Priit Kuuse kroonika: Eesti muusikud maailma lavadel mais

2.–5. V Ühendkuningriigis toimuv festival Oxford May Music on tänavu pühendatud Arvo Pärdile. Piduürituste korraldajaks on Oxford Playhouse, peamiseks kontserdipaigaks Church of St. John the Evangelist. Omapäraselt seob üritusi kogu festivali ajal Kaupo Kikkase fotonäitus "Ansel", mis on inspireeritud maastikufotograafi ja looduskaitsja Ansel Adamsi töödest, need seostuvad omakorda aga Arvo Pärdi teosega "My Heart's in the Highlands" (2000) Robert Burnsi sõnadel. Avakontserdil 2. V kõlab Pärdi "Spiegel im Spiegel" vioolale ja klaverile Mathieu Herzogi ja Filipe Pinto-Ribeiro esituses. 4. V on ettekandel "Fratres" keelpillikvartetile, mängib Goldner String Quartet, 5. V esitavad sopran Mary Bevan, Jack Liebeck (viiul), Paul Dean (klarnet) ja Daniel Grimwood (klaver) teose "My Heart's in the Highlands". 5. V õhtul kõlab "Da pacem Domine. Give peace, oh Lord" (2004), ettekandjaiks Jack Liebeck (viiul), Alexandra Raikhlina (viiul), Mathieu Herzog (vioola), Trish O'Brien (tšello). 5. V pühapäeva hommikul leiab aset põneva üritusena veel "Photowalk with Kaupo Kikkas".

2. ja 4. V Eesti ooperibass Koit Soasepp laulab Soome Rahvusooperis Helsinkis Verdi ooperi "Aida" uuslavastuse hooaja viimastes etendustes Egiptuse kuninga osa. Ooperi dirigent on prantslane Patrick Fournillier, lavastajaks ka meil Tartus tegutsenud Liechtensteinis elav Georg Rootering.

2. ja 12. V Amsterdamis elav Eesti sopran Aile Asszonyi laulab nimiosa Richard Straussi ooperi "Elektra" etendustel Saksamaal Bonni teatris, uuslavastuse on teinud Enrico Lübbe, dirigeerib Dirk Kaftan. 10. III toimunud esietenduse ja järgmiste õhtute järel on ooper Eesti sopraniga peaosas Bonnis laval viimasena veel kahel õhtul juunikuul.

2. V Peterburi Jaani kirikus toimuval kammmerkontserdil astuvad üles viiuldajad Alberto Martini Itaaliast ja Andres Mustonen (ka kontserdi juht), Ivo Sillamaa klavessiinil ja Taavo Remmel kontrabassil. Kavas Vivaldi, Händel, Šostakovitš, kava kannab pealkirja "Prazdnik skripok".

2. V Tommy Cash (Tomas Tammemets) esineb UK-s Leedsis rahvusvahelisel festivalil (2.-12. V) selle avapäeval.

3. ja 4. V USAs Cincinnati Symphony Hallis (OH) kõlab Arvo Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", teost juhatab Cincinnati SO ees prantsuse maestro Louis Langrée. Kavas veel John Adams, Beethoveni Klaverikontsert nr. 5, solistiks Daniil Trifonov, ja Stravinski.

3.–4. V Eesti Sinfonietta esineb esimese Eesti orkestrina Malta saarel. Kontserdid toimuvad International Spring Orchestra Festivalil saare pealinna La Valletta Teatru Manoeli saalis. 3. V Eesti Sinfonietta solistide kontserdil on kavas Sibeliuse "Kurb valss", Artūrs Maskatsi "Kesköö Riias", Alfred Schnittke "Polka", Richard Straussi "Metamorfoosid" ning fragment Lepo Sumera muusikast Tõnu Virve mängufilmile "Surmatants" Johannes Põlda seades; solistideks on Johannes Põlda (viiul), Maria Nesterenko (vioola), Allar Kaasik (tšello) ja Karl Johann Lattikas (vibrafon). 4. V festivali lõppkontserdil mängitakse Brian Schembri juhatusel Hindemithi, Poulenci, Karl Fiorini ja Mahleri teoseid, kaastegevad pianist Lucia Micallef ja metsosopran Brigitte Peyré.

3.–5. V Festivalil "La Folle Journée" Tokyos astub esmakordselt üles dirigent Mihhail Gerts. Ta juhatab Sinfonia Varsovia kuut kontserti kultuurikeskuses Tokyo International Forum. 3. V kell 10 kõlavad koguperekontserdil katkendid Tšaikovski balletist "Pähklipureja", kell 14.15 on kavas Mozarti Klaverikontsert nr. 25 C-duur KV 503 (solistiks Anne Queffélec) ja Klarnetikontsert A-duur KV 622 (soleerib Nicolas Baldeyrou). 4. V antakse kolm kontserti: kell 12.15 esitatakse Mozarti Viiulikontsert nr. 5 A-duur KV 219 (solist Fumika Mohri) ja Mendelssohni Sümfoonia nr. 4 "Itaalia", kell 17 Fauré "Pavane" op. 50 ning "Ballaad" klaverile ja orkestrile Fis-duur op. 19 (solist Jean-Claude Pennetier), Debussy "Fantaasia" klaverile ja orkestrile G-duur (solist Jonas Vitaud); kell 21.30 kõlab Chopini "Andante spianato et Grande polonaise brillante" op. 22 ja Klaverikontsert nr. 1 e-moll op. 11 (solist Nelson Goerner). 5. V on kavas Gershwini "Rhapsody in blue" ja Raveli Klaverikontsert G-duur, solistideks pianistid Makoto Ozone ja Frank Braley.

3. ja 10. V Kristiina Poska dirigeerib Inglismaal ja Saksamaal. 3. V juhatab ta orkestrit Royal Northern Sinfonia Sage Concert Hallis Gatesheadis, kavas Sibeliuse "Valse triste", Šostakovitši Kammersümfoonia op. 83a, Erkki-Sven Tüüri "Lighthouse" õhtut avamas, Arvo Pärdi "Darf ich…", "Passacaglia" ja "Fratres", kaastegev Viktoria Mullova viiulil, kes Pärti sageli ette kannab. 10. V juhatab Poska Berliini Koomilise ooperi orkestri kontserti teatris, kus ta hiljaaegu oli 1. kapellmeistri ametis, ettekandel Penderecki Kontsertiino trompetile ja orkestrile, Haydni Trompetikontsert Es-duur Hob. VIIe:1 ning Brahmsi Sümfoonia nr. 4, solistiks on nimekas Norra trompetist Tine Thing Helseth. Järgmisel kuul dirigeerib ta esmakordselt Itaalias Firenze festivalil Maggio Musicale Mozarti "Figaro pulma" uuslavastuse õhtuid.

3.–18. V Erkki-Sven Tüüri orkestriteoste esitused Inglismaal ja Portugalis. Inglismaal kontserdipaigas Sage Gateshead annab Royal Northern Sinfonia 3. V kontserdi pealkirjaga "Baltic Exploration", mille kavas on Tüür ja Pärt, vt ülal. Samal päeval toimub Inglismaal veel teisegi Tüüri teose ettekanne – "Whistles and Whispers from Uluru" plokkflöödile ja orkestrile kõlab Genevieve Lacey (teose kõige esimene esitaja Austraalias) ja City of London Sinfonia esituses Londoni Southbank Centre'i Queen Elizabeth Hallis, dirigeerib Jessica Cottis (esiettekanne UK-s); kontserdi pealkiri on "Absolute Bird: Sounds of the Outback". 18. V tuleb Portugalis Porto Casa da Músicas ettekandele Tüüri Sümfoonia nr. 5 sümfooniaorkestrile, bigbändile ja elektrikitarrile. Kontserdi nimetusega "Jazz Sinfónico" annavad Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música ja Orquestra Jazz de Matosinhos Olari Eltsi juhatusel. Tüüri kõrval on kavas ka Stravinski "Sümfoonia kolmes osas" ja Duke Ellingtoni "Night Creature".

3.–10. V Eesti ansambel Vox Clamantis esineb kolme lühikavaga traditsiooniliselt Prantsuse festivalil "La Folle Journée", kontserdid Tokyo kultuurikeskuses Tokyo International Forum – 3. V on kavas Perotinus, Machaut, Dunstable, Binchois, Ockeghem, 4. ja 5. V Arvo Pärdi "Stabat Mater", "Es sang vor langem Jahren" ja "7 Magnificat-Antiphonen". 10. V teeb Vox Clamantis kaasa Leipzigi MDR koori kontserdil Leipzigi Nikolaikirches, esitades gregooriuse laule Anton Bruckneri koorimuusika vahele. Juhatab Risto Joost.

3. ja 25. V Ansambli Ewert and the Two Dragons kontserdid Poolas ja Lätimaal. Poolas esinevad nad Krakowis festivalil ZetPeTe ning Lätis Jurmala City Festivalil.

4. V Arvo Pärdi muusika esitusi. USAs Irvingtoni Presbyterian Churchis (NY) kõlab Arvo Pärdi "Solfedžo", esitab Charis Chamber Voices, juhatab Arthur Sjögren; selle kevadkontserdi korduspaigaks on 5. V Bedfordi Presbyterian Church (NY). * 4. V Austraalias esitab Pärdi teose "Sieben Magnificat-Antiphonen" Choristry Choir Melbourne, kontserdipaigaks Melbourne'i Collins Street Baptist Church. Kava kannab pealkirja "Warum?", see on saksa koorimuusikast, selle kordus toimub 12. V St. Leonard's Uniting Churchis Brightonis. * Mallorca Kammerorkester (OCM) esitab Baleaari saartel Sa Cabaneta Sant Marçali kirikus Pärdi teose "Tabula rasa", solistiks viiulil Pati Gómez, juhatab Bernat Quetglas, kava korratakse samas 5. V. * 4. V Saksamaal Erlangenis (Neustädter Universitätskirche) mängib Christian Schmitt Pärdi orelipala "Annum per annum". * Iirimaal Sligo kammermuusika festivalil (Drumcliffe Church) kõlab Pärdi teos "Es sang vor langen Jahren", esitajaiks Sharon Carty (metsosopran), Tim Vogler (viiul) ja Stefan Fehlandt (vioola).

4.–16. V Kristjan Järvi juhatab Taiwani Rahvusliku Sümfooniaorkestri ees kava "Heart of the North": Nielseni Avamäng "Maskeraad" ja Griegi Klaverikontsert a-moll, Taiwani esiettekandena Eduard Tubina Sümfoonia nr. 5, solistina astub üles Viini pianist, serblanna Anika Vavić. Kontserdid toimuvad 4. V Hsinchu maakonna kultuuribüroo saalis ning 5. V orkestri kontserdisaalis Taichungis. Järgnevad kolm kontserti Itaalias: Bologna Filharmooniaorkester ja pianist Stefano Bollani mängivad 13. V Manzoni teatri auditooriumis, 15. V Luciano Pavarotti nimelises teatris Modenas ja 16.V Bergamo Creberg Teatros. Kavas on Kristjan Järvi "Aurora", Stefano Bollani "Concerto Azzurro", Gershwini "Rhapsody in Blue" ja Raveli "Boléro".

4.–26. V Hendrik Vestmann dirigeerib Saksamaal Oldenburgi Riigiteatris, kus ta on teatri muusikajuhi ametis: etendused Mozarti ooperist "Tituse halastus", lavastajaks Laurence Dale. Ooperiõhtud toimuvad 4., 8., 21. ja 26. V.

4.-28. V Schumann Quartetti esienemised: 9 kontserti Saksamaal, Belgias, Hollandis ja Iisraelis. 2007. a Kölnis asutatud kvartetis mängib altviiulit Liisa Randalu. 4. ja 9. V esiemised Saksamaal Weimaris festivalil Thüringer Bachwochen ja Leverkusenis Morsbroichi lossis, 10. V Belgias Genti Handelsbeuri kontserdisaalis, 11. V Amsterdami Muziekgebouw' suures saalis; kolm kontserti Iisraelis: 16. V Jeruusalemma Mary Nathanael Golden Hallis, 18. V Haifas Rappaport Auditoriumis, 19. V Tel Avivis Iisraeli muusikakonservatooriumis; 24. V mängitakse taas Belgias Aubelis Abbayé du Val-Dieus ning 28. V Münchenis Nymphenburgi lossis. Kavades on Mendelssohni Kvartett nr. 1 Es-duur op. 12, Janáčeki Keelpillikvartett nr. 2 (sageli kava lõpetamas, esitamisel igas kavas), Tšaikovski Keelpillikvartett nr. 3 es-moll, Bachi/Mozarti viis fuugat: Es-duur, c-moll, D-duur, d-moll ja E-duur, Mendelssohni Fuuga Es-duur op. 81 nr. 4, Philip glassi Keelpillikvartett nr. 2 "Company", Šostakovitši kaks pala kvartetile, Weberni Kuus bagatelli op. 9, Brahmsi Keelpillikvartett nr. 1 c-moll op. 51.

5. V Kanadas Brockville'is (St. John's United Church) esitab Philip Chiu taas Arvo Pärdi klaveripala "Aliinale", kontserdi korraldab Brockville Arts Centre. * UK-s kõlab Pärdi "Peegel peeglis", selle esitaja Phenella Humphreys on inglise hinnatumaid viiuldajaid, klaveril Joseph Tong, kontsert toimub Wells Cathedrali Cedars Hallis, kavas veel vaid Sibelius ja Rautavaara. Phenella Humphreys'i viimatine tunnustus: BBC Music Magazine's Instrumental Award 2018.

5.-26. V USAs elava pianisti Hando Nahkuri neli kava Dallase Christ Lutheran Churchis: 5. V koostöös Scott Kludt ja CLC koor, 12. V koostöös Don Rowland ja CLC koor, 19. V kaastegev Brad Spellicy, 26. V kaastegev Fred Hosey. Edastame veel tema 20. III kontserdi University of North Texase Recital Hallis Dentonis (TX), kus ta esitas John Adamsi ja Erkki-Sven Tüüri (Klaverisonaat) teoseid, ja kontserdi 24. IV Kawai Piano Gallerys Plano's (TX), ettekandel Adams ja Tüür, lisaks veel Liszt.

5. V Metsosopran Annely Peebo laulab Viini Volksoperis Offenbachi "Hoffmanni lugudes" (Antonia ema hääl). Ooperi dirigent on Alexander Joel ja lavastuse on teinud Renaud Doucet.

5. V Kopenhaageni Jesuskirkenis esinevad organistid Kristel Aer Eestist ja Sven Verner Olsen Taanist Velbyst, kirikukontserdid toimuvad kuulsa Pariisi meistri Aristide Cavaillé-Colli (1811-1899) orelil, kes oli nn orkestraalse orelistiili algatajaid; samasugune orel oli ka Pariisi Notre-Dame'i katedraalis. Kavas on mõlema maa heliloojate teoseid: Taani klassikute Niels W. Gade ning J.P.E. Hartmanni oopused, Peeter Süda Prelüüd ja fuuga g-moll, Arvo Pärdi "Peegel peeglis" (G. B. Mazza oreliseade) ja kaks Eesti heliloojate esiettekannet: René Eespere "Flatus IV" kahele orelile ja Lauri Jõelehe uudisteos "Toccata" (In memoriam Notre-Dame de Paris). Kontserdi organisaatoreid on Eesti saatkond Taanis ja sellega tähistatakse Taani lipu Dannebrogi 800. sünnipäeva ja Tallinna linna 800. aastapäeva.

6.-7. V Duo Kadri Voorand – Mihkel Mälgand esineb UK-s: 6. V Londoni superklubis The Pheasantry (Pizza Express Live) ja 7. V Watermill Jazz Clubis, mis asub Dorkingis. 24. V on duol kontsert veel Soomes Kerava jazzifestivalil, Kerava-salis on nende partneriteks Soome muusikud Jarmo Saari (kitarr, elektroonika) ja Pauli Lyytinen (tenorsaksofon, elektroonika).

8. V Arvo Pärdi muusika. Prantsusmaal, kontserdipaigaks Pujol-sur-Ciron'i St-Pierre-és-Liens'i kirik, lauldakse kava avanumbrina Arvo Pärdi teost "Da pacem Domine". Selle esitab Ensemble Vocal Stella Montis, juhatab Frédéric Serrano. Kava nimega "Lorem ipsum" on esitamisel veel 12. V ja 26. V, kontserdipaigad Arès'is Eglise Saint Vincent de Paul ning Bordeaux's Eglise Ste Marie de la Bastide. Märtsikuul tegid nad ettekandmiseks kolmel korral kava "Baltica", mil läti meistri Pēteris Vasksi muusika kõrval olid Veljo Tormise "Liivlaste pärandus", "Neli eesti hällilaulu" ja "Mälestus lapsepõlvest". * "Cantus Benjam Britteni mälestuseks" kõlab ka Soomes: Kuopio Alava kirikus mängib selle Tahdistin-orkester, dirigendiks Harry Hyppölä. * Austrias Viini Heldenplatzil kõlab "Fratres", Pekka Kuusisto viiulisolistiks, mängib selle orkester Wiener Symphoniker, dirigeerib Eva Ollikainen.

9.–24. V Kontserdid Olari Eltsi juhatusel Iirimaal, Portugalis ja Soomes. 9. ja 10. V juhatab Elts Iirimaal Ulster Orchestra kontserte Londonderry Guildhallis ja Belfastis Ulster Hallis. Kavas on Patrick Brennani "Cycling", Rahmaninovi Klaverikontsert nr. 2 (solist Barry Douglas) ja Stravinski süit balletist "Petruška". 18. V on Elts Porto Casa da Música Sümfooniaorkestri ees Casa da Música kontserdimajas, õhtul pealkirjaga "Jazz sinfónico" kõlab Stravinski Sümfoonia kolmes osas, Duke Ellingtoni "Night Creature" ja Erkki-Sven Tüüri Sümfoonia nr. 5 Portugali esiettekandes. Taas on Elts koos Kymi Sinfoniettaga Soomes: 23. V Kotka kontserdimajas ja 24.V Kouvola Kuusankoskitalos. Ettekandel on Rootsi helilooja Anders Hillborgi "Mantra – Elegy Hommage to Stravinsky", Stravinski Viiulikontsert (solist Pekka Kuusisto) ja Haydni Sümfoonia nr. 104 "London".

9. V USAs Oshkoshi (WI) kunstikeskuse Music Hallis on kavas Arvo Pärdi "Cecilia, vergine romana". Ettekande teevad The University Wisconsin Oshkosh Symphony Orchestra ja The University Wisconsin Oshkosh Chamber Choir, juhatab Dylan T. Chmura-Moore. See on orkestri hooaja lõppkontsert, kava kannab üle Wisconsin Public Radio. * Brasiilias mängib Pärdi teost "Fratres" Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, juhatab viiuldajana tuntud, ka Eestis esinenud Thomas Zehetmair, kontserdipaik on Sala São Paulo. Kavas veel Karl Amadeus Hartmanni "Concerto funebre" ja Mozarti Sümfoonia nr. 40. Kontserti korratakse samas 10. ja 11. V.

9.–25. VPaavo Järvi dirigeerib Inglismaal, Prantsusmaal ja Saksamaal. Järvi dirigeerib Londoni Philharmonia Orchestra kontserte 9. V Marlowe' teatris Canterburys, 11. V Royal Festival Hallis Londonis, 12. V Leicesteri De Montfort Hallis ning 13. V Champs-Elysées' teatris Pariisis. 9., 11. ja 13. V kõlab Beethoveni Avamäng "Egmont", Sibeliuse Viiulikontsert (solist Viktoria Mullova ja Vadim Repin 13.V) ja Tšaikovski Sümfoonia nr. 6. 12. V tuuakse tuleb Leicesteris lisaks Beethoveni ja Tšaikovski ettekandeile Arvo Pärdi "Fratres" ja "Passacaglia", Sibeliuse Serenaad viiulile ja orkestrile ning "Humoreskid" nr. 2 ja 5. Edasi on Järvi NDR Elbphilharmonie' orkestri ees Hamburgi Elbphilharmonie's, juhatades kolme õhtut 16.–18. V, kavas Alban Bergi "Seitse varast laulu" (solist sopran Hanna-Elisabeth Müller) ja Bruckneri Sümfoonia nr. 2. Järgnevad esinemised Berliinis 23., 24. ja 25. V, Järvi kolm kontserti koos Berliini Filharmoonikutega Berliini filharmoonias. Ka siin on kavas Bergi "Seitse varast laulu" (solist Hanna-Elisabeth Müller) ja Bruckneri Sümfoonia nr. 2, lisaks Anton Weberni seades Johann Sebastian Bachi "Ricercare".

9.-27. V Kristjan Randalu esinemised, seitse kontserti Saksamaal, Ühendkuningriigis, Rumeenias ja Kreekas. 9. ja 11. V kontserdid koos trummari Bodek Jankega ja tema kavades Berliinis Xjazzfestivalil: Bodek Janke "Song" Oranias ning Bodek Janke "Global Dance Culture" Fluxbaus; 18. ja 19. V UK-s Brightoni festivalil ning Londoni jazziklubis Vortex, New Yorkis elava saksofonisti ja helilooja Patrick Corneliuse ansambli kavas "Acadia"; 23. V kontsert Tallinnas Philly Joe's, partneriks Norra trompetist Mathias Eick, kontsert ECMi 50. tegevusaasta puhul; 26. ja 27. V bassist Petros Klampanise trio koosseisus Bukarestis Green Hours jazzfestivalil ning Ateenas 19. Technopolise festivalil selle avapäeval.

10. V Dirigent Tõnu Kaljustele ja bariton Lauri Vasarale antakse üle auhinnad Šveitsis Luzernis. Pidulikul galal saab Kaljuste rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna nüüdismuusika kategoorias, see on International Classical Music Award. Ta pälvis auhinna Arvo Pärdi nelja sümfoonia plaadistuse eest National Forum of Music Wrocławi filharmooniaorkestriga plaadifirmas ECM. ICMA žürii tunnustas veel üht eestlast, bariton Lauri Vasarat. Videokategoorias anti talle auhind peaosa täitmise eest Mozarti ooperi "Figaro pulm" lavastuses Berliini Riigiooperis oktoobris 2018.

10. V Leedus Klaipėdas annab soolokontserdi Soome nimekas tšellist, Helsinki Sibeliuse akadeemia professor Martti Rousi. Kontsert toimub Leedu Muusika- ja Teatriakadeemia Klaipėda fakulteedi kontserdisaalis, kavas on ka Eesti noore helilooja Alisson Kruusmaa "Pala soolotšellole II" (2018). Esitamisel on veel Sibelius, de Falla.

10. V Saksamaal toimub MDRi Leipzigi Raadio koori ja Eesti ansambli Vox Clamantis kontsert Risto Joosti juhatusel Leipzigi Nikolaikirches sarja "Leipzigi romantika" raames. Ettekandel on Anton Bruckneri koorilooming vaheldumisi gregooriuse lauludega, mida esitab Vox Clamantis, kaastegev Denny Wilke orelil.

10.–29. V Mihkel Kütson juhatab oma koduteatris Krefeldi ja Mönchengladbachi Teatris Mussorgski ooperit "Boriss Godunov" (lavastajaks Agnessa Nefjodov), etendused Toimuvad 10., 19., 24. ja 29.V). Samas dirigeerib ta teatri orkestri Niederrheinische Sinfoniker kontserte 14. ja 17. V Krefeldi Seidenweberhausis, 15. V Mönchengladbachi teatri kontserdisaalis ja 16. V Mönchengladbachi Kaiser-Friedrich-Halles, kavas on Dvořáki Viiulikontsert (solist Alena Bajeva) ja Alexander Zemlinsky orkestrifantaasia "Merineitsi".

11. V Soome kandlekunstnik Laura Linkola esitab Soomes Helsinki Musiikkitalo orelisaalis Lauri Jõelehe teose "Consolator", lugu on kirjutatud 2006. a soome kandlele Ritva Koistineni tellimisel. Kavas on veel Pulkkis, Bach, Jalkanen ja Whittall.

11. V Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Londonis (St Mary's Church, Battersea) on kavas Pärdi "Magnificat", selle esitab Platinum Consort, juhatab Scott Inglis-Kidger. * UK-s Macclesfieldi Heritage'i keskuses mängib viiuldaja ja dirigent Chloë Hanslip koos Northern Chamber Orchestraga Pärdi teose "Fratres". Kava kordub 12. V Buxtoni St. John's Churchis. * Saksamaal Dresdeni Frauenkirches mängib Rootsi kammerorkester O/Modernt Pärdi teosed "Tabula rasa" ja "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", solistideks viiulil Priya Mitchell ning Hugo Ticciati, kes ka ettekannet dirigeerib. * Saksamaal Eggerode Wallfahrtskirches on kavas Pärdi "Vater unser", esitab Ensemble Il Canto di Rame. * Arvo Pärdi suurteosed – "Te Deum" ja "Adam's Lament" – tulevad ettekandele tema kahel autorikontserdil Hollandis: 11. V Molenstraatkerkis Nijmegenis ja 12. V Johannes de Doperkerkis Wageningenis. Pärdi oopuste esitajaiks on kammerkoor Musica Vocale ja kammerorkester Cugnon Project, juhatab Rob Vermeulen.

12. V Londoni Philharmonia Orchestra, kes sageli mängib Paavo Järvi juhatusel, annab kontserdi Leicesteri De Montfort Hallis, kavas on Beethoveni Avamäng "Egmont", Arvo Pärdi "Fratres", "Passacaglia" ja "Darf ich..." ning Tšaikovski Sümfoonia nr. 6. Viiulisolist on Viktoria Mullova. * New Yorkis Nicholas Roerichi muuseumis kantakse ette Pärdi "Fratres", esitajaiks Sarah Badavas (viiul) ja Juan Pablo Horcasitas (klaver). * Sloveenia Filharmoonias Ljubljanas kõlab Pärdi teos "Zwei slawische Psalmen", Sloveenia Filharmoonia koori juhatab Marko Vatovec * Poolas Piła lennujaama angaaris on ettekandel Pärdi teosed "Fratres" ja "Passacaglia", esitajaiks Sulamita Slubowska (viiul ja dirigent), Katarzyna Górska (viiul) ning Uncover Soloists.

13. V Anu Tali dirigeerib Londonis Cadogan Hallis Royal Philharmonic Orchestra ees. Kava kannab nimetust "Music in Flight", kõlamas Sibeliuse "Finlandia" ja kava lõpus tema Sümfoonia nr. 5, Arvo Pärdi "Fratres" (tromboonisolist Matthew Gee) ning Britteni 8-osaline "Serenaad" tenorile, metsasarvele ja keelpillidele, solistiks tenor Benjamin Hulett. Anu Tali juhatas RPO-d tänavu ka 8. märtsil.

13. V Duo Michael Foyle ja Maksim Štšura (alustas tegevust Londonis 2012) esineb UK-s 41. Newbury kevadfestivalil. Kontsert Newbury Corn Exhange'is: Beethoveni Sonaat klaverile ja viiulile nr. 8 G-duur op. 30 nr. 3, Richard Straussi Sonaat viiulile ja klaverile Es-duur op. 18, Kreisleri "Viennese Rhapsodic Fantasietta". Nende kontsert toimub ka 16. V Briti saatkonnas Roomas, kus on kavas Elgari, Beethoveni ja Respighi sonaadid.

14. V Andres Mustonen juhatab Jeruusalemma teatri Henry Crown Symphony Hallis Jeruusalemma Sümfooniaorkestri kontserti, mis on pühendatud orkestri 80. aastapäevale ja millega orkester tuleb kontserdireisile Eestisse ja Lätimaale: Beethoveni Klaverikontsert nr. 3, solistiks Tom Borrow, Brahmsi Sümfoonia nr. 4 ning Yaron Gottfriedi seatud 'Israeli medley'. 26. V mängib orkester Mustoneni käe all Riias Suure Gildi saalis, ettekandel ka Avamäng Mendelssohni muusikast "Suveöö unenägu".

14.-15. V ja 30. V Mari Kalkuni debüütkontserdid New Yorkis ja Londonis. New Yorki kontserdid leiavad aset Eesti kultuuriministeeriumi ning Eesti sealse suursaatkonna toel: Skandinaavia majas ja Jalopy teatris. Londonisse on Mari Kalkuni kutsunud maailmamuusika ajakiri Songline, kelle peatoimetaja Simon Brought käis folkmuusikul Võrumaal külas. Londonis leiab esinemine aset 30. V Songline Encounter festivalil King's Place'is.

14.-18. V Argentinas toimub 66. korda rahvusvaheline heliloojate Rostrum, esmakordselt väljaspool Euroopat, Rio Negro provintsis San Carlos de Bariloche linnas. Klassikaraadio esindajana viibib sellel Johanna Mängel. Kuulatakse läbi enam kui 50 teost. Edukas on rostrumi noortekategoorias esitatud Gerta Raidma kooriteos "Je suis", mis hinnati kahe soovitatud teose hulka.

15. V Põhja-Hollandis De Rijpi linna Muziekatelier's mängivad Arvo Pärdi teost "Fratres" ürituste peakorraldaja Pamela Smits tšellol ja Tobias Borsboom klaveril. Kava pealkiri on "The Alchemie of Happiness". 18. V kordub kava Amsterdami Zuiderkerkis.

15.–18. V Hollandis Rotterdamis toimub klassikalise ja art music valdkonna selle aasta olulisim kohtumine Classical Next koos Showcase'i kontsertidega, kus osaleb ka Music in Estonia delegatsioon.

15.-19. V Vietnamis lõppenud 6. rahvusvahelisel koorikonkursil Hội An'is, mille organisaatoriks on Interkultur, osaleb 21 koori Eestist, Filipiinidelt, Hiinast, Indoneesiast, Lõuna-Koreast, Malaisiast, Poolast, Singapurist, USA-st ja Vietnamist. Tartu Ülikooli akadeemiline naiskoor saavutab Triin Kochi juhatusel esikoha kõigis kolmes kategoorias, millest osa võeti (vaimulik muusika, rahvalaul ning nais- ja meeskooride A-kategooria). Kavades on Arvo Pärt, Veljo Tormis, Ester Mägi, Galina Grigorjeva, Ešenvalds, Schumann ja Buchenberg. Konkursil esineb ka Tallinna Tehnikaülikooli vilistlaste naiskoor Andres Heinapuu juhatusel, kes saavutab võidu B-kategooria nais- ja meeskooride võistlusel ja kulddiplomi.

15. V Kammerkoor Collegium Musicale valitakse 179 koori hulgast üle maailma (44 riigist) esinema maailmasündmusel 12. World Symposium on Choral Music 11.-18. juulil 2020. aastal Uus-Meremaal Aucklandis. Collegium Musicale võtab oma juhi Endrik Üksvärava käe all festivalile kaasa vabas Eestis kirjutatud eesti heliloojate loomingut ja Veljo Tormise kooritsükli "Unustatud rahvad".

V Tõnu Kaljuste juhatab Rootsis Norrlandsopera orkestri ja koori hooaja lõppkontserti. Ooperikompanii lõppkontserdil Umeå kontserdisaalis on ettekandel Schönbergi Kammersümfoonia nr. 1 op. 9 ja "Kol Nidre", Brahmsi "Viis laulu" ja "Schicksalslied" ning Alma Mahleri "Viis laulu", kaastegev Anders Lundström (tekst).

16.-18. V Mart Avi, post-pop'i ja avant-pop'i artist, bariton ja laulukirjutaja, osaleb Music in Estonia toel Walesis Brexhamis festivalil Focus Wales.

16. ja 24. V Maarja Nuut & Ruum (nüüd on koosluses ka valguskunstnik Kristjan Suits Tallinna Linnateatrist) esinemised Itaalias ja Sloveenias, repertuaaris muusikat albumilt "Muutuja". 16. V astutakse üles Milanos teist korda toimuvas Fondazione Prada rahvusvahelises programmis ürituse avaõhtul (programm-festival kestab kuni 27. IX), selle pealkirjaks on "I want to like you but I find it difficult" ja kunstiliseks juhiks ning ka esinejaks on briti muusik ja produtsent Craig Richards. Esinemispaik on Largo Isarco 2, see on Fondazione majaesine plats. Muuseas, alla 18 aasta ja üle 65 aasta külalised saavad üritustele tasuta. 24. V esineb Maarja Nuudi ansambel Sloveenias Ljubljana 34. rahvusvahelisel festivalil "Druga godba" (21.-25. V), mis saanud üheks kandvamaks etnomuusika festivaliks Kesk-Euroopas, Eesti artistide kontsert toimub kinos Šiška.

17. V Saksamaal Sankt Goari Burg Rheinfelsis on kavas Arvo Pärdi "Fratres", esitajaiks Natan Tishin viiulil ja Heidi Luosojärvi akordionil. * Hollandis Dordrechti Augustijnenkerkis kõlavad Arvo Pärdi "Magnificat" ja "Nunc dimittis", ettekandjaiks

Arjen JA Uitbeijerse, Patrick van der Linden ja Ars Musica Jong Concertkoor.

17. V Stockholmi Kuninglikus Ooperis toimub balleti "The Trial" maailma esietendus. Franz Kafka kuulsa teose "Protsess" ainel põhineva balleti muusika üks autoreid on Arvo Pärt teosega "De profundis". Täiesti uue, Stockholmi jaoks tehtud etenduse koreograaf ja lavastaja on Tšehhi maestro Jiří Bubeníček. Balleti esitavad Kungliga Baletten ja Kungliga Hovkapellet, pm helilindil teeb kaasa Soome meeskoor Huutajat, dirigeerib Koen Kessels. Kahetunnises, ühe vaheajaga etenduses on kasutatud muusikat veel kümmekonnalt heliloojalt. Etendused 21., 23., 25., 28. ja 30. V, juunis 3.-12. VI veel neli õhtut.

18. V Saksamaal Nürnbergi Lorenzkirches on kavas Arvo Pärdi teos "Statuit ei Dominus", esitajaiks Bachchor St. Lorenz ja ensembleKontraste, juhatab Matthias Ank.

19. V USAs Columbuse (OH) Bronwinn Theatre'is kõlab Arvo Pärdi "Fratres", esitab McConnell Arts Center Chamber Orchestra Antoine T. Clarki juhatusel. * USAs New YorkisBrick Presbyterian Churchis esitab Musica Viva NY Pärdi teose "Da pacem Domine", juhatab Alejandro Hernandez-Valdez. See on kollektiivi hooaja lõpukontsert "Homage To Peace". * Saksamaal Neussi Zughouse'is mängib Deutsche Kammerakademie Neuss Pärdi "Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks", juhatab viiuldajana tuntud hollandlanna Isabelle van Keulen, kes selles kavas esineb ka vioolasolistina. * Londonis, kirikus St. Bartholomew the Great Cloth Fair, kantakse ette Arvo Pärdi teos "Virgencita", Sansara Choiri juhatab Thomas Herring. * Saksamaal Rostockis 96. Bachi festivali lõppkontserdil laulab Rostocker Motettenchoir Pärdi "Magnificati", juhatab Markus Johannes Langer. Kontserdipaigaks on Gehlsdorfi Tamsen Maritim Werft.

22. V Viiuldaja Kirsti Kuusk ja pianist Klarika Kuusk esinevad esmakordselt kammerduona Argentinas, tehes debüüdi Buenos Aireses. Kontserdipaigaks on mainekas Jockey Club, kus tehtud kontserte juba alates 1882. aastast, nüüd Comision de Cultura korraldatuna. Ettekandel on Schuberti "Grand duo" op. 162, Arvo Pärdi "Fratres", Tšaikovski "Melanhoolne serenaad" op. 26, tema "Valss-scherzo" op. 34 ning "Meloodia" op. 42, Argentina meistri Ástor Piazzolla "Histoire du tango" (1986): "Bordello 1900", "Café 1930" ja "Nightclub 1960".

23. V Uus-Meremaal Aucklandis Hillsborough Wallace Arts Centre'is kõlab Arvo Pärdi "Fratres", selle mängivad Milan Milisavljević (vioola) ja Sherry Grant (klaver). Vioolamuusika kontsert kannab nimetust "War and Peace" ja märgib I maailmasõja lõpu 100. aastapäeva. * UK-s Walesis Val of Glamorgani festivall mängib Armida Quartet Arvo Pärdi teost "Summa", kontserdipaigaks Penarth Pier Pavillion.

24. V Hollandis Amersfoortis (St. Franciscus Xaveriuskerk) on esitamisel Arvo Pärdi "Da pacem Domine", mängib noorteorkester Amersfoorts Jeugd Orkest, dirigeerib Rolf Buijs.

25. V UK-s Bathi Fringe Festivalil mängitakse Arvo Pärdi "Peeglit peeglis", esitajaiks Jonathan Stabler (tšello), Edward Bettella (klaver), kontserdipaigaks on Bathi St Michael's Church.

25. V Saksamaal Berliini-Brandenburgi Mühlenbeckis esitab Ensemble Reflexion K Gerald Eckerti juhatusel Helena Tulve teose "Stream". Ettekanne toimub uue muusika ja loodusfestivali Mühlenbecker Klanglandschaften programmis.

25. V Kontserdil USAs Colorados Silver Ainomäe kunstilisel juhtimisel tegutseva kammermuusika ühenduse Englewood Arts sarjas leiab Hampden Hallis aset Arvo Pärdi teose "Fratres" keelpilliorkestrile ettekanne. Kavas on veel Boccherini Cello Concerto B-duur, Tšaikovski "Andante cantabile" tšellole ja keelpilliorkestrile, Bryce Dessneri "Lachrimae" ja Giya Kancheli "Eine kleine Daneliade". Esinevad Colorado Symphony Orchestra mängijad, solistiks ja dirigendiks Silver Ainomäe. Kontsert Englewood Civic Center'is. Ainomäe töötab praegu Minnesota Orkestri soolotšellistina Minneapolises.

26. V Venemaal Permi Ooperi- ja Balletiteatris Djagilevi festivalil toimub kontsert pühendusena Arvo Pärdile. Sealseid kollektiive MusicAeterna Choir & Orchestra, ByzantiAeterna Choir juhatab kreeka-vene päritolu, Ateenas ja Peterburis õppinud Permi teatri peadirigent Teodor Currentzis. Kava kannab pealkirja "Festina lente – dedication to Arvo Pärt" ja selles kõlab üheksa Pärdi teost – De profundis, Drei Hirtenkinder aus Fátima, Festina lente, My Heart's in the Highlands, Nunc dimittis, Passacaglia, The Deer's Cry, Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul, An den Wassern zu Babel … Pärdi teoste järel esitatakse kavas veel üheksa Bütsantsi laulu.

28. ja 29. V Lapi kammerorkester esitab peadirigent John Storgårdsi käe all Arvo Pärdi teose "Festina lente", kontserdid Soomes Kittilä kirikus ja Rovaniemis Korundi kultuurihoones.

29. V Austraalias Melbourne'i Recital Centre'is mängib Melbourne Symphony Orchestra Arvo Pärdi "Cantuse Benjamin Britteni mälestuseks", dirigeerib Christopher Moore.

28. ja 30. V Eestist pärit sarja "Mõisad ja armastus" kontserdid esmakordselt ka Soomes Turu saarestikus Parainenis Furuviki mõisas ning Helsinki lähistel Espoos Alberga mõisas. Esinevad solistina kontratenor Ka Bo Chan ning barokkansambel Corelli Consort ajastu pillidel: Mail Sildos (barokkviiul), Tõnu Jõesaar (viola da gamba) ja Robert Staak (lauto). Kavas on Bach, Händel, Gluck, Purcell jt.

31. V USA Eesti saatkonna kutsel teeb esmakordse kontserdireisi Ühendriikidesse pärimusmuusika noorteorkester Võrumaalt, Wana Wõromaa Wunkorkestri (juhatavad Kadri Laube, Kadri Lepasson ja Ott Kaasik). Esimene kontsert toimub neil 31. V New Yorki Eesti Majas, viimane, üheksas esinemine 8. VI Jacksonis Lakewoodi Eesti Majas.