase töö kõrvaltegevus. See on osa erialasest pädevusest.

Üleriigiline siht peab jõudma igapäevastesse otsustesse

Sama küsimus kerkib üleriigilise planeeringu "Eesti 2050" puhul. Villy Lopman ja Pille Metspalu on kirjeldanud seda kui ruumiotsuseid suunavat väärtuskorda, mis muu hulgas soosib alakasutatud hoonete ning olemasoleva taristuga piirkondade kasutuselevõttu.

See seob ruumiloome pika mängu väga praktiliste valikutega. Kas alustame uue ala hõivamisest või uurime kõigepealt, kuidas kasutada paremini juba olemasolevat? Kas vaatame hoonet eraldi või koos tänava, ühistranspordi, teenuste ja avaliku ruumiga? Kas hindame üksnes rajamise maksumust või ka seda, mida valitud lahendus tähendab inimeste elukvaliteedile laiemas tähenduses, elamisruumi edaspidisele kasutamisele ja hooldusele?

Üleriigiline planeering saab anda suuna, kuid suund ei vii ennast ise ellu. Kui eesmärk on olemasolevat hoonestust ja taristut paremini kasutada, peab see põhimõte jõudma omavalitsuste planeeringutesse, investeerimisotsustesse, hangetesse ja lähteülesannetesse. Samuti peab olema arusaadav, kes nende otsuste kooskõla hoiab.

Vastasel juhul võib iga üksik projekt olla omaette põhjendatud, kuid nende koosmõju viia kokkulepitud sihist eemale. Üleriigilise planeeringu tähendus ei avaldu ainult selles, mida dokument ütleb, vaid ka selles, mida selle alusel järjekindlalt tehakse.

Tervik ei lõpe töövõtupiiril

Kujutlegem üldplaneeringus kavandatud sidusat jalgrattavõrku. Kui tänavaid projekteeritakse ükshaaval ja iga lõik lõpeb järgmise projekteerija tööpiiril, ei pruugi üksikutest korrektsetest lahendustest sündida kasutatavat tervikut. Kellegi ülesanne peab olema jälgida ka ühendusi.

Või avaliku ruumi ümberkujundamine, mis algab põhjaliku eeltöö ja ühise visiooniga. Vahetub linnavalitsus või vastutav ametnik ning küsimuse "kuidas edasi?" asemel jõutakse tagasi küsimuseni "miks me seda üldse teeme?" Lähteülesanne kirjutatakse ümber ning aastatepikkune töö koos inimeste ootustega võib jääda kõrvale.

Järjepidevus ei tähenda, et kord kokku lepitu on puutumatu – varasemaid otsuseid peab saama muuta. Küll aga tuleb eristada põhjendatud suunamuutust sellest, kui uus algus tehakse lihtsalt seetõttu, et varasema töö mõte pole järgmise tegijani jõudnud.

Ruumiloome on teatejooks, kus teatepulk on raske ja rada pikk. Kui iga järgmine jooksja hakkab uut rada joonistama, ei taga ka üksikute osalejate head kavatsused ühist tulemust. Elukeskkonna kvaliteet ei tohiks sõltuda sellest, kes jaksab kõige kauem sama asja eest seista.

Vajame juhtimiskultuuri, kus osatakse kokkulepitut edasi kanda, vajaduse korral korrigeerida ja ellu viia.

Vastutus ei mahu ühe ametikoha sisse

Vajadus ruumiloome terviklikuma juhtimise järele pole uus. Riigikantselei juures tegutsenud ruumiloome ekspertrühm juhtis sellele tähelepanu juba 2018. aastal. Maa- ja Ruumiametisse ruumiloome pädevuse koondamine ning riigiarhitekti institutsiooni loomine annavad võimaluse selle küsimusega järjepidevamalt tegeleda.

Ometi ei saa vastutus jääda ühe üksuse, veel vähem ühe inimese kanda. Riiklik suunaseadmine ei asenda omavalitsuse juhtimist, tellija läbimõeldud lähteülesannet ega projekteerijate koostööd. Samuti ei vabasta vastutuse jagamine kedagi oma osa täitmisest.

Iga ruumiloomeprotsessi puhul peaksime suutma vastata mõnele lihtsale küsimusele. Kes hoiab tervikut? Kas otsused tuginevad parimatele teadaolevatele andmetele ja mitmekülgsele vajalikule erialateadmisele? Kas asjaosalised teavad, milles on kokku lepitud? Kas elanikel on võimalus lahenduste kujunemist sisuliselt mõjutada? Kuidas antakse töö üle järgmisele meeskonnale, nii et asja iva ei lähe kaotsi? Kes jälgib, et asi ka mõtestatult ellu jõuaks?

Neile küsimustele vastamine ei pea tähendama lisabürokraatiat. Vastupidine: vähem korduvat alustamist, selgemad kokkulepped ja paremini hoitud ühine töö.

Ka olemasoleva hoidmine vajab eestvedamist

Olemasoleva hoonestuse ja taristu eelistamine, millele Lopman ja Metspalu üleriigilise planeeringu puhul tähelepanu juhivad, toob juhtimiskultuuri küsimuse eriti selgelt esile. Olemasoleva keskkonnaga töötades ei alusta me tühjalt lehelt. Arvestada tuleb seniste kasutajate, hoonete seisukorra, väljakujunenud liikumisteede ja eri aegadel tehtud otsustega.

Nende seoste hoidmine nõuab koostööd ning võimet vaadata kaugemale ühe projekti või lepingu piiridest. Sama oluline kui uue kavandamine on oskus olemasolevat väärtustada, kohandada ja edasi kasutada.

Ruumiloome pikk mäng vajab omanikku. Mitte lihtsalt kedagi, kellele kuuluks viimane sõna, vaid meeskonda, kelle ülesanne on hoida tervikut ja koostööd ka siis, kui inimesed vahetuvad. Planeering annab suuna – juhtimiskultuur määrab, kas suudame seda üheskoos järgida.