Ooperibariton Lauri Vasar laulab taas Pariisi Rahvusooperis

Saksa vanema põlvkonna helilooja Aribert Reimanni ooperi ainestik toetub William Shakespeare'i kuulsale tragöödiale "Kuningas Lear" ning on mängitavamaid 20. sajandi lõpuveerandil loodud ooperite hulgast. "Leari" esiettekanne leidis aset 1978. aastal Münchenis, helilooja kirjutas selle Claus H. Hennebergilt tellitud saksakeelsele libretole. Nüüd Pariisiski lauldakse ooperit saksa keeles prantsus- ja ingliskeelsete tiitritega. Sest "Leari" tellis Baieri Riigiooper ning helilooja pidas nimiosatäitjana silmas legendaarset saksa baritoni Dietrich Fischer-Dieskau'd.

Etendusi Pariisis tuleb kokku kuus ja need toimuvad Garnier' palees. "Leari" muusikajuht ning dirigent on tuntud itaalia maestro Fabio Luisi, lavastuse on teinud Portugalist pärit teatrimees, sageli meid oma ekstravagantsusega rabav Calixto Bieito. Praegune lavastus oli esmakordselt publiku ees neli hooaega tagasi, ka siis Lauri Vasaraga Gloucesteri hertsogi osas, nimiosaline mõlemal korral taani bariton Bo Skovhus.

Seekordne esimene "Leari" õhtu toimus Pariisis 21. novembril, järgmised etendused planeeritud 24., 27. ja 30. novembrile ning kahele õhtule uuel kuul, 4. ja 7. detsembril. Osatäitjaid ei vahetata, pole ka dublante.

Detsembri lõpupoolel laulab Lauri Vasar veel Prokofjevi ooperis "Kihlus kloostris" Don Carlose osas Berliini Riigiooperis, minnes sellega edasi ka uude aastasse. Berliin on praegu ka Lauri Vasara kodulinn.

Vaadates Eesti baritoni kogu 2020. aasta esinemiste plaani, leiab sealt Prokofjevi järel veel viis etenduste sarja: Wagneri "Reini kulla" taas Pariisis aprillis ja novembris (dirigendiks Philippe Jordan) nüüd rahvusooperi vana maja Opéra Bastille' laval, samas majas kevadel veel Mussorgski "Boris Godunov", millele järgnevad R. Straussi "Elektra" õhtud Hamburgi Riigiooperis ning 2020. aasta suve algul Mozarti "Figaro pulm" Lauri Vasaraga nimiosas Berliini Riigiooperis.

Lisaks köitvale välimusele ja lavakujule on Lauri Vasar lauljana ka suurepärane näitleja, väärilise artistina oma muusikateatrist pärit vanemate ja vanaisa järel. Enne lauljadiplomeid Tallinnast ja Salzburgi Mozarteumist (magistrikraadiga) sai ta ju muusikalise kõrghariduse ka keelpillimängijana ning esines lühikest aega orkestriski. Pole siis imestada, et maailmakuulus dirigent ja pianist Daniel Barenboim kutsub teda Berliini Riigiooperi juhina laulma nimiosa Mozarti "Figaro pulmas" selle etendusi võimalusel ise juhatades. Barenboim on Lauri Vasaraga koostööd teinud ka teiste ooperite lavastustes.

Etendustel Lauri Vasara osalusel on dirigentideks olnud meie kaasaja kuulsaimad, hooaegadel 2017-2020 nt Kent Nagano, Franz Welser-Möst, Philippe Jordan (Pariisi rahvusooperi kunstiline juht), Fabio Luisi, Simone Young, Ádám Fischer, Marc Minkowski, Daniel Harding jt.

Lõppema hakkav aasta on Lauri Vasarale toonud samaviisi viis etenduste sarja. Läinud kuul tegi ta debüüdi Taiwanil Taichung City rahvusteatris, lauldes Wagneri "Jumalate huku" kolm etendust Taiwani ooperikompanii rahvusvahelises projektis koos pm Euroopa lauljatega. Juunis laulis ta ühe "Jumalate huku" etenduse samaviisi Guntheri osas Wagneri festivalil Budapestis, dirigeeris Ádám Fischer, aprillis ning veebruaris-märtsis Berliini Riigiooperis "Kihluses kloostris" (dirigendiks Daniel Barenboim) ja Mozarti "Võluflöödis".

Pisut varem olid Lauri Vasaral etendused taas Salzburgi festivalil, ja just seal Aribert Reimanni ooperis "Lear" Gloucesteri hertsogi rollis, Salzburgi festivalil debüteeris ta juba 2002. aastal. Ning juunis 2018 debüüdina Milano La Scala's Schuberti ooperis "Fierrabras", mille muusikaliseks juhiks oli Daniel Harding. La Scala'sse on teda kutsutud juba varemgi, aga siis pole ajad vastastikku klappinud.

Kümnetes tuntud ooperimajades ja muusikakeskuste esindussaalides on Lauri Vasar üles astunud, selles pole meil temaga võrdset: Madrid, Barcelona, London, Brüssel, Pariis, Lyon, Zürich, Amsterdam, Viin, Frankfurt, Hannover, Berliin, Genua, Napoli, Ateena, Budapest, Tokyo, Düsseldorf jt. Lõpuks jõudis ta kevadel 2017 kahe Wagneri-õhtuga ka sünnilinna Tallinna Estonia teatrisse, kuhu olime teda kaua oodanud.