Paavo Järvi: balansi saavutamine töö ja vaba aja vahel on jube keeruline

Eesti on tuntud kui dirigentide kasvulava. Paavo Järvi on kindlasti üks neist. 3. septembril kuulutas Opus Klassik Paavo Järvi ka aasta dirigendiks. "OP" rääkis dirigendiga sellest, kas ta julgeks end juba legendaarseks pidada, kuidas on tal on tasakaalu leidmisega töö ja vaba aja vahel ning mida ta arvab oma uuest koduorkestrist Zürichis.

"Legendaarsuse küsimus on selline asi, millele mina vastata ei saa, sest minu jaoks on legendaarsed need, kes on juba ammu surnud ja kelle plaatidega ma üles kasvanud. Igasugused Furtwänglerid ja Karajanid ja kõik sellised suured inimesed," selgitas Järvi.

"Tänapäeval öeldakse, et kõik on legendaarne. Mina ütleks, et isa on küll legend ja loomulikult inimene nagu Arvo Pärt on legend. Aga minul on sinna veel tükk aega ja seda ei peaks üldse mina rääkima. Teised võivad rääkida, mina ei pea sellest üldse rääkima," lisas ta.

Ta rääkis, et tema isa Neeme Järvi on talle öelnud küll, et ta ei tohiks end üle töötada ja tööga ära tappa. Aga selle balansi saavutamine on Järvi sõnul jube keeruline. "Mul on alati olnud kas liiga vähe või liiga palju. Ma ei ole kunagi tundnud, et mul on sellist keskmist teed kerge leida."

Liiga vähe aega on Järvil alati olnud. "Mul on kaks tütart, kellega ma olen liiga vähe aega veetnud nende elu jooksul. Üks on 15 ja teine saab nüüd 13." Ta lisas, et plaane tuleb neil mitu aastat perega ette teha, kuna seda dikteerivad lepingud orkestritega. Näiteks leping Zürichi orkestriga Tonhalle on tehtud viieks aastaks ja ka selleks perioodiks on enam-vähem perega ka plaanid paigas.

Šveitsist ja šveitslastest rääkides tunnistas Järvi, et talle meeldib praegu nende juures kõik. "Mulle meeldib see, et on traditsioon, et on stabiilsus. Kui itaallasi peetakse väga emotsionaalseks ja prantslasi väga kapriisseteks, siis šveitslased on selle vastand. Nad on hästi pragmaatilised. Nad on hästi kindlad, hästi punktuaalsed. Kõik õpitakse korralikult ära. Kvaliteet siiamaani loeb ja on nende esimene prioriteet."