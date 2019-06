Paavo ja Neeme Järvi dirigeerivad Jaapani raadio sümfooniaorkestrit Tokyos

Teatavasti tegutseb NHK orkestri peadirigendi ja kunstilise juhina praegu eelviimast hooaega Paavo Järvi. Maikuul dirigeeris NHK orkestrit külalisena ka maestro Neeme Järvi, tuues publiku ette neli kontserti kahe erineva kavaga säravast Euroopa klassikast. 17. ja 18. mail mängiti orkestri oma saalis, 1973. a avatud NHK Hallis kava, milles kõlasid Jean Sibeliuse populaarne "Andante festivo", haruldase uudisena jaapanlaste jaoks Eduard Tubina kolmeosaline Sümfoonia nr. 5 h-moll (meistri esimene paguluses kirjutatud sümfoonia 1946. aastast) ning Johannes Brahmsi neljaosaline Sümfoonia nr. 4. Teine kava kõlas nädal hiljem 22. ja 23. mail kuulsas Suntory Hallis – see saal tähistab nüüd oma 30. aastapäeva. Ka see, prantsuse kava läks ilma solistita: Jacques Ibert'i "Hommage à Mozart", César Francki Sümfoonia d-moll ning Camille Saint-Saënsi Sümfoonia nr. 3 c-moll op. 78 ("Orelisümfoonia").

Nii Eesti muusikutele meil kui ka teistes maades, Paavo Järvile ning Jaapani publikule, kujunesid tõeliseks sündmuseks Eesti Festivaliorkestri (EFO) kuus debüütkontserti Jaapani mainekates saalides aprillikuu viimastel päevadel. Samm-sammult on täitumas Paavo unistus, et EFO-st saab olulisemaid Eesti kultuuri tutvustajaid maailmas. EFO ja Paavo Järvi kohtuvad tänavu taas Pärnu festivalil, mil antakse kaks kontserti juulikuu lõpupoolel.

Pärast EFO kontserte Jaapanis juhatas Paavo Järvi maikuul veel mitut Euroopa tuntumat orkestrit. Selline loominguline graafik on nooremal Järvil kujunenud juba tavapäraseks: ja nüüd neli kontserti Londoni kuulsa Philharmonia Orchestraga Inglismaal ning viimane õhtu 13. mail veel Pariisis Champs-Elysées' teatris, järgmisena 16.-18. mail Põhja-Saksa NDR Elbphilharmonie' orkestriga Hamburgi uues kontserdimajas ning Berliini Filharmoonikutega 23.-25. mail Berliini Filharmoonia suures saalis, solistideks viiuldajad Viktoria Mullova ja Vadim Repin ning noor võluv saksa ooperisopran Hanna-Elisabeth Müller. Repertuaaris on olnud põnevamatena Alban Bergi "Sieben frühe Lieder", mil Hanna-Elisabeth Müller oli solistiks koguni kuuel kontserdil, ja suhteliselt harva mängitava austria sümfonisti Anton Bruckneri Sümfoonia nr. 2, c-moll ("Symphony of Pauses", esimene versioon 1872).

Kogu juunikuu viibib Paavo Järvi aga Tokyos NHK SO ees, esitades kolme erinevat kava seitsmel kontserdiõhtul. Ta alustas oma isa Neeme Järvi 82. sünnipäeva 7. juuni järgmisel päeval, esimene kava 8.-9. juunil mängiti orkestri oma saalis, 3800-kohalises NHK Hallis: Gustav Mahleri tuntud vokaaltsükkel "Des Knaben Wunderhorn" ("Poisi võlusarv"), mil solistiks ka Pärnu festivalile jõudnud väga nimekas saksa bariton Matthias Goerne. Mahleri tsükli kõrvale esitas orkester vaid taani klassiku Carl Nielseni Sümfoonia nr. 2 ("Neli temperamenti", op. 16, 1902). 2016. aastal juhatas Paavo Järvi seda sümfooniat ka Pärnu muusikafestivalil. Ka teine kava mängitakse 15.-16. juunil NHK Hallis, Jaapani jaoks on see üpris harukordne: Anton Weberni seatud Bachi "Ricercare", Alban Bergi Viiulikontsert Gil Shahamiga solistina, Bruckneri Sümfoonia nr. 3.

Kolmas kava sünnib 19. ja 20. juunil kuulsas, tänavu oma avamise 30. aasta juubelipäeva tähistavas 2000-kohalises Suntory Hallis. Sellesse kavasse mahub vaid Olivier Messiaeni legendaarne "Turangalîla-Symphonie", mille ettekandel teevad solistidena kaasa Cynthia Millar (ondes martenot) ja Roger Muraro (klaver). Kolmas kontsert selle kavaga leiab aset Tokyo Bunkamura Orchard Hallis 22. juunil. Avalikustatud on juba ka NHK SO uue hooaja 2019/20 kontserdid. Teatavasti salvestab NHK kõik oma orkestri kontserdikavad ja annab need edaspidi aeg-ajalt eetrisse, nii ka Eduard Tubina sümfoonia.

Vaadates Paavo Järvi valitud repertuaari Jaapanis, meenutab see kõik kangesti aegu kolm ja enamgi aastakümmet tagasi, mil Neeme Järvi dirigeeris neid heliloojaid oma orkestrite ees Göteborgis, Detroitis jm, esitas neid kontserdireisidel, plaadistas (esimene CD 1983), sest mitmed teosed eeskätt skandinaavia ja vene muusikast polnud Euroopaski veel kuigi tuntud. Samasugune avastusmoment saadab nüüd Paavo Järvi kavasid Jaapanis, aga mitte ainult. Uuendusmeelse maestro maine ja tähelepanu saadab Paavo Järvit mitmel puhul ka Euroopas. See on väärinud avalikku esiletõstmist korduvalt, värskeimaks tunnustuseks Rheingau muusikapreemia 2019. Selle on väärinud tema kauaaegne orkester Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ning Paavo Järvi kui orkestri peadirigent. Preemia väljaandjaks on Hesse liidumaa teaduse ja kunstide ministeerium. Paavo ning orkester on selle preemia laureaadina publiku ees viie festivalikontserdiga juulikuu algul.

Alati leiab huvitavat veebilehest PaavoProject, mille koostajaks on juba pikka aega olnud Primavera (kunstnikunimi) USAst. Alles mõni päev tagasi üles pandud, köidab siin tähelepanu kaks materjali. 5. juuni Musicweb-International on avaldanud William Hedley artikli Sibeliuse kõigi sümfooniate plaadistusest, mis Järvi on teinud aastail 2012 – 2016 Orchestre de Paris' peadirigendina. Teine materjal on avaldatud 6. juunil veebiajakirjas Gewandhaus-Magazin, autoriks Martin Hoffmeisters. Siin vaadeldakse lausa ajaloolise põhjalikkusega Dmitri Šostakovitši lugu, tema sidemeid Eestiga, Järvidega jpm, seoses Eesti Festivaliorkestri esimese plaadiga (Šostakovitši Sümfoonia nr. 6 ja Sinfonietta). Siit leiame ka teate, et BBC on alles nüüd Youtube'i üles pannud Eesti Festivaliorkestri sündmusliku kontserdi salvestuse (BBC Radio 3 ja BBC TV) BBC Promsil 2018. aasta augustis. Orkestri koduleht avaldab aga ka õnnesoovi Neeme Järvile tema sünnipäeva puhul, selle juures harukordne, igatahes siinkandis tundmatu kaunis portreefoto Kaupo Kikkaselt.