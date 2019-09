Bariton Lauri Vasar: mul pole elus midagi puudu, kui siis vaid suurem söögituba

"Pereringis me ütleme, et ma olen pehme türann, aga muidugi ka heasüdamlik ka, ma pole pahatahtlik," sõnab Lauri Vasar ja selgitab, et tema tütar elab endiselt Austrias Salzburgis, kus ta ka üles kasvas. "Me läksime omal ajal beebi korvis Austriasse," kinnitab ta ja rõhutab, et tema tütrel on siiski Eesti kodakondsus. "Nagu ka mina, mul on ka Eesti pass ning olen väga uhke Eesti kodanik."

Vasar tõdeb, et tema elus ei olegi midagi enam puudu. "Suur söögituba äkki, mida nüüd sügisel hakatakse ehitama," lisab ta.

Ele Milistfer kinnitab, et vanem vend Lauri Vasar on talle väga suureks eeskujuks olnud. "Tema käis minu ees Tallinna muusikakeskkoolis ja seepärast ma ka sinna minna tahtsin, võib öelda, et põhi hakkab juba sealt pihta," mainib ta ja ütleb, et ta hoiab oma venna tegemistel silma peal. "Olen vähem näinud, kui ma tahaks, aga üht-teist olen ja õnneks on mingeid asju ka salvestustena, et saab ka hiljem üle vaadata."

