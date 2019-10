Nüüdismuusika festivali Afekt juhatas sisse laulev dirigent Andreas Fischer

Üks selle festivali eripärasid on rõhuasetus heliloojapaaridele, nagu näiteks tuntud Jaapani helilooja Toshio Hosokawa ja Märt-Matis Lill, vahendas "Aktuaalne kaamera". Festivali kunstiline juht Tiina Mattiisen ütles, et nende mõlema helilooja mõttemaailma tagamaad on seotud väga sügavalt Jaapani klassikalise kultuuriga.

Avakontserti juhatab mitmekülgne nüüdismuusika esitaja ja dirigent Andreas Fischer Saksamaalt. "Ta suudab laulda ja dirigeerida ülikomplitseeritud muusikat saamal ajal," selgitas Mattiisen ja rõhutas, et tänapäeva nüüdismuusika on väga performatiivne. "Seetõttu näeb teda Wojtek Blecharzi teoses rohkem näitleja kui laulja ja dirigendina."

Avakontserdil jõuab maailmaesiettekandena publiku ette ka Helena Tulvelt just selleks festivaliks tellitud teos, mis on pühendatud Marju Lepajõele. Dirigent Andreas Fischer sõnas, et see pole kõige lihtsam lugu, mida dirigeerida. "See on muusika, kus toimuvad pidevad takti- ja tempomuutused, nii et see nõuab head juhatamist, samas on see aga ka tõesti dramaatiline vokaalpartii," tõdes ta.