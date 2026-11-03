Mirko Rajas: võtsime ülesandeks lugeda läbi kogu Pessoa looming

Lavastajad ja dramaturgid Maria Peterson ja Mirko Rajas töötasid läbi kogu Fernando Pessoa luule, millest valisid välja oma dramaturgilise liini.

"Oleme võtnud ülesandeks lugeda läbi kogu tema looming ja noppida välja kõik teemad, tekstid, mis meid puudutavad ja kõnetavad. Ning neid lahti mänginud. Osad luuletused on mängitud lahti visuaalselt, ilma sõnadeta, nii et kõneleb ka pilt, keel, liikumine ja tegutsemine," rääkis dramaturg ja lavastaja Mirko Rajas "Aktuaalsele kaamerale".

"See on sisemaailm, metafüüsiline ruum, mis saab nähtavaks. See on ühe inimese ühe seisundi läbi teekond, kus inimene otsib rahutuse punktist rahu," lisas Rajas.

"Kui Pessoa tekste lugeda, siis on selline tunne, et ta on üliaus. Ta ei vormista elu, ta ei struktureeri seda, ta laseb mõtetel voolata ja laseb kaasa mõelda niimoodi, et sa tunned ennast selles ära," lisas Maria Peterson.

Lavastuse kunstnik on Epp Kubu, koreograaf Maria Solei Järvet ning seda saadab elav muusika Ramuel Tafenau esituses. Etendused toimuvad Theatrumi saalis.