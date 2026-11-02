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Theatrumis jõuab lavale Pessoa loomingul põhinev "Elada on olla teine"

Teater
"Elada on olla teine" Autor/allikas: Gabriela Järvet
Teater

4. novembril esietendub Theatrumis Fernando Pessoa loomingul põhinev lavastus "Elada on olla teine", mille lavastavad Maria Peterson ja Mirko Rajas.

Theatrumi ja Eesti Noorsooteatri koostöölavastus "Elada on olla teine" põimib Pessoa luulet, proosat ja mõtisklusi, viies vaataja poeetilisse labürinti, kus kohtuvad melanhoolia ja huumor, argisus ja fantaasia, üksindus ja igatsus läheduse järele. Kogu etenduse vältel loob muusik Ramuel Tafenau löökpillidel elavat helimaastikku, mis põimub sõna, liikumise ja valgusega ning annab lavastuse sisemistele seisunditele oma rütmi ja kõla.

Lavastajad Maria Peterson ja Mirko Rajas on püüdnud läheneda Pessoa loomingule mitte niivõrd ühe loo jutustamise, kuivõrd seisundite, kujutluste ja tajude kaudu.
"Oleme proovides otsinud võimalusi anda lavaline kuju ka sellele, millel ei ole sõnu – inimese sisemisele rahutusele, igatsusele ja lakkamatule püüdele jõuda selguseni. Oleme soovinud, et see lavastus võiks olla nagu luuletus. Midagi, mis ei jutusta ühte kindlat lugu ega anna üheseid vastuseid, vaid loob võimaluse kohtumiseks Pessoa maailmaga, iseenda ja teiste inimestega. Võib-olla ongi poeesia üks võimalusi avardada inimese hinge, märgata elu ja maailma kogu selle vastuolulisuses ja ilus ning leida ka rahutuse ja teadmatuse keskel tee õrnuse ja lootuse poole," ütlesid lavastajad.

"Elada on teine" dramaturgid ja lavastajad on Maria Peterson ja Mirko Rajas, kunstnik Epp Kubu, koreograaf Maria Solei Järvet, muusikaline kujundaja Ramuel Tafenau. Laval Erik Richard Salumäe, Hardi Möller (Eesti Noorsooteater), Tarmo Song, Ott Aardam, Maria Solei Järvet, Ramuel Tafenau.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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