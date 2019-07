Eesti kinodesse jõuab dokumentaalfilm Luciano Pavarottist

Sünopsis:

Placido Domingo ütleb filmis, et Pavarotti lihtsalt avas suu ja kõik oli lihtne. Just selline Pavarotti oligi. Ta hakkas laulma ning inimesed kuulasid. Mitte ainult klassikalised ooperi austajad, vaid ka teiste žanrite kuulajad. Pavarotti viis ooperi teiste žanrite ja tavainimeste juurde. Mängleva kergusega tegi ta seda, mida mitte ükski teine ooperilaulja ei olnud varem suutnud – ta näitas, et ka ooper võib olla osa popkultuurist. Miljonid müüdud plaadid, esinemised Olümpiamängudel ning ka jalgpalli Maailmameistrivõitlustel. Ei olnud kohta, kuhu teda poleks esinema kutsutud.

See oli see, mida suutis Pavarotti lauljana, aga selle võimsa hääle taga oli ka suure hingega mees ja just sellele see film keskendubki. Film näitab, et kes oli Pavarotti tegelikult. Näeme suure hingega meest, kes võttis ka südameasjaks maailmas lokkavat ebavõrdsust vähendada ning korraldas lugematu arv kontserte koos teiste maailmakuulsate lauljatega viletsust ja nälga kannatavate laste heaks. "Pavarotti" on film mehest, kes suutis muuta maailma paremaks.

Režissöör Ron Howard on tuntud nii mängufilmide lavastajana ("Solo: Tähesõdade lugu", "Inferno", "Frost/Nixon") kui ka dokumentalistina ("Made in America", "The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years"). Howard on näitlejana üles astunud sarjades "Arrested Development" ja "Happy Days".