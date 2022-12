Veebijaam Klara Klassika muutub pühade ajal jõuluraadioks

Alates 23. detsembrist kuni 26. detsembrini kõlab Klara Klassika veebijaamas jõulude temaatikale pühendatud klassikaline muusika.

Veebiraadios saab kuulda tuntud viise ja jõululugusid ning traditsionaale esitavad maailma tippkoorid ja klassikasolistid. Samuti saab kuulata eesti heliloojate jõululaule ja eesti muusikakollektiivide, Eesti Rahvusmeeskoori, Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Ellerheina ja teiste salvestusi.

Veebijaama jõuluprogrammi kuuluvad ka Euroopa rahvaste kauneimad jõululaulud, mis on Klassikaraadiole saadetud EBU projekti "Christmas Favourites from Around the World" vahendusel.

Klassikaraadio veebijaam Klara Klassika alustas tööd 2021. aasta sügisel. Veebijaam edastab ööpäevaringselt klassikalist muusikat.