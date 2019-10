Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailma lavadel septembris

1. september Arvo Pärdi teos "Summa" on ettekandel Austraalias: kontsert sarjast "Elemental Music" leiab aset Redland Performing Arts Centre'i kontserdisaalis (Cleveland), mängib aasta tagasi asutatud Black Square Quartet, mille liidriks on viiuldaja Camille Barry.

1. september Marianna Liigi uus orkestriteos "Kurzschluss" tuleb esiettekandele Luzerni Festivalil KKL Luzerni kontserdisaalis. Luzerni Festivali Akadeemia orkestri dirigendiks on Ruth Reinhardt. Eesti helilooja Marianna Liik ja Josep Planells Schiaffino Hispaaniast väärisid 2017. a Luzerni festivali akadeemia noore helilooja preemia. Sellega kaasnes tellimus uuele orkestriteosele 2019. a festivaliks, valiku tegi akadeemia kunstiline juht tuntud helilooja Wolfgang Rihm. Preemiat nimetusega Roche Young Commissions annab välja Luzerni festivali peasponsor Roche.

1.–21. september Kristjan Järvi dirigeerib Gruusias, Venemaal, Itaalias ja Saksamaal kolme erinevat orkestrit. 1. september juhatab ta Gruusia Sinfoniettat Thbilisis Orbeliani väljakul, kontserdiga avatakse Thbilisi klaverifestival – esitamisel Giya Kantšeli "Valse Boston" klaverile ja keelpillidele, Bachi Klaverikontsert d-moll BWV 1052 ning maailmaesiettekandes Kristjan Järvi enda "New York Songs" klaverile ja keelpillidele, solistiks pianist Dudana Mazmanishvili, kaastegev DJ Sander Mölder. 4. september dirigeerib Järvi 14. festivali Muusikatähed Baikalil avakontserdil Vene Rahvuslikku Noorte sümfooniaorkestrit Irkutski muusikateatris, kavas Tšaikovski Sümfoonia nr. 5, Mendelssohni Viiulikontsert (solist Julian Rahlin) ja Prokofjevi Klaverikontsert nr. 2 (solist Irkutskist pärit Denis Matsujev). Kontsert on heategevuslik toetamaks Irkutski üleujutuste ohvreid. 20. ja 21. september juhatab Järvi oma noorteorkestrit Baltic Sea Philharmonic Itaalias ja Saksamaal, Merano muusikafestivalil Merano kuursaalis ning Usedomi muusikafestivalil Peenemünde Kraftwerki muuseum-saalis. Kavas "Divine Geometry" on Bachi "Chaconne" (seade: Armen Tigranyan), Steve Reichi "Muusika ansamblile ja orkestrile", Philip Glassi Klaverikontsert nr. 3, solistiks Simone Dinnerstein, ja Kristjan Järvi enda oopused "Too hot to Handel" ja Süit "Concerti Grossi", mis põhinevad Georg Friedrich Händeli muusikal.

1.-23. september Ansambel Metsatöll jätkab oma USA – Kanada turneed, andes septembris kokku 16 kontserti kavaga "Pagan Rebellion". Septembrikuud alustati Baltimore'is, kuni 10. september on kontserdipaikadeks Atlanta, New Orleans, Houston, Dallas, Austin ja Meza (AZ); alates 11. september järgnevad West Hollywood, Ramona, San Francisco, Portland ja Seattle; tagasi Kanadas Vancouver ja Edmonton, lõpetamisel USAs 20. september Salt Lake City, Denver, Kansas City ja Chicago (IL), kus viimane kontsert antakse 23. september rockklubis Reggies.

1.–28. september Organist Ines Maidre esineb Poolas, Itaalias ja Norras. 1. september mängib ta Varssavi katedraalis ning 15. september Itaalias Lucca katedraalis. 28. september esineb Maidre oma kodulinna Bergeni sügisesel kirikumuusikafestivalil Bergen kirkeautunnale 2019. Kontserdil Charles-Marie Widori 175. sünniaastapäeva puhul tulevad ettekandele kõik tema kümme orelisümfooniat, Maidre esitab Bergeni toomkirikus Widori Orelisümfoonia nr. 5.

2. september Saksamaal Füssenis (Kaisersaal im Barockkloster St. Mang) on ettekandel Arvo Pärdi teos "Fratres", esitajaiks 2015. a "Echo Klassiku" aasta instrumentalist ning palju teisi preemiaid võitnud naiskunstnik Tianwa Yang (viiul) ja Nicholas Rimmer (klaver). Kontsert Festival vielsaitig'i (28. VIII – 7. september) programmis, 30. VIII mängis duo Pärdi sama teost ka Kasselis.

2.-25. september Metsosopran Dara Savinova teeb debüüdi Rootsis Stockholmi Kuninglikus Ooperis, lauldes Rossini "Tuhkatriinu" uuslavastuses Angelina peaosa. 24. VIII esietenduse järel veel kaks õhtut augustis, septembris kokku kuuel õhtul ning viimase etendusega 1. X. Lavastuse on teinud Lindy Hume Austraaliast, dirigeerib Ramón Tebar Hispaaniast, peadirigendina Valencia ooperimajast. Tallinnast pärit Dara Savinova on praegu enim seotud Detmoldi Landestheateriga Saksamaal, viimati Nancy osas Flotow' ooperis "Martha", enne seda laulis ta aprillis Händeli ooperi "Rinaldo" kontsertettekandeil Goffredo osas Pariisis Versaillles' kuningalossis ja Theater an der Wienis.

2.-28. september Metsosopran Annely Peebo osatäitmised Viini Volksoperis teatri solistina:

2. ja 6. september Johann Straussi operetis "Nahkhiir" prints Orlofski osas, etendust dirigeerib Alfred Eschwè, lavastaja Heinz Zednik. 18. september laulab ta Venuse osa Offenbachi operetis "Orpheus põrgus", seda dirigeerib Guido Mancusi ja lavastajaks on Helmut Baumann. 22. ja 28. september laulab Annely Peebo Mary osas Wagneri ooperis "Lendav hollandlane", mille dirigendiks on Alfred Eschwè ja lavastanud Aron Stiehl.

3. september Paavo Järvi saab Saksa heliplaadiauhinna "Opus Klassik" aasta dirigendi kategoorias Jean Sibeliuse seitsme sümfoonia plaadistuse eest. Plaadid on salvestatud Orchestre de Paris' avalikel kontsertidel nelja aasta jooksul, mil Järvi oli Pariisi orkestri peadirigent (2010-2016). Pidulik auhinnatseremoonia leiab aset 13. oktoobril Konzerthaus Berlin'is, millest teeb otseülekande ka telekanal ZDF.

3. ja 5. september Kaliningradis 11. Mikael Tariverdievi nimelisel rahvusvahelise organistide konkursi pidulikul avamisel 3. september on Kaliningradi katedraalis ettekandel kaks Lauri Jõelehe teost. Noor organist Itaaliast Antonio Di Dedda mängib Jõelehe pala "Toccata. In memoriam Notre Dame de Paris", teisena kõlab esiettekandes konkursi kunstilise juhi Vera Tariverdieva tellitud uus teos "Minuet in Twilight" viiulile, oboele, tšellole ja orelile. Antonio Di Dedda on osaline ka uusteose esitusel, kus mängisid veel Roman Mints (Inglismaa) viiulil, Dmitri Bulgakov oboel ja Anna Koškina tšellol. Konkursi kõrval toimub festival "Территория мирa – территория музыки" (30. VIII kuni 11. september). 5. september on festivalil kavas Jõelehe teos "Silmapiir", esitajaiks Roman Mints, Dmitri Bulgakov ja Kaliningradi oblasti filharmoonia kammerorkester Aleksandr Andrejevi juhatusel. Organistide konkursi tulemused selguvad 8. septembriks.

3.- 18. september Ooperibass Koit Soasepp laulab Soome Rahvusooperi solistina Wagneri ooperi "Reini kuld" etendustel Fasolti osas 3., 7., 10., 14., ja 18. september. Ooperi on lavastanud Anna Kelo, dirigeerib ooperimajades harva juhatav soomlaste kuulsaimmaestro Esa-Pekka Salonen.

4. september Itaalias Bolognas, Guglielmo Marconi nim lennujaama Business Lounge'is on kavas nimetusega "Around" ettekandel Arvo Pärdi "Peegel peeglis". Selle esitavad Maurizio Barbetti (vioola) ja Donato D'Antonio (kitarr). Kontsert kuulub rahvusvahelise ühenduse Creativa Europe programmi.

4. september Daniel Levi osaleb Rootsis Örebros toimuval Skandinaavia ühel suuremal showcase-festivalil Live at Heart.

5. september Arvo Pärdi "Fratres" kõlab 41. rahvusvahelise festivali Incontri Asolani (3.-13. september) programmis Itaalias Asolos San Gottardo kirikus. Esitajaiks on Cristiano Dell'Oste juhatusel Mario Brunello (tšello), Coro del Friuli Venezia Giulia ning Gabriele Rampogna (löökpillid).

5.–26. september Paavo Järvi teeb harukordse mahuga kontsertide sarja(rea) oma viimase hooaja alustuseks peadirigendina Tokyo NHK Sümfooniaorkestri ees. Ta toob siia parima, mis Euroopast võtta. 5.–8. september esineb orkester kavaga, kus Tšaikovski Sümfooniline fantaasia "Francesca da Rimini" ja Sümfoonia nr. 2 ning Max Bruchi Viiulikontsert nr. 1(solist Tamaki Kawakubo). Kontsertide toimumispaigad 5. september Tokyo kontserdimajas Bunka Kaikan, 6. september Toyota shi Concert Hallis, 7. september Fukui Harmony Hallis ja 8. september Toyama Aubade Hallis. 14. ja 15. september kõlab Tokyo NHK Hallis poola heliloojate looming, ettekandel Grażyna Bacewiczi Kontsert keelpillidele, Wieniawski Viiulikontsert nr. 2, solistiks Joshua Bell, ning Lutosławski "Väike süit" ja Orkestrikontsert. 20. ja 21. september juhatab Järvi NHK Hallis katkendit Richard Straussi ooperist "Capriccio" (solist sopran Valentina Farcas) ja Gustav Mahleri Sümfooniat nr. 5. Suntory Hallis viimaseks on 25. ja 26. september kavad, kus ettekandel Erkki-Sven Tüüri "Searching for Roots" (Hommage à Sibelius) ning Nielseni Flöödikontsert (solist Emmanuel Pahud)..

6. september Arvo Pärdi kooriteost "Estonian Lullaby" esitatakse Norra festivalil Gloppen Musikkfest (2.-8. september), kontsert toimub Sogn og Fjordane's Frydenbø Bilsenter'is, kus osavõtt ettekandest on vabatahtlikele ja kohapeal kujunev.

6., 8., 9. ja 14. september Arvo Pärdi teose "Da pacem Domine" esitab Ars Nova Copenhagen Paul Hillieri juhatusel, kava on nimetusega "A Sense of Proportion", kus vaheldumisi Johannes Ockeghemi ning kaasaja heliloojate teosed, kontserdipaikadeks Odense Sankt Hans Kirke, Helsingøri Sankt Mariae Kirke, Kopenhaageni Garnisonskirke ja Aalborgi For Frue Kirke (ettekanne OpenDays festivali 2019 programmis).

6.–29. september Kristiina Poska dirigeerib 6. ja 13. september Dresdeni Semperoperis Mozarti ooperit "Röövimine serailist" (lavastaja: Michiel Dijkem) ning 29. september Stuttgarti Riigiooperis Bizet' "Carmenit", kus lavastajaks Sebastian Nübling.

7. september Arvo Pärdi teos "Zwei slawische Psalmen" on kavas MITO (Milano-Torino) Settembre Musica festivalil, esitajaks L'Accademia Corale di Lecco Antonio Scaioli juhatusel Torinos (Chiesa dei Santi Pietro e Paolo). * Samal päeval samal ajal laulab Pärdi teose "The Deer's Cry" Torinos Chiesa di Gesù Redentore's Torino Vocalensemble, keda juhatab Davide Benetti. Samal päeval (taas algusega kl 16) esitab Arvo Pärdi teose "The Woman with the Alabaster Box" Torino kirikus Chiesa di San Leonardo Murialdo koor Complesso Vocale di Nuoro, juhatamas Franca Floris. Pärdi "Fratres" kõlab samal ajal Torinos Giuseppe Verdi nim muusikakonservatooriumis, esitajaiks Cristiano Dell'Oste juhatusel Mario Brunello (tšello), Coro del Friuli Venezia Giulia ning Gabriele Rampogna (löökpillid).

Tegemist on kooride päevaga festivaliprogrammis.

8. september Saksamaal Hannoveri Sprengel Museumis festivalil Musik 21 "Totalitarismus" on ettekandel Helena Tulve teos "stream" (2006), esitajaiks Lenka Zupkova (viiul), Beatrseptember Wagner (flööt), Joachim Striepens (klarnet) ja Gerald Eckert (tšello).

8. september Saksamaal Lienzigeni Liebfrauenkirches esitatakse Arvo Pärdi teos "Silouan's Song", mängivad 7. korda toimuva "Lienzinger Akademie 2019" solistid akadeemia lõppkontserdil, juhatab Simon Wallinger. * USAs San Francisco (CA) Grace Cathedralis kõlab Arvo Pärdi teos "The Beatitudes", esitab katedraali mees- ja poistekoor, juhatab Benjamin Bachmann.

8. september MITO festivalil Settembre Musica leiab aset teine kooride päev (vt ka 7. september), nüüd kontsertidega Milanos. Siin on Arvo Pärt kavas kolmel kontserdil. "The Woman with the Alabaster Box" on ettekandel Milano Certosa di Garegnanos, esitab Complesso Vocale di Nuoro, juhatamas Franca Floris. "Fratrese" ettekanne toimub Chiesa Cristiana Protestantes, esitavad Cristiano Dell'Oste juhatusel Mario Brunello (tšello), Coro del Friuli Venezia Giulia ning Gabriele Rampogna (löökpillid). Pärdi "Morning Star" kõlab Chiesa di Santa Maria Annunciata's, esitab Coro G di Torino Carlo Pavese juhatusel.

8. september Tšellist Marcel Johannes Kits pääseb Saksamaal korraldataval Müncheni ARD konkursil kuue parema hulka poolfinaalis.

9.-22. september Viinis elava soprani Katrin Targo esinemised, 9.-18. september koos Wiener Residenzorchesteriga, kontserdipaigad Viinis: 9. september Wiener Konzerthaus Schubert-Saal, partneriks Thomas Weinhappel (bariton), 12. september Palais Auersperg 2x Rosenkavaliersaal, kaastegev Russi Nikoff (bariton), 15. september Palais Auersperg 2x Rosenkavaliersaal, partneriks Nicholas Legoux, 18. september Wiener Konzerthaus Mozart-Saal, koostöös Nicholas Legoux (bariton), 22. september on Jesuitenkirche's kavas Mozarti "Loretomesse". 26.-30. september viibib Targo järgmise projekti proovidel Roomas.

10. september Viiuldaja Miina Järvi esineb koos oma venna pianist Mihkel Järviga Soomes Helsinkis Aino Ackté nime kandval kammermuusika festivalil. Kontsert toimub Kallio kiriku Café Sonckis, kavas Sibeliuse "5 Dances champêtres" op. 106, Arvo Pärdi "Fratres" ja C. Francki Viiulisonaat A-duur.

10. september Arvo Pärdi teos "Mozart-Adagio" on esitamisel Hispaanias Soria sügisfestivalil kavas nimetusega "Nostalgia", kontserdipaigaks Aula Magna "Tirso de Molina", esitab Trio Rodin: Carles Puig (viiul), Esther García (tšello), Jorge Mengotti (klaver).

11.-14. september Tšellist Aare Tammesalu osaleb Brasiilias Rio de Janeiros toimuval rahvusvahelisel kammermuusika nädalal, esitades Brahmsi, Bachi, Barberi ja Schuberti teoseid koos mitmete muusikutega Brasiiliast, Kanadast, Kreekast ja Itaaliast. See on 8ª Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro, mida korraldab Brasil Classical nimeka pianisti Simone Leitão kunstilisel juhtimisel. Kontserdid toimuvad Lõuna-Ameerika moodsaima ja suurima kultuurikeskuse Cidade das Artes kammersaalis. Eesti tšellist osaleb teoste ettekandeil, nagu Brahmsi Klarnetitrio a-moll op. 114 ja Klaverikvintetti f-moll op. 34, Bachi 5. Brandenburgi kontsert, Adagio Samuel Barberi keelpillikvartetist op. 11 ning Schuberti klaverikvintett A-duur op. 114 ("Forellikvintett"). Koos Aare Tammesaluga on laval Yannos Margaziotis (viiul), Thierry de Lucas (viiul), Peter Pas (vioola), Simone Leitão (klaver), Eloisa Cascio (klaver), Daniela Mars (flööt), Maressa Carneiro (viiul), Ana Luiza Lopes (vioola), Amanda Karen (kontrabass), Aleyson Scopel (viiul) ning Mikil Francis (vioola).

11.-29. september Schumann Quartetti (vioolal mängib Liisa Randalu) kümme kontserti, kõik Saksamaal, esinemispaigad: kuus erinevat saali Rügenis (11.-13. september, osavõtt keelpillikvartettide festivalist "Inselmusik"), Bonn, Dresden, Wuppertal. Kavades Mozart, Viktor Ullmann, Aribert Reimann, Samuel Barber, Robert Schumann, Clara Schumann, Brahms, Mendelssohn, Beethoven, Schubert jt. Ka Schumann Quartett pälvis tänavuse "Opus Klassik" auhinna aasta parima kammermuusika albumi "Intermezzo" eest, väljakuulutamine 2. september. Auhinna kätteandmise tseremoonia toimub 13. X Berliini Kontserdimajas (vt ka Paavo Järvile samasugune tunnustus).

12.-17. september Folkansambel Curly Strings esineb nelja kontserdiga Kanadas.

12., 14. ja 15. september ollakse publiku ees Montréalis 27. muinsuskaitse festivalil La Grande Rencontre, mille üritused toimuvad Ahuntsic-Cartierville'i kultuurimajas, ja 6. Montréali konverentsil. 17. september esinetakse Torontos Tartu College'is.

13. september Sügiskontserdil Šveitsis St. Gallenis (Kirche St. Laurenzen) on kavas Arvo Pärdi teosed "The Beatitudes" ja "An den Wassern zu Babel ...", esitajaiks Eckart Manke juhatusel Collegium Musicum Ostschweiz ja Bernhard Ruchti (orel). Kava kordub 14. september Teufeni kirikus. * Hollandis Utrechti Pieterskerkis esitavad Pärdi teose "Ja ma kuulsin hääle ..." Cappella Amsterdam ja VU-kamerkoor, juhatab Lätist pärit kooridirigent Krista Audere. Kava kannab pealkirja "Love Letters". Kontsert kordub 15. september Vlissingeni St. Jacobuskerkis, 19. september Amsterdami Muziekgebouw's, 22. september Maastrichtis Onze-Lieve-Vrouwebasiliek'is.

13. ja 15. september Maarja Nuut & Ruum on kutsutud kontsertidega Hiina Rahvavabariiki Shanghai World Music festivalile (7.-24. september 2019). Shanghai festival kuulub suurtsükli World Music Asia programmi.

14. september Saksamaal Hannoveri kongressikeskuse Leibnizi saalis on ettekandel Arvo Pärdi teos "De profundis". Esitavad Bergedorfer Kammerchor, Vokalensemble Lux Aeterna, Konzertchor der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Juhatavad Frank Löhr ja Christoph Schlechter. * Arvo Pärdi teose "Fratres" esitavad UK-s Hampshire'is 9. West Meoni muusikafestivali Music & Melodrama programmis Jenny Sacha (viiul) ja Primrose Piano Quartet St. John the Evangelist Churchis.

14.-23. september Metsosopran Kai Rüütel esineb Jaapanis Verdi ooperi "Othello" kontsertkorras poollavastuses Emilia rollis. Dirigeerib Londoni Royal Opera muusikajuht Antonio Pappano, lavastuse autor on Keith Warner. 14. ja 16. september toimuvad etendused Yokohama Kanagawa Kenmin Hallis, 21. ja 23. september Tokyo Bunka Kaikani saalis.

15. september Hollandis Groningeni Jacobuskerkis laulab kammerkoor Dualis Arvo Pärdi teose "Nunc dimittis". Juhatab Geert-Jan van Beijeren Mons. * Šveitsis Muri kloostrikirikus laulab Singkonvent Freiamt Walter Siegeli käe all Pärdi teose "Magnificat". * Tšehhimaal Ostravas on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres" viiulile, keel- ja löökpillidele. Kontsert 20. sajandi vaimulikust muusikast Ludgeřovice püha Nikolause kirikus, esitajaiks Milan Paľa (viiul) ning Ensemble Opera Diversa Marián Lejava juhatusel. Kava korratakse 17. september Brno Püha Augustinuse kirikus * Saksamaal Neussi St. Quirinuse basiilikas on publiku ees Arvo Pärdi "Berliner Messe", ettekande teevad Münsterchor Neuss ning Sinfonietta am Quirinusmünster Joachim Neugarti dirigeerimisel.

16. september Mezzo TV annab eetrisse Pärnu muusikafestivali lõppkontserdi salvestuse, kus Paavo Järvi juhatusel mängib Pärnu kontserdimajas Eesti Festivaliorkester 17. VIII 2017, kavas Giya Kancheli apokalüptiliste meeleoludega "V&V" viiulile, häälele ja orkestrile, solistiks Lisa Batiashvili, kavas veel Nielseni "Aladdini süit" ning Sibeliuse Sümfoonia nr. 2, lisapalana Lepo Sumera valss "Kevadine kärbes".

16. september Arvo Pärdi Palve pärast kaanonit teosest "Kanon pokajanen" esitab Cappella Amsterdam. See on Flandria festivali (14. september – 5. X) pidulik avakontsert Belgias Gentis Saint Bavo katedraalis, dirigeeerib Candida Thompson.

16. september Eesti kaasaegse muusika festival 'Afekt' saab tutvustada end teist korda Berliinis, nüüd Kulturbrauerei Maschinenhausis. Oma teost tutvustavad heliloojad ise vestluses festivalijuhi Monika Mattieseniga. Kava esitajaiks on Ensemble Mosaik (Berliin) Enno Poppe juhatusel ning 'Afekti' solistid Eestist. Ettekandel Berliini ansamblilt Liisa Hirschi "Cloud Tones" (helilooja kaastegev klaveril), samuti

Rebecca Saunders (UK /Saksamaa), Paul Clift (Austraalia), Mark Barden (USA, elab Berliinis) – kõik kolm olid kavas ka Maailma muusikapäevadel (WCMD) Tallinnas ja festivalil 'Afekt' Eestis 2019); 'Afekti' solistidelt kavas Berliinis on Helena Tulve "stream 2" (2006/09), Elis Halliku "To Become a Tree" ja Arash Yazdani (Iraan/ Eesti) "Demodulation". Selles kavapooles tegid solistidena kaasa Sirje Aleksandra Viise (sopran), Iris Oja ja Talvi Hunt (hääl), Helena Tuuling (hääl, bassklarnet), Monika Mattiesen (flöödid) ja Tammo Sumera (helirežii, elektroonika), vt ülal ka Liisa Hirsch.

18. september Eesti saksofonist, helilooja, arranžeerija ja improvisaator, Kopenhaagenis tegutsev Maria Faust pälvib Taani heliloojate ja laulukirjutajate ühingult (Komponister og Sangskrivere, DJBFA) ühe kaalukama heliloomingu auhinna "Hæderspris". Preemia üleandmine leiab aset väljamüüdud galakontserdil 18. september Kopenhaagenis. Auhind antakse igal aastal ühele väljapaistvale ja Taani muusika skeenet muutnud heliloojale tema loomingu eest.

18. september Arvo Pärdi teoste esitusi. Tšehhis Praha Püha Laurentsiuse kirikus on ettekandel Arvo Pärdi teos "Es sang vor langen Jahren", esitajaiks Eva Garajová (metsosopran), Maurizio Sciarretta (viiul), Jitka Hosprová (vioola). * Argentinas Buenos Airese kirikus Parroquia Nuestra Señora de los Dolores on ettekandel Arvo Pärdi teos "Nunc dimittis" esitajaks Vocal de Cámara Platense Fernando Tomé juhatusel. * Arvo Pärdi teosed "Peegel peeglis" ja "Fratres" on esitamisel New Yorkis (USA, NY) sarjas Crypt Sessions (Catacombs of the Green-Wood Cemetery in Brooklyn). Mängivad Joshua Roman (tšello), Conor Hanick (klaver). * Pärdi teos "Zwei slawische Psalmen" on kuulajate ees Šveitsis Couvet's, esituspaik Chapelle aux Concerts. Laulab Chœur Yaroslavl Yan Greppini juhatusel. Kontserdi kordus 21. september Šveitsis Neuchâteli Basilique Notre-Dame'is ja 22. september Šveitsis Chéserex' Abbaye de Bonmont'is.

18.–27. september Eesti Riiklik Sümfooniaorkester teeb teoks oma esimese kontserditurnee Kesk-Euroopas. Reisi korraldaja on tuntumaid rahvusvahelisi artistide agentuure IMG Artists. Orkester annab kontserte Austrias, Tšehhis ja Saksamaal. Turnee avakontsert toimub Viini Musikvereini Kuldses saalis 20. september, järgmine Linzi Brucknerhausi suures saalis 22. september, mis kuulub Linzi rahvusvahelise Bruckneri festivali programmi. 23. september kontsert Rudolfinumi Dvořáki saalis lõpetab Praha selle-aastase Dvořáki festivali. Veel kaks kontserti Saksamaal: Erlangeni Heinrich-Lades-Halles 24. september ja Vierseni Festhalles 26. september. Turnee viimane kontsert toimub taas Austrias Bregenzi Festspielhausi Bodensee saalis 27. september. Kavades on Heino Elleri "Koit", Sibeliuse Viiulikontsert d-moll op. 47 (solist briti viiulitäht Nicola Benedetti 20.–26. september ja Ye-Eun Choi 27. september) ja Bruckneri Sümfoonia nr. 4 Es-duur "Romantiline". Linzis tuleb ettekandele üksnes Bruckneri muusika, lisaks Neljandale sümfooniale esitatakse vaimulik kantaat meeskoorile ja orkestrile "Helgoland" ja "Romantilise" sümfoonia finaali üks varasemaid versioone "Volksfest". Linzi kontserdil on kaastegev ka Eesti Rahvusmeeskoor. Kontserte juhatavad Neeme Järvi ja Saksamaal Mihhail Gerts.

19. september Vilniuses leiab aset Arvo Pärdi teose "Adam's Lament" Leedu esiettekanne. Üles astuvad Vilniuse St. Christopher Chamber Orchestra ning Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika, dirigeerib Amaury du Closel (Prantsusmaa). Kontsert toimub ühe osana rahvusvahelisest sarjast Festival Pax et Bonum per Musicam.

19. september Sloveenias Maribori festivalil mängib No Borders Orchestra Arvo Pärdi teose "Fratres", Premil Petrovići juhatusel soleerib viiulil Stanko Madić. Kavas on valdavalt end. jugoslaavia heliloojate muusika. Mariborist algab orkestri igasügisene Balkani turnee, kontserdid sama kavaga veel: 20. september Zagrebis festivalil Lauba, 22. september Belgradis, Drugstores festivalil Bitef ning 24. september Berliinis, Berghainis, festivalil Month of Contemporary Music. * Austraalias Wollongongi linnahallis mängib Austraalia kammerorkester Richard Tognetti juhatusel Pärdi "Tabula rasa", solistideks on Richard Tognetti ja Satu Vänskä. Kavas on vaid Pärdi ja Šostakovitši muusika.

19. september Duo Michael Foyle (viiul) ja Maksim Štšura (klaver) esinevad õhtukontserdiga Londonis legendaarse dirigendi George Solti majas.

20. september Leedus Klaipėdas on kavas Erkki-Sven Tüüri teos "Flamma". Klaipėda kontserdimajas mängib selle Klaipėda kammerorkester, juhatab Hartmut Rohde. Festivali The Soul at Work avakontsert.

21. september Mitmetel maadel korraldataval Reverb-Festivalil, nüüd Saksamaal Regensburgi Ajaloomuuseumis on sel päeval hommikust õhtuni täidetud programmis ettekandel Arvo Pärdi teos "Pari intervallo". Muusika mängib orelil Christoph Radinger, laval on veel tantsijad Bettina Jonke ja Lena Pirklhuber. Samas muuseumisaalis mängib Christoph Radinger Reverb-Festivalil paar tundi hiljem Pärdi oreliteose "Trivium" ningVokalensemble der Anton Bruckner Privatuniversität laulab Arvo Pärdi teose "Solfeggio".

21. september Hollandis Eindhovenis märgib kontsert Teises maailmasõjas Eindhoveni sakslastest vabastamise 75. aastapäeva: kontserdipaigaks Stadskerk St. Cathrien. Pärdi teoseid on kavas mitu: "Arbos", "An der Wassern...", "Pari intervallo", "De profundis" ning taaskord "Arbos", esitavad Collegium Instrumentale Eindhoven, Collegium Vocale Eindhoven, organist Gerard Abraken, juhatab Ruud Huijbregts. Selles kavas kõlab sh esiettekandes Eindhoveni helilooja Arjan van Baesti (1969) roomakatoliku liturgiale tuginev värskelt valminud teos "Eindhoven Te Deum" (2019).

21. september UK-s Ashfordi St. Crundale'i kirikus mängib Sacconi Quartet Arvo Pärdi teose "Summa". * USAs Walthamis (MA) Brandeisi ülikooli muusikakeskuses mängivad Arvo Pärdi teose "Fratres" Mark Berger (vioola) ja Ilya Kazantsev (klaver). * Šveitsis Churi Teatris tuuakse kuulajate ette Arvo Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", mängib Orchesterverein Chur, dirigeerib Hugo Bollschweier.

22. september Jüri Reinvere Tšellosonaadi toovad Stolpe lossis Saksamaal Usedomi festivalil esiettekandele David Geringas (tšello) ja Ian Fountain (klaver). Geringas on ka teose tellija. Festival Usedomi saarel on keskendunud Läänemeremaade muusikale, see on ka Kristjan Järvi Läänemeremaade noorteorkestri sünnipaik, ja toimub tänavu 21. september–12. X.

22. september Arvo Pärdi "Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks" mängib Saksamaal Düsseldorfi Tonhalle Mendelssohni saalis Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein Isabelle van Keuleni juhatusel.

22. september Erki Pehk dirigeerib Kaunase Riiklikus muusikateatris Vincenzo Bellini ooperi "Capuletid ja Montecchid" etendust. Tegemist on Pärnu festivali PromFest 2019 . aasta ooperiga, mis esietendus Pärnus Endla teatris 19. V 2019. Kaunases laulavad peaosades Romeo'na Abigail Levis (USA) ja Julia'na Margarita Levtšuk (Valgevene). Kaastegevad Kaunase muusikateatri orkester ja koor.

22. ja 29. september Mihkel Kütson juhatab Richard Straussi ooperit "Salome" Saksamaal peadirigendina Krefeldi ja Mönchengladbachi teatris (lavastaja: Anthony Pilavachi), 22. september toimub uuslavastuse esietendus Mönchengladbachis.

22. september Segakoor Huik osaleb Lätis Jūrmala Dzintari kontserdisaalis toimuval 4. rahvusvahelisel Baltic See Choir Competition'il ja saavutab seal paremuselt kaheksanda koha. Koori juhatab Ingrid Roose.

22.–29. september Risto Joost dirigeerib Saksamaal ja Tšehhis. Ta juhatab Ostrava Janáčeki nimelise filharmooniaorkestri kontserte 22. september Hamburgi Elbphilharmonie's ja 24. september Püha Wenceslausi kirikus Opavas. Ettekandel on Josef Suki Sümfooniline süit "Muinasjutt" ("Pohadka") ning Beethoveni Sümfoonia nr. 9 d-moll op. 125, solistideks Kateřina Kněžíková (sopran), Štěpánka Pučálková (metsosopran), Ľudovít Ludha (tenor) ja Martin Gurbaľ (bass), samuti Brno Filharmoonia koor. 29. september dirigeerib Joost Leipzigi Raadio (MDR) Sümfooniaorkestrit ja koori Gewandhausis, kavas Beethoveni Avamäng ooperile "Fidelio" op. 72 ja Sümfoonia nr. 4 B-duur op. 60, samuti Mendelssohni ballaad "Walpurgi öö", solistideks Katharina Magiera (metsosopran), Maximilian Schmitt (tenor) ja Matthias Winckhler (bassbariton).

22.-29. september Tuulikki Bartosik ja Timo Alakotila annavad kontserte UK-s, esitades Bartosiku muusikat albumilt "Storied Sounds" ning traditsioonilisi lugusid Skandinaaviast ja Eestist. Esinemised: 22. september Sheffieldis Shakespeare'i pubis, 23. september Newcastle'is saalis The Cumberland Arms Bed & Breakfast, 26. september Londonis Heath Streeti Baptisti kirikus, 27. september Cardiffis Norra kiriku kunstidekeskuses ning 29. september Bristoli Folk House'is.

25.-26. september Moskvas annab Helikon Opera oma saalis kaks väljamüüdud, erakordse menuga läinud etendust kontsert-lavastusest "Mister Georg Ots", seal teevad solistidena kaasa ka Rahvusooper Estonia lauljad Heli Veskus ja René Soom, lavastuse autor on Dmitri Bertman.

26. september USA Kansas City Chamber Orchestra (MO) mängib Arvo Pärdi teose "Trisagion", kontserti "Night Reflections" Grace & Holy Trinity Cathedralis juhatab Anthony Maglione. * Belgias Brüsseli kontserdimajas Flagey on kavas Pärdi teos "Pilgrim's Song", ettekande teevad Flaami Raadio koor ja Brüsseli Filharmoonia keelpillikvartett Bart Van Reyni juhatusel.

26. september Eesti noor helilooja Marianna Liik toob ka siia uusteose esiettekande: "Transparendi" flöödile, klarnetile, trompetile ja metsasarvele mängib orkestri Junge Deutsche Philharmonie ansambel, kontserdid 26. september Hanaus, kolmel järgneval päeval al. 28. september Wiesbadenis, Darmstadtis ja Frankfurtis.

26. ja 27. september Ansambli Theatre of Voices kaks kontserti "Baltic Voices" Paul Hillieri juhatusel. Selle kavaga "Venus Unwrappened" tahab Hillier näidata Balti sügavuti kulgevat koorikultuuri, mis uueneb, saanud sisukat lisa just naisheliloojatelt. 26. september kava lauldakse Kopenhaageni ConcertKirkenis: Veljo Tormise "Piiskop ja pagan", Arvo Pärdi "Da pacem", Galina Grigorjeva "Lamento" (plokkflöödile) ja "O Virgin Theotikos" (tsüklist "Vespers"), Pärdi "Virgencita", Pēteris Vasksi "Window" ja "Encounter" tsüklist "Three Poems of Czesław Miłosz, kava lõpetab Helena Tulve uusteos "The Narrow Road to the Deep North" ("Kitsas tee sisemaale...") neljahäälsele koorile, plokkflöödile ja löökpillidele Jaapani poeedi Matsuo Bashō tekstil (17. sajand) esiettekandes. Kaastegevad on Michala Petri (plokkflööt) ja Ying-Hsueh Chen (löökpillid). 27. september korratakse kava Londonis, kontserdipaigaks Kings Place (Hall One). Theatre of Voices astub üles kaheksaliikmelisena, selle eesotsas alatisena sopran Else Torp.

27.-28. september Eesti ansamblid esinevad Helsinkis teist korda toimuval linnarahva festivalil "Juuri nyt". Folkansambel Trad Attack! annab 27. september kontserdi Kapsäkki Muusikateatris ja ansambel Puuluup 28. september restoranis Bistroo K.

27.-29. september Moskvas toimub Arvo Pärdile pühendatud festival "Peegel peeglis". Festivali avab 27. septembril Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise kirikus (Римско-Католический Кафедральный собор Непорочного Зачатия Девы Марии) festivali orkester Andres Mustoneni juhatusel, ettekandele tuleb Arvo Pärdi Sümfoonia nr. 4 ja Giya Kancheli "Vaikne palve". Enne kontserti toimub Moskva Heliloojate Liidu majas kohtumine Kadri-Ann Sumeraga, kes tutvustab oma isa, helilooja Lepo Sumera muusikat. 28. septembril annab ansambel Kammermuusikud kontserdi "Quasi improvisata" Marina Tsvetajeva majamuuseumis. Ansambel koosseisus Diana Liiv (klaver), Olga Voronova (viiul), Leho Karin (tšello), Tähe-Lee Liiv (klaver), Aglaja Golubeva (oboe) ja Denis Golubev (oboe) toob ettekandele Arvo Pärdi teosed "Mozart-Adagio" ja "Peegel peeglis", Heino Elleri "Lüürilise pala" nr. 1, Galina Grigorjeva "Postlüüdi", Roman Ledenjovi "Tišina", Lepo Sumera "Quasi improvisata" ja "Valsi" ning Malera Kasuku Trio esimese osa. Festivali lõpetab 29. september Moskva Peeter-Pauli katedraalis ansambel Hortus Musicus, kelle esituses kõlab "Tournai missa", Arvo Pärdi "Arbos" ja "Vater unser", Raimo Kangro "Display XII", Tõnis Kaumanni "Credo", Valentin Silvestrovi Kolm pala viiulile ja klaverile (In memoriam Helle Mustonen) ja Lepo Sumera "Pantomiim". 2015. aastal alguse saanud ja toona Arvo Pärdi sünnipäevale pühendatud festivali korraldavad Moskva Riiklik Tšaikovski-nimeline konservatoorium, Eesti Suursaatkond Venemaal, Loominguliste algatuste arengufond, Agentuur Pro Motion ja MTÜ Kammermuusikud. Festivali kunstiline juht on Moskva oboist, muusikateadlane ja muusikakorraldaja Denis Golubev.

27. september Portugalis Porto esinduslikus Sala Suggi's mängib Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música Arvo Pärdi teose "Fratres" keel- ja löökpilidele, dirigeerib Aspeni ja Toscanini konkursi laureaat Venezuelast Carlos Izcaray. * Arvo Pärdi "De profundis" kõlab kontserdil Prantsusmaal La Réole'i mereäärses Püha Peetruse kirikus, millega tähistatakse Berliini müüri langemise 30. aastapäeva, ettekandjaiks Les Chantres de Paris ja Paul Goussot (orel) Damien Rivière'i juhatusel. Kontsert festivali L'Europe des Musiciens (26.-29. september) programmis.

28. september Peadirigent Hendrik Vestmanni juhatusel esietendub Saksamaal Oldenburgi Riigiteatri suures majas Richard Wagneri ooper "Jumalate hukk", mis kuulub Wagneri tetraloogiasse "Nibelungi sõrmus" (lavastaja: Paul Esterhazy). Solistina Gutrune ja 3. nunna osades laulab Eesti sopran Aile Asszonyi. Aastal 2020 jõuavad kõik neli ooperit Oldenburgis lavale.

28. september Prantsusmaal Bordeaux' katedraalis Place Pay Berland kõlab Arvo Pärdi teos "Miserere", esitab Ensemble Vocal Stella Montis Frédéric Serrano juhatusel, 29. september korratakse kava Bordeaux' Saint-André katedraalis * Inglismaal St. Albansi (Hertfordshire) St. Saviouri kirikus mängib Amadeus Chamber Orchestra David Murphy juhatusel Pärdi "Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks". * Prantsusmaal Niort'i Le Temple'is laulab Arvo Pärdi teose "Magnificat" Ensemble Vocal du Bois d'Amour Jacques Richard'i juhatusel. Kontsert 25. festivali "Coréades 2019" programmis selle avakavana, kogu muusikat korratakse 29. september Marsilly' kirikus.

28. september Olari Elts dirigeerib Minskis 14. Yuri Bashmeti rahvusvahelise festivali programmis Erkki-Sven Tüüri autoriõhtut, kontsert sarjast "Kaasaegne klassika. Esiettekannete õhtu". Mängib Valgevene Riiklik Akadeemiline sümfooniaorkester Valgevene riikliku filharmooniaühingu suures saalis. Kavas on õhtu aukülalise Erkki-Sven Tüüri kolm teost Valgevene esiettekandes: "Phantasma" (2018), Kontsert marimbale ja orkestrile "Ardor", solistiks Heigo Rosin, ja Sümfoonia nr 9 "Mythos" (2017). Kavas on tellituna veel valgevene helilooja Dmitri Lõbini orkestriteose "Kaks freskot" maailma esiettekanne. Kutsutuna viibib kohal ka helilooja Erkki-Sven Tüür, kes polegi Valgevene mail seni käinud.

28. september Jaapanis algab kontserdisari Urmas Sisaski "Tähistaeva" tsüklitest. Tokyos Shinagawa City kontserdisaalis Kiwa Tennoz toob pianist Yuko Yoshioka ettekandele kõik Urmas Sisaski "Tähistaeva" tsüklid klaverile. Alustatakse 28. september, mil kõlab "Põhjataevas", siis tuleb ettekandele "Lõunataevas", siis "Ekvatoriaaltaevas" ning 8. III 2020 "Põhjapolaartaevas" (Jaapani esiettekanne).

29. september Arvo Pärdi muusikat. Kanadas festivalil Belle Voci a Cappella (27.-29. september) on esitamisel Arvo Pärdi teos "The Deer's Cry", kontserdipaigaks Abbotsfordis St. Jamesi kirik, mõni tund hiljem Aldergrove'is kirikus St. Joachim and Ann, laulab Belle Voci Ensemble. * Ka Horvaatias 49. Varaždini barokkmuusika festivali (20. september – 1. X) lõppkontserdil (Svečana Misa) on kavas Arvo Pärdi teos "The Deer's Cry", esitavad Kristus Konungens Vokalensemble ja Chorus Dominicalis Cathedral Choir, juhatab Samuel Eriksson, kontserdipaigaks Jumalaema uinumise katedraal. * USAs

Bellevue' all-linnas (WA), Soma Towersi uues kunstikeskuses Resonance on ettekandel Arvo Pärdi "Mozart-Adagio", mängivad Tien-Hsin Cindy Wu (viiul), Felseptember Fan (tšello), ning Music Exchange International asutaja ja juht Angelo Rondello (klaver). * Prantsusmaal Bordeaux' Saint-André katedraalis lauldakse Arvo Pärdi teost "Miserere", esitajaks Frédéric Serrano käe all Ensemble Vocal Stella Montis.

30. september Soomes Helsinki Kallio kirikus leiab aset barokkorkestri Ensemble Nylandia 10. aastapäevale pühendatud teine kontsert. Dirigeerib ansambli asutaja Matias Häkkinen, pidukavas kõlab ka Arvo Pärdi teos "Summa".

30. september Pianist ja klavessinist Marju Riisikamp esineb varajase klahvpillimuusika spetsialistina loenguga Itaalias Mantova Cavazzoni Auditoriumis rahvusvahelisel paneeldiskussioonil, mida korraldab ühendus "Organi & Organisti".

Varasemast

26. augustil Iisraelis Jeruusalemma Muusika- ja Tantsuakadeemia magistratuuri lõpetav viiuldaja Paula Pärtlas mängis akadeemia suures saalis soolokava, kus kõlasid Bachi Sonaat sooloviiulile a-moll: Grave; Schuberti Viiulisonaat A-duur "Grand Duo" op. 162: Allegro moderato; Prokofjevi Viiulikontsert nr 2 g-moll: Andante assai, Finale; Ysaÿe' Sonaat sooloviiulile nr 3: Ballaad; kava klaveripartneriks oli Irina Rozhneva.