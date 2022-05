Saksamaa Usedomi muusikafestival keskendub tänavu Eesti muusikale

Tänavuse festivali avab Kristjan Järvi oma orkestriga Baltic Sea Philharmonic, kus Eesti heliloojatest on kavas Liis Jürgensi ja Jaan Räätsa teosed. Festivali pidulikul lõppkontserdil esineb NDR Elbphilharmonie orkester, kes esitavad eesti muusikast Jüri Reinvere orkestriteose "Ilmatu valguse süli". Eesti koorikultuuri tutvustab festivalil kontsert "Eesti laulupidu", kus esinevad Eesti Teaduste Akadeemia koorid, dirigendid Andrus Siimon, Igor Nikoforov ja Tõnis Sarap.

Festivalil astuvad üles kammerkontsertidega mitmed Eesti solistid. EMTA rektor pianist Ivari Ilja annab klaveriõhtu, kus kõlavad Chopini teosed ning Tubina, Oja, Ester Mägi ja Tõnu Kõrvitsa muusika. Värske muusikapreemia laureaat Hans Christian Aavik esineb koos ansamblipartner Karolina Žukovaga duokontserdil, kus kavas on ka Eesti helilooja Eduard Oja harva kuuldud "Aeliita süit", Eller ja Tubin. Samuti tuleb Usedomile esinema sopran Mirjam Mesak.

Eesti vanamuusikakultuuri tutvustavad kontserdil "Eesti baroki sillad" klavessinist Saale Fischer, tšellist Villu Vihermäe, kandlemängija Anna-Liisa Eller ning Taavi Kerikmäe. Eesti kandlekultuur on esindatud ka Kristi Mühlingi kontserdiga. Eesti barokiga on seotud ka ansambli Goldberg Baroque Ensemble kontsert, kus on kavas Eesti baltisaksa kuulsaima helilooja Johann Valentin Mederi looming, kontserdile on loenguga kaasatud ka Eesti muusikateadlane Anu Schaper.

Festivalil astub üles ka organist Kristel Aer, kelle kontserdil kõlavad Bachi ja Brahmsi kõrval ka Peeter Süda, Ester Mägi, Artur Kapi ja Rudolf Tobiase oreliteosed. Erilise projektiga astub festivalil üles flötist ja nüüdishelilooja Monika Mattiesen, kelle kavas "Meremüüdid" on kokku pandud Helena Tulve, Rebecca Saundersi, Ülo Kriguli, Elis Halliku, Einike Leppiku, Liisa Hirschi, Galina Grigorjeva ja enda teosed Hasso Krulli tekstidega.



Eesti pärimusmuusikat tutvustavad Usedomi festivalil Mari Kalkun ja Tuulikki Bartosik oma loominguga. Ansambel Triskele annab kontserdi Eesti rahvalaulu ja kirikukoraalide kavaga. Kontserdi juhatab sisse Saksamaal elav Kristel Neitsov-Mauer. Eesti jazz'i esitleb festivalil pianist Joel-Rasmus Remmel.

Näitleja Martina Gedeck, kes on Eesti vaatajatele tuttav sarjast "Teiste elu", loeb festivalil ette ka katkendeid Viivi Luige romaanist "Seitsmes rahukevad".