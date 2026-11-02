Eesti keeles ilmus Lucy Worsley raamat "Kuningannad ja kuningad"

Kirjastuses Tänapäev ilmus ajaloolase ja telenäo Lucy Worsley teos "Kuningannad ja kuningad. Ebatavaliselt isiklik ajalugu". Inglise keelest tõlkis Andrus Igalaan.

Worsley teos on rännak läbi inglise kuningakoja kõige tormilisemate, veidramate ja põnevamate hetkede alates kurikuulsast Henry VIII-st kuni kaasajani välja. Raamat pakub haruldase võimaluse kiigata valitsejate magamistubadesse ja köökidesse, riidekappi ja isegi ööpotti.

Juttu tuleb kuninglike residentside majapidamisest ja veidratest kiiksudest ning kõigest sellest, mida seal korda saadeti.

Lucy Worsley (snd 1973) on briti ajaloolane ning paljude tele- ja raadiosaadete autor. Tema sulest on eesti keeles varem ilmunud "Kuninganna Victoria", "Jane Austen ja tema kodud", "Agatha Christie" ning "Õukondlased. Kensingtoni palee salajane ajalugu".