Priit Kuuse kroonika: Eesti muusikud maailma lavadel juunis

1.06 USAs Los Angeleses Walt Disney kontserdimajas tuleb maailmaesiettekandele Toivo Tulevi uus vokaal-instrumentaalteos "I Heard the Voices of Children" koorile, solistidele ja instrumentaalansamblile. Teose tekstis on kasutatud William Blake'i luulet, iiri hällilaulu "Ballyeamon Cradle Song" ja Tuami linnas hukkunud laste nimesid. "I Heard the Voices of Children" on USA nüüdismuusika kammerkoori The Crossing ja Los Angelese Filharmoonikute ühistellimus orkestri 100. aastapäeva festivaliks "Noon to Midnight". Ühepäevase festivali kavas on 12 tunni jooksul uue muusika kontserte 1100 muusikult, teoseid 53 heliloojalt, sh 22 esiettekannet. Grammy laureaadi, 23-liikmelise Philadelphias resideeriva koori The Crossing kontserdil tuleb lisaks Toivo Tulevi uusteosele ettekandele ka Gabriel Jacksoni "Rigwreck" ja katkendid Stratis Minakakise teosest "Crossings Cycle", kava juhatab koori kauaaegne kunstiline juht ja dirigent Donald Nally.

1.06 UK-s Bathi Christ Churchis mängib Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks" Hollandis Amsterdamis resideeriv Orkest Lundi Blue, dirigeerib ka viiuldajana ja Radio 4 toimetajana tuntud Carel den Hertog. Kava mängiti enne seda 30. V Bathi St. Barnabas Churchis, ja vt 21.-22.06 Hollandis.

1. ja 7.06 Risto Joost juhatab Mozarti kava Kesk-Saksa Ringhäälingu (MDR) suvefesitvali "Musiksommer" avakontserdil Görlitzi Peeter-Pauli kirikus. Tema käe all esinevad MDR Leipzigi Sümfooniaorkester ja MDR koor, kavas on motett "Exsultate, jubilate" KV 165, Klarnetikontsert A-duur KV 622 ja "Krönungsmesse" C-duur KV 317. Solistideks on Sebastian Manz (klarnet), Ilse Eerens (sopran), Karina Schoenbeck (alt), Hwan-Cheol Ahn (tenor) ja Steven Klose (bass). * 7.06 dirigeerib Joost Norras Bergeni Filharmooniaorkestrit Norheimsundi spordisaalis, kavas Tšaikovski avamäng-fantaasia "Romeo ja Julia", norra klassiku Geirr Tveitti Kontsert hardangeri-viiulile (solist Ragnhild Hemsing) ning Griegi "Sümfoonilised tantsud".

1.-2.06 Organist Ines Maidre esinemised Norras: 1.06 toimub muusikaprogramm Vaksdali Dale kirikus restaureeritud Steinmeyeri oreli taasavamisel. 2.06 esineb Maidre koos ansambliga Musica Celines oma kodulinna Bergeni Christinegårdi lossi õuel kavas "Passacaglia & Chaconne".

1.-25.06 Metsosopran Annely Peebo laulab 1.06 Viini Volksoperis Mozarti "Võluflöödis" 3. Daami osa. Dirigeerib Gerrit Prießnitz, lavastajaks Helmuth Lohner.

2.- 25.06 laulab Peebo kuus õhtut Venuse osas Offenbachi operetis "Orpheus põrgus", dirigendiks on Guido Mancusi, lavastuse teinud Helmut Baumann, etendused 2., 6., 10., 14., 20. ja 25.VI.

2.06 Festivalil "Bach et les Minimalistes", kontserdipaigaks Chapelle Saint-Libéral, Brive-la-Gaillarde (Prantsusmaa), on ettekandel Arvo Pärdi teos "Nunc dimittis", laulab Les Ateliers de La Tempête, juhatab Cyprian Sadek. * Samas kavas on ettekandel ka Veljo Tormise "Hobusemäng".

2.06 Eesti muusikat Aasias: Pärt Uusbergi koorilaul "Õhtul" (sõnad E. Enno) kõlab Tai noorte koorilaagri kontserdil. Kontsert, millel osaleb vähemalt seitse koori (ka välismaalt, nt Malaisiast), toimub pealinnas Bangkokis Chulangkorni Ülikooli kunsti ja kultuurikorpuse saalis.

2.-8.06 Jätkub noorteorkestri Wana Wõromaa Wunkorkestri kontserdireis USAs Kadri Laube, Kadri Lepassoni ja Ott Kaasiku eestvõttel. Esinemispaigad: 2.06 First Sunday festival Annapolises, 3.06 St. Mary Church Cumberlandis, 4.06 Mountain Center' Fort the Arts Frostburgis ning Oakland Community Center Oaklandis, 5.06 Barns of Rose Hill Berryville'is, 6.06 The Barns of Harpers Ferrys, 7.06 Downtown Salisbury Festival Salisburys ning 8.06 viimasena Lakewoodi Eesti Majas Jacksonis.

2.-23.06 ja 27.06 Pianist Hando Nahkuri esinemised. 2.-23.06 mängib Nahkur USAs oma kodulinna Dallase (TX) Christ Lutheran Churchis: 2.06 kaastegev Brad Spellicy, 9.06 koostöös Suzanne Dunkelberg, 16.06 koos Ken Thompsoniga, 23.06 koostöös Isaac Molina; 27.06 astub ta üles soolokavaga Šveitsis Lacheni kiriku Pfarreizentrumi saalis, kavas J. Raff, F. Liszt, Erkki-Sven Tüüri Klaverisonaat, J. Adams.

3.-22.06 Pianist Kristjan Randalu astub publiku ette kokku kümnel kontserdil kahe talle varem tuntud ansambliga, esinemised Saksamaal, Šveitsis, Hollandis ja Prantsusmaal. 3.- 7.06 mängitakse viis kontserti Randalu kauaaegseima partneri, multiperkussionisti ja helilooja Bodek Jankega, kava toetub Janke enda loomingule ning kannab pealkirja "Song": 3.06 Jazzi tippsündmusel Jazzikongressil Freiburgis, 4.06 Jazzkelleris Frankfurtis / M., 5.06 Karlsruhe jazziklubi üritusena kohvikus Jubez, 6.06 Stuttgarti Theaterhausis ning 7.06 Šveitsis Winterthuri muusikabaaris Esse. 13.-22.06 mängib Kristjan Randalu viis kontserti New Yorkis elava kreeka bassisti Petros Klampanise trio koosseisus (trummidel Francesco Ciniglio), esitletakse Klampanise uut albumit "Irrationalities": 13.06 Hollandis Amsterdami Bimhuisis, 19.06 Pariisi jazziklubis Duc des Lombards (kaks esinemist), 20.06 Saksamaal Kölnis Altes Pfandhausis, 21.06 Saksamaal Leverkusenis lokaalis "Topos", 22.06 viimasena Dresdeni Jazzclub Tonne's. Oktoobris jõuab Randalu Klampanise trioga ka Kreekasse.

4.06 UK-s Salisbury kunstide festivalil mängib Arvo Pärdi teost "Summa" Sacconi Quartet, kontserdipaigaks St. Martin's Church.

5.06 Tšehhimaal Praha kaasaegse kunsti keskuses Tehillim on Tšehhi esmaettekandel Arvo Pärdi teos "An den Wassern zu Babel..." trombooni ja kammerorkestri versioonis. Esitavad Štěpán Janoušek (tromboon) ja Berg Orchestra Peter Vrábeli juhatusel. * Salzburgi Mozarteumi suures saalis Austrias on kavas Arvo Pärdi "Silentium"(II osa teosest "Tabula rasa"), mängib Philharmonic Salzburg, dirigendiks orkestri 1998 asutanud Elisabeth Fuchs. Kontsert pealkirjaga "Extreme and Silence".

5.-7.06 Rahvusooper Estonia poistekoor osaleb Venemaal Petrozavodskis II rahvusvahelisel vaimuliku muusika festivalil, pälvides koorikonkursil Grand prix' ning eripreemia vaimuliku teose parima ettekande eest. Koori juhatab Hirvo Surva, kontsertmeistriks Andres Lemba. Hirvo Surva sõnul on konkursi žürii olnud poistekoori esinemisega väga rahul, edastades žürii liikme, Peterburi konservatooriumi dotsendi Larissa Jarutskaja kiitva hinnangu: poistekoori sellist vene muusika interpretatsiooni ja esitust polnud ta varem kuulnud, isegi mitte vene kooridelt. Konkursil esitavad poisid vaimuliku teosena Rahmaninovi "Bogoroditse Djevo" ("Богородице Дево, радуйся"), kodumaise helilooja teosena Arvo Pärdi "Solfeggio" ning emakeelse rahvamuusikateosena Veljo Tormise "Küla kuuleb".Festivalil leiab aset ka Hirvo Surva meistriklass. Avatud proov on osavõturohke ja suurt huvi tuntakse Eesti koorilaulu traditsioonide vastu.

6.06 Valloonia Kuninglik kammerorkester (Orchestre Royal de Chambre de Wallonie) Belgias mängib Monsi kontserdimajas Arsonic Erkki-Sven Tüüri orkestriteost "Action. Passion. Illusion", selle kõrval veel Prokofjevi, Tšaikovski ja Orlando di Lasso oopused. Orkestrit juhatab tšellist Henri Demarquette.

6.06 Itaalias Milanos on ettekandel Arvo Pärdi oopus "Solfeggio", esitab koor ViaDelCanto Elena Casella juhatusel. Kontserdipaik on Chiesa di San Bernardino alle Monache. * Flaami Raadio koor esitab Arvo Pärdi teose "Magnificat", juhatab Bart Van Reyn, kontsert Belgias Brugge Concertgebouw's.

6.-23.06 Duo Kadri Voorand – Mihkel Mälgand kolm kontserti. 6.06 Kymijoen Lohisoitto festivalil (5.-9.VI) Soomes (Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand) esinemispaigaks Maritime Centre Vellamo, Boat Hall; kaks kontserti Saksamaal: 21.06 Nordsternturmis (FineArtJazz) Gelsenkirchenis (kontsert välja müüdud) ja 23.06 Billerbeckis Kolvenburgis.

7.06 Festivalil "Tampereen Sävel" Soomes on 10-liikmelise kammerkoori Tampere Capella kontserdil Tampere raekojas kava alustamas Veljo Tormise "Kodulaulud" (kolm laulu Gustav Suitsu sõnadel) ja 4-osaline "Ütles Lembitu" (Friedebert Tuglase sõnadel, kavas paigutatud hajali). Veel on esitamisel Balti riikide heliloojad Pēteris Vasks ja Vaclovas Augustinas ning Hubert Parry ja Gustav Mahler. Koori juhatab Elisa Huovinen.

7.–9.06 Eesti Filharmoonia kammerkoor esineb 55. korda toimuval Abu Goshi vokaalmuusika festivalil (7.-9.06, 13 kontserti) Iisraelis. Kõik kolm kontserti toimuvad peadirigent Kaspars Putniņši juhatusel Jeruusalemma Kiryat Yearimi kirikus, kaastegev Ene Salumäe orelil. Ettekandel on Bachi kantaadid "Komm, Jesu, komm" BWV 229 BWV ja "Jesu, meine Freude" BWV 227, Brahmsi "Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen" op. 74, nr. 1 ja "O Heiland, reiss die Himmel auf" op 74 nr 2 , Mendelssohni "Richte mich, Gott und führe meine Sache" Psalm 43, op 78, nr 2, "Mein Gott, warum hast du mich verlassen" Psalm 22, op 78 nr 3 ning "Ave Maria" op 23 nr 2, György Ligeti "Lux aeterna", Gustav Mahleri kaks oopust (Clytus Gottwaldi seades) "Urlicht" ja "Es sungen drei Engel", samuti Arvo Pärdi "Magnificat".

7.–21.06 Mihhail Gerts dirigeerib Saksamaal ja Hiinas. 7.06 kavas Rheinische Philharmonie' orkestriga Koblenzi Rhein-Mosel-Halles on Šostakovitši Balletisüit nr. 1, Stephen Gossi "Koblenz Concerto" (esiettekanne), brasiilia helilooja Radamés Gnattali "Concerto de Copacabana" (solistid Matteo Mela ja Lorenzo Micheli kitarridel), Hatšaturjani süit "Maskeraad". Kontsert leiab aset Koblenzi kitarrifestivali programmis. 15. ja 16.06 juhatab Gerts Bochumi Sümfoonikute kontserte Bochumi Musikforumil Ruhris, ettekandele tuleb François-Adrien Boieldieu' Kontsert harfile ja orkestrile C-duur (solist Xavier de Maistre) ja Robert Schumanni Sümfoonia nr. 3 Es-duur op. 97. 21.06 dirigeerib Mihhail Gerts Hiinas, tema käe all kõlab Rahmaninovi Sümfoonia nr. 2, mängib Edela-Hiinas Yunnani provintsis Kunmingis resideeriv Kunming Nie Er Sümfooniaorkester.

7.-24.06 Ansambli TradAttack! esinemised Soomes ja Hispaanias. 7.06 teatrifestivalil "Black and White" Soomes Imatral; kolm kontserti Hispaanias: 21.06 festivalil "Poborina Folk" El Pobos, 22.06 festivalil "Solsticio Folk" Castilla-La Manchas ja 24.06 Fex Festivalil Calle Granadas.

7.-25.06 Erkki-Sven Tüüri "Insula deserta" muusika võtab oma uue balleti "Atlantis" ühe osa aluseks koreograaf Karl-Alfred Schreiner. Ballett tuleb esiettekandena lavale Münchenis Gärtnerplatztheateris, teatri orkestrit dirigeerib Michael Brandstätter. 7.-25.06 toimub balletist viis etendust 7., 10., 12., 16. ja 25.06, lisaks viimase, kuuendana balletiõhtu samas 7. juulil.

8.06 Soomes Tampere-talo väikeses saalis festivalil "Tampereen Sävel" (4.-9.06) laulab Eric Ericsoni kammerkoor kava rootsi, läti ja eesti muusikast, juhatab Fredrik Malmberg, eesti muusikast on esitamisel Arvo Pärdi suurteosest "Kanon pokajanen" osa "Ode IX" ning Cyrillus Kreegi "Taaveti psalmid": Psalm 104, Psalm 141 ja "Õnnis on inimene". Kontsert kuulub sarja Nordic Choral Expedition (nr. 4) ning seda kava esitatakse 27.06 ka Šotimaal Orkney saartel St. Magnuse festivalil.

8.06 UK-s Bathi festivalil, kontserdipaigaks St. Michael's Church, mängivad Arvo Pärdi teost "Peegel peeglis" Jonathan Stabler (tšello) ja Edward Bettella (klaver).

8.06 Arvo Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks" on ettekandel Hollandis Heerleni teatris, mängib Amsterdam Sinfonietta, kelle kontsertmeister, kunstiline juht ja dirigent on Candida Thompson. Kava, mille pealkirjaks on "Symphony in Songs", korratakse 10.06 Arnhemis Musis-Parkzaalis ja 12.06 Amsterdami Concertgebouw's.

8.06 Ansambel U: lõpetab oma hooaja Venemaal Nižni-Novgorodi peaväljakul kontserdiga "U: ja Publikuorkester" ("Orkestr Publiki"). Nüüdismuusika kavast oodatakse osa saama enam kui tuhat kuulajat. U: on esitanud Publikuorkestri osalemisel kavasid juba mitmel pool maailmas: Hollandis, Itaalias, Prantsusmaal, Brasiilias, USA-s, ja nüüd ka Venemaal. Kontserdid toimuvad linna kremlis kahe korpuse vahelisel väljakul IV rahvusvahelise akadeemilise uue muusika festivali "Opus 52" programmis. Festivali organiseerib saksa ja Euroopa muusika Nižni-Novgorodi keskus. Kontserte kantakse otse üle üheteistkümne tunni jooksul ka kohalikus raadios (kl 15 kuni kl 02), mil üles astub kokku üheksa vene tuntud kollektiivi.

8. ja 19.06 Hendrik Vestmann juhatab oma koduteatris Saksamaal Oldenburgi Riigiteatris peadirigendina maikuul esietendusele tulnud Wolfgang Amadeus Mozarti ooperi "Tituse halastus" uuslavastust, mille on teinud Laurence Dale, nimiosas Philipp Kapeller.

8.–22.06 Paavo Järvi dirigeerib juunikuul vaid NHK Sümfooniaorkestrit Tokyos. Järvi juhatab seitset kontserti kolme erineva kavaga. 8. ja 9.06 on ettekandel 3800-kohalises NHK Hallis Gustav Mahleri tsükkel "Poisi võlusarv", solistiks bariton Matthias Goerne, ja Carl Nielseni Sümfoonia nr. 2 "Neli temperamenti". 14. ja 15.06 on NHK Hallis ettekandel Anton Weberni orkestriseades Bachi "Ricercare", samuti Alban Bergi viiiulikontsert (solist Gil Shaham) ja Bruckneri Sümfoonia nr. 3. Kolmandas kavas on Olivier Messiaeni "Turangalîla-sümfoonia" 19. ja 20.VI Tokyo Suntory Hallis (2000 kohta) ning 22.06 Tokyo Bunkamura Orchard Hallis, kus kaastegevad Roger Muraro (klaver) ja Cynthia Millar (Martenot' lained).

9.06 Arvo Pärdi muusika kavades. Taanis Kopenhaageni Trinitatis kirkes on ettekandel "Berliner Messe", esitajaiks Trinitatise kirikukoor, Philip Schmidt-Madsen (orel), juhatab Søren Chr. Vestergaard. * USAs Albuquerque's (NM) esituspaigaks Cathedral of St. John, on kavas "Peegel peeglis" ja "Berliini missa". Musitseerivad Michael Shu (viiul) ja Patrick A. Scott (orel) ning katedraali koorid, juhatab Maxine Thevenot. * Kuulus The Tallis Scholars (UK) esitab Peter Phillipsi käe all Austrias Salzburgi Kollegienkirches Pärdi teosed "Sieben Magnificat-Antiphonen", "Stabat Mater" ja "Triodion". Ettekanded üritusel Salzburger Festspiele Pfingsten.

10.06 Eesti nüüdismuusika kõlab Moldovas: juba neljandat korda tutvustab Eesti oma tänapäeva heliloojate teoseid Moldova festivalil "Zilele Muzicii Noi". Chișinăus rahvuslikus kunstimuuseumis mängivad Maila Laidna (klaver), Arvo Leibur (viiul) ja Aare Tammesalu (tšello) kava, kus on esitamisel Erkki-Sven Tüüri "Arhitektoonika VII", "Dedication" ja "Lichttürme", Tõnu Kõrvitsa "Talve tee", Arvo Pärdi Partiita nr. 2 ja "Fratres" ning Tatjana Kozlova-Johannese "Quicksilver". Festivali korraldavad Moldova heliloojate ja muusikateadlaste liit ning Kaasaegse muusika assotsiatsioon.

11.-29.06 Ooperibass Ain Anger laulab Pariisi Rahvusooperis (Opéra Bastille' saal) Mozarti "Don Giovanni" uuslavastuses Il Commendatore osa. Etenduse dirigentideks on vahelduvalt Philippe Jordan või Guillermo Garcia Calvo, lavastuse on teinud Ivo van Hove, nimiosas laulab Etienne Dupuis. Juunis toimub 7 etendust: 11., 13., 16., 19., 21., 24. ja 29.06. Juulis jätkuvad etendused neljal õhtul kuni 13.07.

12.06 Itaalias Milanos vabakutselisena tegutsev metsosopran Külli Tomingas teeb kaasa filmimuusika kontserdil "Musica per sognare", kus esinevad tema ja pianist Luca Schieppati. Kontserdipaigaks on Sala Agorà del Boston Consulting Group, muusikaõhtu Amici Serate Musicali sarjas. Kavas on järgmiste heliloojate filmimuusikat: Nino Rota, Henri Mancini, Harold Arlen, Bernard Herrmann, Ennio Morricone, George Gershwin, Michel Legrand, Leonard Bernstein ja Michael Nyman.

12.06 Tšiilis Santiagos, kontserdipaigaks Sala Isidora Zegers, on Tšiili esmaettekandel Arvo Pärdi oopuse "Summa" versioon kitarrikvartetile, mille on teinud Dublin Guitar Quartet. Teose esitab kitarriorkester lõbusa nimega Cuatro Ánimos y Coda.

13.06 Kontserdil sarjast "Balti turnee. Sankt Peterburg - Helsinki - Tallinn" kõlavad Peterburi Filharmoonia väikeses saalis kõrvuti soome, vene ja eesti helimeistrite teosed. Ettekandel on Sibeliuse "Ballaad" ja "Nokturn", Tšaikovski "Meloodia", Erki Meisteri "Triduum", Eduard Oja Klaverikvintett, Rudolf Tobiase Keelpillikvartett ning Peeter Vähi "Mu emale" viiulisolistiga versioonis (solist Lev Klõtškov). Peterburi Akadeemilise Orkestri kontsertmeister Lev Klõtškov on solist ka teistes teostes, kellega koos musitseerivad Maksim Pankov klaveril ning Tanejevi-nimeline kvartett (Ilja Kozlov -viiul, Dmitri Korjavko -viiul, Deniss Kontšar -vioola, Dmitri Hrõtšov – tšello).

13. ja 28.06 Schumann Quartetti (vioolal Liisa Randalu) kaks kontserti Saksamaal. 13.06 Würzburgi Neubaukirches kava koos sopran Anna Lucia Richteriga. Esiettekandel kolm Clara Schumanni vokaalteost Aribert Reimanni transkriptsioonidena (2019): "Volkslied" (H. Heine sõnad), "Sie liebten sich beide" (Heine) ja "Ihr Bildnis" (Heine); kavas kõlavad veel Brahmsi "5 Ophelia-Lieder" (Shakespeare) Reimanni seades, Aribert Reimanni enda 6-osaline tsükkel "Die schönen Augen der Frühlingsnacht" (Heine) ning Robert Schumanni "Sechs Gesänge" op. 107 (tekstiautorid erinevad) Reimanni seades. 28.06 mängib kvartett Elmau lossisaalis, kavas Brahmsi Klarnetikvintett h-moll op. 115, Mendelssohni Kvartett nr. 1 Es-duur op. 12, kaastegev klarnetil Pablo Barragán. Kontsert kuulsas esinemispaigas toimub lossisarjas "Woche der Romantik". Ansambel on üllitanud ka uue CD "Chiaroscuro" (müügil al. 10. V 2019), kus teoseid heliloojatelt Bach/Mozart, Mendelssohn, Philip Glass, Šostakovitš, Webern, Janáček ja Gershwin.

14.06 Sopran Maria Valdmaa, kelle elupaik on Hollandis, ja organist Marju Riisikamp esinevad Itaalias Rubieras Santissima Annunziata kirikus häälele ja orelile pühendatud 15. vaimuliku muusika festivalil "Soli deo Gloria". Kavas nimetusega "Wachet auf!" kõlavad Franz Tunderi ning Dietrich Buxtehude oopuste kõrval ka Cyrillus Kreegi kaks eesti vaimuliku rahvalaulu seadet, "Armas Jeesus, Sind ma palun" ja "Ärgake, nii vahid hüüdvad".

14. ja 16.06 Costa Rica Rahvuslik Sümfooniaorkester (Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica) toob dirigent Gabriela Mora Dallase juhatusel kolmel kontserdil (16.06 on kaks kontserti) ettekandele programmi "Mujeres en la Música" naisheliloojate muusikast. Ettekandel on teoseid kaheksalt naisheliloojalt, kaalukaimaks on kava keskel Ester Mägi Sümfoonia (1968). Kontserdid toimuvad pealinna San José Rahvusteatris.

14.–16.06 Londoni Eesti Majas Inglismaal sünnib programm "Song Celebration – 150 Years of Estonian Choral Miracle". Ürituse korraldaja on Londonis tegutsev eesti segakoor ja selle dirigent Kristi Jagodin. 15.06 toimub töötuba koos kooriga, kus osalejatel on võimalik õppida laulupeol ettekantavaid koorilaule ning tutvuda laulupeo traditsiooniga. Müügil on Eesti Muusika Infokeskuse välja pandud noodivalik eesti koorimuusikast. 16.06 toimub St. Jamesi kirikus Siberisse küüditatute mälestusteenistus ja kontsert, kus on võimalik ühendkoorina kaasa lüüa.

15.06 Folkartist Mari Kalkun esineb soolokavaga UK-s Portsmouthi pidustustel, tema kontserdi toimumispaigaks on Portsmouthi St. Georges Church.

15.06 Arvo Pärdi muusika. Norras Osterøy Haus kyrkjes laulab 17-liikmeline Ole Bull Kammerkor ennelõunal kolm Pärdi teost, "Bogoróditse Djévo", "Virgencita", "Ja ma kuulsin hääle..." , juhatab Jon Flydal Blichfeldt, kava kannab pealkirja Into the Golden Sun. Sama päeva pärastlõunal esitab koor selle kava (autoriks sh veel Eric Whitacre) Bergenis Lepramuseetis. * Rumeenias Oradea roomakatoliku Jumalaema katedraalis mängib Junge Philharmonie Wien Pärdi teose "Fratres", kavas veel vaid Mozarti Requiem; juhatab Michael Lessky. Kontsert sealsel rahvusvahelisel iga-aastasel festivalil European Music Open. * Arvo Pärdi oopus "The Beatitudes" kõlab UK-s Salisburys WiltoniSt. Mary ja St. Nicholas' kirikus, esitavad The Farrant Singers ja Mark Wood (orel), juhatab Andrew Mackay. * UK-s Bromley St. George's Churchis märgib Sine Nomine Singers oma hõbedast aastapäeva. Jonny Davise juhatusel laulab koor Arvo Pärdi pala "Bogoróditse Djévo". * Hollandis Haagi Noorderkerkis laulab kauaaegne Pärdi interpreet Kamerkoor Kwintessens Raoul Boesteni juhatusel Pärdi teosed "Drei Hirtenkinder aus Fátima" ja "The Deer's Cry". * Šveitsis Rheinfeldenis St. Martini linnakirikus esineb külaliskontserdiga Läti Raadio koor Sigvards Kļava juhatusel, kavas Arvo Pärdi "Sieben Magnificat-Antiphonen", samuti Tšaikovski, Mahler ja Ēriks Ešenvalds; kontsert nimetuse all "Sacred Voices" Solsbergi festivalil. Koor kordab kava 16.06 Saksamaal festivalil "Klangvokal" St. Reinoldi kirikus Dortmundis.

15.–21.06 Kristiina Poska dirigeerimisel tuleb Itaalias Firenzes Teatro del Maggio's ettekandele Mozarti ooper "Figaro pulm". Lavastaja on Sonia Bergamasco, solistideks Mattia Olivieri, Serena Gamberoni, Laura Giordano, Simone Del Savio jt. Etendused 15., 17., 19. ja 21.06 kuuluvad maineka festivali Maggio Musicale Fiorentino programmi.

16.06 Andres Mustonen dirigeerib Viini Konzerthausi Suures saalis: tema käe all mängib meie jaoks sündmusena ORF Radio Sinfonieorchester Wien, põnevas kavas Sofia Gubaidulina "Märchenpoem" orkestrile (1971), Franz Schuberti Sümfoonia nr. 7 h-moll D 759 "Unvollendete" (1822), Sofia Gubaidulina "Dialog: Ich und Du", kontsertviiulile ja orkestrile nr. 3 (2019, Trans-Siberian Art Festivali ja RSO Wieni ühistellimus, pühendatud Vadim Repinile ja Andres Mustonenile), solistviiulil Vadim Repin.

16.06 Ungaris Budapesti kunstikeskuses Müpa (Bartóki-nimelises rahvuslikus kontserdimajas) laulab Eesti bariton Lauri Vasar Wagneri päevadel ooperi "Jumalate hämarik" korduslavastuses Guntheri osas. Vasar on festivalil laulnud Wagnerit mitmeid kordi. Etenduse dirigent on festivali kunstiline juht ÁdámFischer, lavastajad Hartmut Schörghofer ja Etélka Polgár.

16.06 Viini Konzerthausis mängib Kapelle für neue Musik - Windkraft Erkki-Sven Tüüri teose "In the Memory of Clean Water", dirigeerib Kasper de Roo.

19.06 Slovakkias Bratislava Košariská evangeelses kirikus kõlab kaasaegse vaimuliku muusika kava, kus autoriteks Tavener, Pärt ja Martõnov, Arvo Pärdilt esitatakse õhtu algusnumbrina teost "Summa". Mängib Bratislavas resideeriv 15-liikmeline ZOE kammerorkester (asutatud 2008). Kontserdi korduspaikadeks on 21.06 Bratislava luteri kirik Velky Evanjelicky Kostol, Panenska ja 23.06 Nitras asuv piaristlik kirik, kus 28. korda leiab aset vaimuliku muusika festival "Musica sacra".

20.06 Eesti solist Mati Turi laulab tenoripartiid Maison de la Radio kontserdisaalis Pariisis Leoš Janáčeki "Slaavi missas". Esitajaiks on Prantsuse Raadio koor, Prantsuse Raadio rahvuslik sümfooniaorkester, solistideks veel Simona Šaturová (sopran), Sarah Connolly (metsosopran) ja Mischa Schelomianski (bass), dirigeerib soome maestro Jukka-Pekka Saraste. Kavas on veel Sibeliuse süit "Okeaniidid" ja katkendid Gustav Mahleri vokaaltsüklist "Poisi võlusarv".

20.06 Arvo Pärdi teos "Trisagion" kõlab Šotimaal, esituspaik Glasgow's Govan Old Parish Church, ettekandjaks The Glasgow Barons, juhatab Paul MacAlindin. Sama kava viiakse 25.06 St. Magnuse festivalile Orkney saartel Kirkwalli St. Magnuse katedraali. * UK-s Londoni Bloomsbury St. George's Churchis laulab Voce Chamber Choir 20.06 Pärdi teose "Nunc dimittis" Suzi Digby juhatusel. * Pariisis (Église Saint Ferdinand des Ternes) laulab Le choeur Hector Berlioz Arvo Pärdi oopuse "Littlemore Tractus", Karol Mossakowski orelil, juhatab Isabelle Michelin-Gregorutti.

21.06 Islandil 7. festivalil Reykjavík Midsummer Music (20.-23.06) kõlab kontserdimaja Mengi välislaval Arvo Pärdi "Fratres". Selle esitavad viiuldaja Yura Lee ja pianist Víkingur Ólafsson, kes on ühtlasi ka festivali kunstiline juht.

21.06 Hollandis Alkmaaris Remonstrantse Kerkis mängib Arvo Pärdi "Cantust Benjamin Britteni mälestuseks" Amsterdamis asuv Orkest Lundi Blue, dirigeerib Carel den Hertog. Kava korratakse 22.06 Amsterdamis Kromhout' muuseumis.

22.06 Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Prantsusmaal Roueni teatris (Théâtre des Arts) etendab Roueni teatritrupp ja mängib Roueni Ooperi orkester Raphaël Merlini juhatusel Arvo Pärdi teoseid Trisagion, Silouan's Song" ja Für Lennart in memoriam. Etenduses on kasutatud veel Ryan Harperi ja H. M. Górecki muusikat. Etendus kannab pealkirja "For ever Now", see on Alban Richard'i lavastus. Richard on Caeni rahvusliku koreograafilise keskuse juht. Etendus Rouenis on Roueni Ooperi ja Caeni koreograafilise keskuse ühisprojekt. * Prantsusmaal Reimsis (Champagne Louis Roederer) mängib festivalil Les Flâneries Musicales de Reims Arvo Pärdi teose "Summa" Valloonia kuninglik kammerorkester Frank Braley juhatusel. * Hollandis Haagis (Oude Kerk Scheveningen) laulab Pärdi teoseid taas Kamerkoor Kwintessens Raoul Boesteni juhatusel, nüüd on kavas "Drei Hirtenkinder aus Fátima" ja "The Deer's Cry".

23.06 Itaalias korraldab Carignano linn oma koorifestivali. 2. festivalil "Plainscapes" 23.06 on peaesinejaks Società Corale Città di Cuneo koor, keda juhatab Giuseppe Cappotto ja kes oma kava on pühendanud Baltimaade moodsast polüfooniast kantud loomingule, Lätit esindamas kolm heliloojat ja Leedut üks. Eesti muusikast on ettekandel neli autorit, Arvo Pärdi "Tribute to Caesar", Urmas Sisaski "Benedictio", Veljo Tormise "Laulusild" ja Pärt Uusbergi "Sicut cervus".

23.06 Slovakkias Lučeneci sünagoogis tuuakse ettekandele Arvo Pärdi teosed "Aliinale" ja "Fratres" keelpillikvartetile, musitseerivad Marián Svetlík ja Andrej Baran (viiulid), Martin Ruman (vioola), Jozef Lupták (tšello) ning Boris Lenko (klaver). * Austraalias Adelaide'is (Elder Hall, North Terrace) kõlab Arvo Pärdi teos "Peegel peeglis", ettekandjaiks Vadim Gluzman viiulil ja Daniel de Borah klaveril. Kava korratakse 25.06 Melbourne'i Recital Centre's.* Islandil festivali 7. Reykjavík Midsummer Music (20.-23.06) lõppkontserdil Grand Finale mängib klaveriduo Katia & Marielle Labèque 23.06 Harpa kontserdimajas Arvo Pärdi teose "Hymn to a Great City". * Türgis 47. Istanbuli muusikafestivalil Hagia Irene Museumis kõlab Arvo Pärdi teos "Silouan's Song", ettekandjaks Cameristi Della Scala, keda dirigeerib Hakan Şensoy.

23.06 Jaapani pianisti Haruka Yamagiwa soolokontserdil Jaapanis Nagano Ueda-Citys Santomyuze Recital Hallis on Beethoveni ja Chopini kõrval kavas Urmas Sisaski 9 pala "Tähistaeva" tsüklitest nr. 1 "Põhjataevas" ja nr. 5 "Põhjapolaartaevas"

24.06 Soomes Pargase orelipäevade 40. aasta tähistmise avakontserdil mängib oreliduo Kari Vuola ja Tomi Satomaa Arvo Pärdi teose "Mein Weg hat Gipfel und Wellentäler". * Londonis festivalil Proms at St Jude's: "The Four Seasons Recomposed" esitavad St. Jude-on-the-Hilli kirikus Arvo Pärdi "Fratrest" Fenella Humphreys viiulil ja Covent Garden Sinfonia, dirigeerib Ben Palmer.

25.06 Saksamaal Elmau lossis Richard Straussi festivalil (21.-29.06) on kavas Arvo Pärdi "Fratres", esitavad Arabella Steinbacher (viiul) ja Robert Kulek (klaver).

25.–28.06 Mihkel Kütson juhatab Krefeldi ja Mönchengladbachi Teatri orkestri Niederrheinische Sinfoniker nelja kontserti Krefeldi Seidenweberhausis ja Mönchengladbachi teatri kontserdisaalis 25., 26., 27. ning 28.VI. Ettekandele tuleb Haydni Sümfoonia nr. 59 ja Beethoveni Sümfoonia nr. 4. Orkestri ette solistina tulevad viiuldajad 8-aastane Philipp Chernomor, kes esitab Charles-Auguste de Bériot' viiulikontserdi a-moll I osa ning 14-aastane Susanna Marski, kes esitab Giuseppe Tartini teose "Kuraditriller". Esiettekandele tuleb ka Michael Gilbertsonsi "Kosmos" puhkpillikvintetile ja orkestrile.

26. ja 29.06 Helena Tulve kammerteosed kõlavad festivalidel Šotimaal ja Norras. 26.06 esitab Kapten Trio (Kristi Kapten klaveril, Rachel Spencer viiulil ja Duncan Strachan tšellol) Šotimaal Orkney saartel Stromnessi Town Hallis Helena Tulve teose "lumineux/opaque". Kontsert toimub 43. St. Magnus International Festivalil selle avapäeval, trio kavas on veel Beethoveni, Debussy ja Anton Arenski loomingut. * 29.06 tuleb Norras ettekandele Helena Tulve teos "Und von liehte06nster" ("Ja valgusest pimedus", 2015), ansamblis eesti muusikud Martin Kuuskmann (fagott) ja Anna-Liisa Bezrodny (viiul), samuti norra muusikud Eldbjørg Hemsing (viiul), Ida Bryhn (vioola) ning Jan-Erik Gustafsson (tšello) Soomest Risøri kammermuusika festivalil (25.- 30.06) Norras Risøri kirikus.

26.06 St. Magnus International Festivalil Šotimaal (43. korda) laulab Kirkwalli St. Magnus Cathedralis Helsinki Kammerkoor Soomest kavas Nordic Choral Expedition nr. 1 ka Arvo Pärdi teose "Virgencita", juhatab Nils Schweckendiek. 27.06 toimub samal festivalil samas katedraalis Eric Ericsoni Kammerkoori (Rootsi) kontsert kavaga Nordic Choral Expedition 4, kus autorid Rootsist, Lätist ja Eestist. Esitamisel on Arvo Pärdi suurteosest "Kanon pokajanen" osa "Ode IX" ning Cyrillus Kreegi "Taaveti psalmid": Psalm 104, Psalm 141 ja "Õnnis on inimene", koori juhatab Fredrick Malmberg. Sama kavaga esinetakse juuni algul Soomes festivalil "Tampereen Sävel".

26.06–2.07 Kontserdid "Concert Experience" Kristjan Järvi juhatusel noortekollektiivi Läänemere Filharmooniaorkestri ees Saksamaal ja Austrias. Läänemere Filharmooniaorkester (Baltic Sea Philharmonic) annab 26.06 ja 2.VII kontserdi Berliini Filharmoonias ("Midnight Sun in Berlin") ja Hamburgi Elbphilharmonie's. Ettekandele tuleb Einojuhani Rautavaara "Cantus Arcticus" op. 61, Kristjan Järvi "Aurora", Arvo Pärdi "Fratres", Pēteris Vasksi "Üksik ingel" (Viiulikontsert nr. 2), Max Richteri "Dona Nobis Pacem" ja Stravinski Süit "Tulilind". 29.06 mängib orkester Austrias Alban Bergi kontserdisaalis Ossiachis, kavas Rautavaara asemel Charles Colemani "Drenched" ja Händeli "Veemuusika" (katkendid). Kontsertidel on kaastegev Mari Samuelsen (viiul) ja Mick Pedaja (ainult Saksamaal).

27.06 UK-s Leedsi City Art Gallerys annab kontserdi Leedsis asuva Opera Northi koor, mida juhatab Oliver Rundell. Kavas on ka Arvo Pärdi teos "Nunc dimittis". Kava nimetus "The Shape of Sound".

27.06 Baieri Riigiooperis Münchenis esietendub uuslavastusena Richard Straussi "Salome", milles noor sopran Mirjam Mesak laulab Orjatari väikeses osas, nimiosas saksa koloratuursopran, ka NY Metropolitan Opera laval laulnud Marlis Petersen. Dirigeerib Kirill Petrenko, lavastajaks on Krzysztof Warlikowski.

28.06 Itaalias Ravenna festivalil "Cantar sacro - il novecento" on kavas Arvo Pärdi "Da pacem Domine". Esitab 36-liikmeline Coro Polifonico Ludus Vocali di Ravenna Stefano Sintoni juhatusel, kontserdisaaliks Basilica di San06tale. * USAs San Francisco (CA) Grace Cathedralis mängitakse Arvo Pärdi "Fratrest", ettekandjaiks Helen Kim (viiul), Adam Tendler (klaver), Prism Percussion. * Saksamaal mängib Sinfonieorchester Aachen Christopher Wardi juhatusel Arvo Pärdi palad "Kollaaž teemal B-A-C-H" ja "Wenn Bach Bienen gezüchtet hätte...", kontserdipaigaks Depot Aachen.

28.06 Soomes Helsinkis Senati väljakul toimub XII ülemaailmsete eesti kultuuripäevade ESTO avakontsert "Aegade sild", kus esinevad üle ilma kokku tulnud eesti rahvatantsijad ja koorilauljad. Lauldakse tuntuks saanud laulupeolaule, näha saab eesti rahvatantsu ja rahvarõivaid. Üritused toimuvad Helsinki järel Tartus ja Tallinnas kuni 3.07. Lisaks kontsertidele on ürituse kavas ekskursioonid, seminarid, õpitoad, näitused jm. ESTO 2019 fookuses on noored ning see kannab nime "Meie tulevik".

28. ja 29.06 Akordionist Tuulikki Bartosik annab kontserte Itaalias Lombardias toimuval festivalil "Vimercate Suoni Mobili", esinemispaikadeks on Brianza Lecchese ja Monzese erinevad saalid.Festivali loominguliseks juhiks on Saul Beretta.

29.06 Dirigent Erki Pehk juhatab Gustav Mahleri teose "Das Lied von der Erde" ja Richard Wagneri "Siegfried-Idylli" ettekannet Saksamaal Mülheim an der Ruhr'i linnahallis. Solistidena teevad kaasa bariton Gabriel Suovanen Rootsist ja tenor Alex Kim Lõuna-Koreast, mängib Klangwelten Ensemble.

29.06 Arvo Pärdi loodu ettekandeid. USAs University Parki (PA) Penn State School of Music'i kammersaalis on ettekandel Arvo Pärdi "Silouan's Song", mängib Penn's Woods musicians, kontsert festivalil "Summer at the Glance". * Amsterdami Waalsekerkis kõlab Händeli muusika kõrvuti Arvo Pärdi muusikaga, Pärdilt kavas "Alleluia-Tropus" ja "Salve Regina". Esinevad Amsterdam Bach Consort, Collegium Delft, juhatab Niels Kuijers. * Portugalis Espinho 45. rahvusvahelisel festivalil (21.VI – 20.07) laulab Arvo Pärdi teose "Morning Star" ansambel The Gesualdo Six, kontserdipaigaks Igreja Matriz de Espinho, muusikajuht on Owain Park.

29.06 Duo Maarja Nuut & Ruum kontsert suurejoonelisel festivalil "Fusion" (26.-30. VI) Saksamaal. Muusika- ja kunstide elektroonilise suunaga pidustused toimuvad Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal Lärzis kunagisel nõukogude sõjaväelennuväljal Müritz Airpark. Korraldajad märgivad, et tänavusel neljal päeval kestval festivalil on kokku 315 ülesastumist.

29.06 USAs New Yorkis toimub kaasaegse muusika festival Mise-En Festival 2019 (26.-29.06). Festivali kavades leiavad nii Manhattanil kui ka Brooklynis aset uue muusika kontserdid, vestlused heliloojatega, diskussioon interpreetide ja programmi kunstiliste juhtidega. 29.06 lõppkontsert toimub Manhattanil, kus tuleb esiettekandele noore Eesti helilooja Alisson Kruusmaa seitsmeosaline teos "Hummingbirds" (2019) soolovioolale. Teos on selleks kontserdiks loodud, tellimuse sai helilooja Ensemble Mise-En'i rahvusvahelisel konkursil.

30.06 Arvo Pärdi suurteose "Kanon pokajanen" laulab Eesti Filharmoonia kammerkoor Itaalias 30. Ravenna festivalil (5.06 – 16.07). Kontsert toimub Basilica di Sant'Apollinare in Classe kirikus, koori juhatab Kaspars Putniņš.* Hollandis Hertogenboschi Grote Kerkis on esitamisel Arvo Pärdi loomingust "Adam's Lament" ja "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", ettekandjaiks Kamerorkest Concerto Brabant ja Vocaal Ensemble Markant, juhatab Bernhard Touwen.