Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailma lavadel aprillis

2.04 USAs Columbuse (CA) Coca-Cola Space Science Centeris on kavas Arvo Pärdi teosed "Peegel peeglis", "Summa", "The Deer's Cry". Ianthe Marini juhatusel on ettekandjaiks Jefferson Downs (tšello) ning Columbus State University Singers. * USAs, kontserdipaigaks North Little Rocki (AR) St. Luke's Episcopal Church, kõlavad Pärdi teosed "Peegel peeglis" ja "Fratres", mängivad Andrew Irvin (viiul)ja Julie Cheek (klaver). * Londonis (UK, St. Stephen Walbrook) tuuakse ettekandele Arvo Pärdi "Da pacem Domine", "Magnificat", "Nunc dimittis" ning "Tribute to Caesar", esineb Chandos Chamber Choir, juhatab James Davey.

2.04 Annely Peebo laulab ViiniVolksoperis etenduvas Wagneri ooperis "Lendav hollandlane" Mary osa, dirigent on Marc Piollet ja lavastaja Aron Stiehl.

2.04 EMTA koorijuhtimiseriala tudeng (Tõnu Kaljuste klass) Nele Erastus saab II aldirühma lauljaks Maailma Noortekooris. Žürii valib koori uue koosseisu 250 kandidaadi hulgast, 56 lauljat 27 maalt. Maailma Noortekoori suvesessioon toimub 14. VII - 4. VIII 2019 Lõuna-Prantsusmaal. Kümnepäevasele prooviperioodile järgneb kontserdireis vaimuliku muusika festivalile Portugalis Lissaboni Sylvanèsi kloostris. Sessioon lõpeb "Choralies" festivaliga Prantsusmaal Provence'i Alpides Vaison-la-Romaine'is.

2.–5.04 Eduard Tubina Kontrabassikontserdi harukordne ettekannete rida, mis olnud märtsis, nüüd aprillis Saksamaal neljal kontserdil Krefeldi ja Mönchengladbachi teatri orkestri Niederrheinische Sinfoniker (peadirigent Mihkel Kütson) kavades, solistiks Bogusław Furtok, juhatab Friedemann Layer. Kontserdid leiavad aset 2. ja 5. IV Krefeldi Seidenweberhausis ning 3. ja 4. IV Mönchengladbachi teatri kontserdisaalis. Märtsi kaks Tubina esitust toimusid Saksamaal Mannheimis ning üks veel USAs Horshami orkestrilt keskuses The Capitol.

2.-26.04 Jazzpianist Kristjan Randalu 15 esinemist Saksamaal, Šveitsis, Venemaal, Ungaris ja Poolas. 2.-7. IV bassisti ja helilooja Petros Klampanise trioga, trummidel Bodek Janke: 2. IV Müncheni 'Unterfahrt', 5. IV Berliini 'Silent Green', 6. ja 7. IV Šveitsis Muri linnas Caspar Wolfi muuseumi avamisel kavaga "Musig im Pflegidach"; 13.-18. IV Bodek Jankega tema uue plaadi "Song" esitlusreisil, ansamblis veel Shishani (laul, kitarr) ja Josh Ginsburg (bass), kokku 8 kontserdiga Venemaal: 13. IV kaks esinemist Butmani klubis Moskvas, 14. ja 15. IV neli kontserti klubis 'White Rabbit' Tšeljabinskis ning 16. IV kaks kontserti Jekaterinburgi klubis 'Everjazz'. 18. ja 19. IV mängib Randalu duos USA saksofonisti Dave Liebmaniga, esinetakse Budapesti kevadfestivalil Budapesti Music Centeri kontserdimajas ning 19. IV samas salvestamas, kava "Lost Pictures at an Exhibition" (Mussorgski "Pildid näituselt" põhjal); 26. IV astub Randalu üles koos Poznańi Filharmoonia orkestriga Adam Mickiewiczi ülikooli auditooriumis, ta mängib solistina Krzysztof Komeda mälestusaasta projektis "Café Komeda", dirigendiks Patryk Piłasiewicz.

3.04 USAs Saint Pauli (MN) Muusikakonservatooriumis mängib klaveriduo Oleg Levin ja Ivan Konev Arvo Pärdi teose "Pari intervallo".

3.-6.04 Noor laulja, viiuldaja ja helilooja Marianne Leibur tuleb võitjaks rahvusvahelisel jazz-artistide konkursil (lauljad ja pianistid) Riga Jazz Stage, saavutades lauljate esikoha ja Raimonds Paulsi poolt väljaantava eripreemia.

3.-7.04 Eesti kultuuri päevad New Yorki Eesti Majas: kontsertide hulgas on sh 6. IV Grete Paia ja Uku Suviste kava "Ma tahan olla öö", kus tuleb esitusele Eesti levimuusika paremik, lauljaid saadab kitarrist Oliver Mazurtshak. 7. IV toimub kontsert "Kummardus Laulupeole" Immanuel Lutheri kirikus, kus eeloleva laulupeo laule esitavad Grete Paia, Raahel Pilpak ja Uku Suviste ning New Yorki Eesti segakoor Maaja Roosi juhatusel.

3.–17.04 Olari Eltsi kontserdid Soomes ja Jaapanis. Oma kauaaegse partneri Kymi Sinfonietta ees seisab Elts 3. IV Kotka kontserdimajas, 4. IV Kouvola Kuusankoskitalos ja 5. IV Helsinki Temppeliaukio kirikus, sündmuseks Erkki-Sven Tüüri teose "Phantasma" maailma esiettekanded, samas kõlamas ka Kalevi Aho Viiulikontsert nr. 2 (solistiks Elina Vähälä) ja Beethoveni Sümfoonia nr. 1. 11. IV dirigeerib Olari Elts Vaasa Linnaorkestri ees Vaasa kaupungintalos: kavas Mozarti Klaverikontsert nr. 20 d-moll KV 466, solistiks Irina Zahharenkova, ettekandel veel Peter Eötvösi "Dialoogid Mozartiga – Da capo", Valentin Silvestrovi "The Messenger" ja Mozarti Sümfoonia nr. 40 g-moll KV 550. 17. IV seisab Elts Yomiuri Nipponi sümfooniaorkestri ees Tokyo Suntory Hallis, kus Tüüri "Phantasma" saab ka Jaapani esiettekande, samuti on kavas Stravinski Viiulikontsert D-duur, solistiks norralanna Vilde Frang, Takemitsu "Star-Isle" ja Sibeliuse Sümfoonia nr. 5. Tüüri uusteose on tellinud ühiselt Kymi Sinfonietta, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester ja Yomiuri Nipponi sümfooniaorkester. Eestis kõlab Tüüri uus teos 4. X tema 60. sünnipäeva puhul autorikontserdil Estonias.

4. ja 7.04 Risto Joost dirigeerib Tšehhimaal ja Šveitsis. 4. IV leiab aset Joosti kontsert Ostrava Janáčeki filharmoonia orkestriga Ostrava linna kultuurikeskuses, kavas Dvořáki "Scherzo capriccioso" op. 66, Prokofjevi Klaverikontsert nr. 5 G-duur op. 55 (solistiks Denis Kozhukhin), Bartóki Süit balletist "Võlumandariin" ning Liszti "Prelüüdid". 7. IV on Joostil kontsert Lausanne'i kammerorkestri ees, ta juhatab Salle Metropole'is Mozarti teoseid, Viiulikontserti nr. 3 (solist Alexi Kenney) ja Sümfooniat nr. 35.

5.04 Saksamaal Hannoveri Sprengeli muuseumis on ettekandel Arvo Pärdi "Stabat Mater". Esitajad: Ania Vegry (sopran), Marlene Gaßner (alt), Uwe Gottswinter (tenor) ning Flex Ensemble'i keelpillitrio: Kana Sugimura (viiul), Anna Szulc-Kapala (vioola), Martha Bijlsma (tšello).* Portugalis Lissaboni St. Roque kirikus on ettekandel Pärdi "Adam's Lament", esitavad Coro e Orquestra Gulbenkian Tõnu Kaljuste juhatusel, samas on kavas ka Tigran Mansuriani "Requiem", solistideks Cecília Rodrigues (sopran) ja Armando Possante (bariton).* Itaalias Oropa Basilico Santuarios kõlab Pärdi "Stabat Mater", ettekandjaiks Zsuzsi Tóth (sopran), Barnabás Hegyi (kontratenor), Olivier Berten (tenor) ning Goeyvaerts String Trio. Pärdi teos on samal koosseisul ka Challenge Classic plaadile mängitud.

5.–7.04 Anu Tali dirigeerib USAs Sarasota Orkestri ees selle peadirigendina kolm kontserti pealkirjaga "Peace and Joy" Sarasota Van Wezel Performing Arts Hallis. Ettekandele tulevad Schönbergi "Friede auf Erden" ja Beethoveni Sümfoonia nr. 9, kaastegevad on Choral Artists of Sarasota, solistideks Elizabeth Baldwin (sopran), Blythe Gaissert (alt), Miles Mykkanen (tenor) ja Branch Fields (bass).

5.-10.04 Schumann Quartetti esinemised, vioolal mängib Liisa Randalu, 5. IV Saksamaal Bruchsali lossi kammersaalis, 6. IV Šveitsis Zug'i Theater Casinos, järgmised kõik Saksamaal: 7. IV Düsseldorfis Museum Kunstpalasti Robert-Schumann-Saalis, 8. IV Berliini Filharmoonia kammersaalis, 10. IV Schweinfurti linnateatri suures majas. Kavades Mendelssohni kvartett nr. 1 Es-duur, Beethoveni kvartett nr. 15 a-moll, Janáčeki kvartett nr. 2 "Intiimsed kirjad", Weberi Klarnetikvintett B-duur op. 34 (kaastegev klarnetil Andreas Ottensamer).

6.04 Arvo Pärdi muusikat: USAs New Yorkis (Level 2 Gallery, Hudson Yards' Art Center) avatakse keskus The Shed Arvo Pärdi, Steve Reichi ja Max Richteri muusikaga. * Šveitsis Lugano kirikus Evangelica Riformata mängib organist Alessandro Passuello Pärdi teose "Annum per annum". * Poolas Krakowi Częstochowa Jumalaema kirikus kantakse ette Pärdi teosed "Berliner Messe", "Stabat Mater" ja "Trisagion", esitajaiks Cracow Singers ja Sinfonietta Cracovia, dirigendiks Jurek Dybał. Kontsert on pühendatud apostel Johannes Paulus II esmakordsele visiidile Poolasse. * Saksamaal Wiesbadeni Evangelische Bergkirches kantakse ette Pärdi "Passio", üles astuvad Kantorei der Bergkirche, Kammerorchester Capella Montana ja kuus vokaalsolisti, juhatab Christian Pfeifer. * Šveitsis Aarau kultuuri- ja kongressikeskuses kõlab Pärdi "Cantus …", mängib Kammerorkester 65, juhatab Alexandre Clerc. Kava kordub 7. IV Wettingenis (Musiksaal Margeläcker).

* Hollandis Breda Sacramentskerkis esitab teose "Kanon pokajanen" Kamerkoor Kwintessens, juhatab Ralf Boesten.

6. ja 12.04 Hollandis tegutsev sopran Aile Asszonyi laulab nimiosa Richard Straussi ooperi "Elektra" kahel etendusel Saksamaal Bonni teatris, uuslavastuse teeb Enrico Lübbe, dirigeerib Dirk Kaftan.

6.–20.04 Mihkel Kütson juhatab Saksamaal Krefeldi ja Mönchengladbachi teatri peadirigendina 6. IV Francis Poulenci ooperit "Karmeliitide dialoogid", lavastuse teeb Beverly Blankenship, ning 18. ja 20. IV Mussorgski ooperit "Boriss Godunov", mille lavastajaks on Agnessa Nefjodov.

6.-7.04 ERRi segakoor esineb kahe kontserdiga Peterburis. Esimese kava laulab koor Peterburi etnograafiamuuseumi soome-ugri saali treppidel, kus publik saab kontserdist osa Muhu ja Saami rahvarõivaste kõrval. Teine kava lauldakse Jaani kiriku täissaalile, esitamisel Eesti muusika, ja enamus lugusid eelseisva lalupeo repertuaarist, dirigentideks Hirvo Surva ja Mai Simson.

6.-27.04 Kadri Voorandi esinemised duos koos bassist Mihkel Mälgandiga: 6. IV Saksamaal Münchenis, Unterfahrt Jazz Clubis (siin mängis 2. IV ka Kristjan Randalu), 12. IV Šveitsis Radio RSI Luganos, samal päeval ka Itaalias Milanos Rosetum Jazz festivalil, 27. IV Soomes Espoos, 33. festivalil April Jazz, Jazz & Blues Club (Soome Instituudi toetusel).

6.-30.04 Ooperibass Koit Soasepp laulab Verdi "Aida" uuslavastuses Soome Rahvusooperis Egiptuse kuninga osa, kokku 6 etendust, lisaks kaks veel maikuul. Dirigendiks on Patrick Fournillier, lavastaja Georg Rootering, nimiosa laulab Põhja-Osseetia sopran Veronika Džihhojeva, Amnerist Soomes töötav venelanna Anna Danik.

7.04 Arvo Pärdi muusika esitusi. Kanadas Brockville'is (St. John's United Church) mängib Philip Chiu Arvo Pärdi teose "Aliinale". * USAs Saint Paulis (MN, Central Presbyterian Church) kõlab Arvo Pärdi "Berliner Messe", Jennifer Andersoni juhatusel esitab selle Central Presbyterian Church Choir. * USAs New Yorkis (Warburg Lounge, 92Y) esitavad Pärdi teose "Fratres" Jun Lin (viiul) ja Eri Kang (klaver). * Hollandis Hilversumi Regenboogkerkis mängib Pärdi pala "Pari intervallo" organist William Hill. * USAs Charlotte'is (NC, St. Ann Catholic Church) on ettekandel sarjas Gaudium Musicae Pärdi "Passio", esitajaks VOX ja The Firebird Arts Sinfonia, juhatab David Tang. "Passio" kordub veel samal õhtul St. Patrick Cathedralis, 14. IV aga Charlotte'i Sharon Presbyterian Churchis * Saksamaal Müncheni St. Benno kirikus on 7. IV ettekandel "Fratres". Mängib Freies Landesorchester Bayern, dirigendiks Anton Wiener. Pärdi teos kõlab kavas kõrvuti Mozarti "Requiemiga". * Pärdi sama teos on ettekandel ka Šveitsis Zürichi Neumünsteri kirikus, viiulisolistiks Sergio Marrini, mängib Neumünster Orchester Zürich, juhatab Christoph Rehli. * Bulgaaria duo Jitka Hosprova (vioola) ja Ivo Varbanov (klaver) mängib Pärdi "Fratrest" Tšehhis Praha Smetana muuseumis.

8.04 Saksamaal Bremeni Sendesaalis toimub sarjas "Residenz at Sendesaal" Erkki-Sven Tüüri autorikontsert, kus tema kammermuusikat mängivad Signum-Quartett, Yxus Trio (Harry Traksmann - viiul, Leho Karin - tšello, Marrit Gerretz-Traksmann - klaver), viiuldaja Florian Donderer ja tšellist Tanja Tetzlaff. Selles kavas kõlavad "Fata Morgana", "Synergie", "Lost Prayers" ja "Lichttürme".

9.04 Austrias Tirooli lihavõttefestivalil mängib Ensemble Recherche Helena Tulve teose "Stream", kontsert Salzlager Hallis.

10.04 Itaalias L'Aquila Auditorium del Parcos on ettekandel Arvo Pärdi "Fratres". Mängivad Daniele Orlando (viiul) ja I Solisti Aquilani. Dirigeerib Amaury du Closel.

10.-14.04 Paavo Järvi kontserdid Zürichi Tonhalle-Orchesteriga, 10.-12. IV Zürichis Tonhalle Maag'is (sh 11. IV kaks kontserti) ning 14. IV külaliskontsert Varssavi Filharmoonia kontserdisaalis. Kavas Messiaeni "L'Ascension", Beethoveni Klaverikontsert nr. 3, solistiks Arcadi Volodos, ning Beethoveni Sümfoonia nr. 4.

11.04 Rootsis Göteborgi Kristus Konungeni kirikus esitatakse Arvo Pärdi "Passiot". Ettekande teevad Mats Persson (Kristus), Johan Christensson (Pilatus), Karin Lundström, Maria Palmquist, Martin Thörnquist, Torbjörn Tällberg Martins, Kristus Konungens Vokalensemble, instrumentalistid Göteborgi sümfooniaorkestrist. Juhatab Samuel Eriksson. * Roomas Teatro Argentinas kõlab Arvo Pärdi "Fratres". Ettekande teevad Mario Brunello (tšello), Gabriele Rampogna (löökpillid) ning Coro del Friuli Venezia Giulia, juhatab Cristiano dell'Oste.

11. ja 12.04 Kristiina Poska dirigeerib Rootsis kaht Nordiska Kammarorkesterni kontserti kahe Eesti teosega kavas – Erkki-Sven Tüüri Sümfoonia nr. 8 ja Helena Tulve "Anastatica", veel on ettekandel Schumanni Tšellokontsert a-moll op. 129, solist Antonio Hallongren, kontserdipaikadeks Sundsvalli Tonhallen ja Sollefteå kultuurikeskus Hullsta Gård. Lisaks juhatab Poska Londonis Inglise Rahvusooperis Coliseumis Lehári operetti "Lõbus lesk" (lavastajaks Max Webster), etendused toimuvad kahasse dirigent Martin Fitzpatrickuga 1., 4. ja 13. IV.

12.04 Akordionist ja folkmuusik Tuulikki Bartosik esineb koos WoJa (World Jazz Music) muusikute, bassist Lauri Antila ja klarnetist Peter Bothéniga Rootsis Haninge kommuuni Brandbergen Centrumis, kavas sh Michel Bismut jt.

12.04 Arvo Pärdi muusikaga: UK-s Oxfordi Merton Chapelis kõlab Pärdi "Da pacem Domine", esitab The Riga Vocal Quartet, juhatab Christopher Walsh Sinka. Kava pealkirjaks on "Exile Meditations". * Taanis Kopenhaageni Trinitatis Kirkes on etttekandel Arvo Pärdi "Most Holy Mother of God", laulab Ars Nova Copenhagen, juhatab Paul Hillier. * Poolas Gdanski Oliwa katedraalis mängitakse Pärdi teost "Fratres", soleerib viiulil ja juhatab Robert Kwiatowski, koos temaga Orkiestra Polskiej Filharmonii Baltyckiej. * Austraalias Melbourne'is Brightoni St. Andrew'si kirikus tuleb ettekandele "Passio", esitavad The Song Company, Choir of Trinity College Melbourne, dirigendiks Christopher Watson. Kava korratakse 13. IV Melbourne'is Parkville'i Trinity College Chapelis * USAs Bostonis (MA) New England Conservatory Jordan Hallis on ettekandel Pärdi "Silouan's Song", selle esitajaks on 15-liikmeline vokaal-instrumentaalgrupp A Far Cry. * Hollandis Leideni Stadsgehoorzaalis kõlab "Stabat Mater", solistideks Keren Motseri (sopran), Eesti lauljatar Kai Rüütel (metsosopran), Erik Slik (tenor), mängib New European Ensemble.

12.–18.04 Metsosopran Kai Rüütel soleerib Pärdi ja Pergolesi teostes Hollandis. Ta astub üles New European Ensemble'iga 12. IV Leideni Stadsgehoorzaalis, 13. IV Haagi Nieuwe kerkis, 14. IV Heerlenis Parkstad Limburg Theateris ning 16. IV Den Boschi Willem II kontserdimajas. Kavas "Stabat Mater" kõlavad kõrvuti Arvo Pärdi "Stabat Mater" (1985) ja Giovanni Battista Pergolesi samale tekstile 250 aastat varem loodud "Stabat Mater". Soleerivad veel Keren Motseri (sopran) ja Georgi Sztoyanov (tenor). 18. IV esitatakse Pärdi "Stabat Mater" Amsterdami Concertgebouw's kõrvuti Sofia Gubaidulina teostega "Pilgrims" ja "Sotto voce".

13.04 Arvo Pärdi loomingu esitusi. USAs Alexandria (VA) St. Mary basiilikas kannab St. Mary Schola Cantorum David Ellioti juhatusel ette Arvo Pärdi teose "Stabat Mater". * Malta saarel Floriana Robert Samut Hallis laulab KorMalta Pärdi teost "Magnificat", juhatab Michelle Castelletti. * UK-s Londonis St. Pancrase kirikus laulab East London Chorus oma kavas "Da pacem Domine", juhatab Jessica Norton. Kava pealkirjaks on "Songs of Devotion". * UK-s Farnhami St. John's Church on kontserdipaigaks, kus kõlavad "Cantus Britteni mälestuseks" ja "Fratres", need esitab Stoke Poges Chamber Orchestra Andrew Langley juhatusel. * Šotimaal Edinburgh's

(St. Mary's Episcopal Cathedral) tuuakse publiku ette Pärdi "Passio", esitajaiks Reid Consort ja Instruments of the Reid, juhatab Cole Bendall. * Hollandis Haagi Nieuwe Kerkis etendatakse Pärdi "Stabat Materit", esinevad Keren Motseri (sopran), Kai Rüütel (metsosopran), Erik Slik (tenor) ning New European Ensemble. * Hollandis Haagi Scheveningeni Oude Kerkis esitatakse suurteost "Kanon pokajanen", üles astub Kamerkoor Kwintessens, juhatab Raoul Boesten.

13.04 Eesti Naislaulu Seltsi kooride kontsert "Meie arm – Meidän armo" Helsinkis Alppila kirikus. Kontserdiga märgitakse Eesti 150-aastast laulupeotraditsiooni. Üles astuvad Haapsalu neidudekoor Canzone (dirigent Ulrika Grauberg), Tallinna Reaalkooli tütarlastekoor (dirigent Heli Roos), Pärnu Muusikakooli neidudekoor Argentum Vox ja Noorte naiste koor Leelo Vol2 (dirigent Toomas Voll), kontsertmeistriteks Eneken Viitmaa, Õnne-Ann Roosvee ja Rain Rämmal. Kokku on laval ca 130 lauljat, kavas eestikeelne koorimuusika traditsioonilisemast repertuaarist kuni viimase aja uuemate autoriteni. Kontserdi kunstiline juht on Toomas Voll.

13.04 Ansambel Curly Strings esineb Soomes Espoos rahvamuusika festivalil JuuriJuhla RotFest 2019 (5.-13. IV) selle lõpupäeval Leppävaara sellosalis.

13.-24.04 Eesti bariton Lauri Vasar esineb Don Carlose osa täitjana Prokofjevi ooperis "Kihlus kloostris", mille uuslavastus on publiku ees 13., 17. ja 22. IV Berliini Riigiooperis. Ooperi dirigent on teatri muusikadirektor Daniel Barenboim, lavastuse teinud Dmitri Tcherniakov.

14.04 Kristiina Rokashevich mängib soolokontserdi Saksamaal Hamburgi konservatooriumis, kavas Debussy, Ravel, Janáček, Thomas Adesi Kolm masurkat op. 27, Kodály. Sama harukordset ning tuumakat kava mängib ta enne Londonis 5. IV ja 9. IV (Imperial College ja Linklaters Auditorium) ning pärast 25. IV Hamburgis Desy Auditoriumis.

14.04 Arvo Pärdi "Credo" kõlab Hispaanias Valencias, esitajaks Orquestra Simfònica de la Ribera, dirigendiks Júlia Oltra. * USAs Mishawaka (IN) St. Monica katoliku kirikus on palmipuudepüha kontserdil kavas Pärdi "Stabat Mater", esitavad Sacred Music at Notre Dame'i muusikud, juhatab Zen Kuriyama. * USAs Blufftonis (SC) kõlab Pärdi "Peegel peeglis", esitajaiks Chee-Yun (viiul), Edward Arron (tšello), Jeewon Park (klaver), Andrew Armstrong (klaver), kontserdipaigaks on University of South Carolina Beaufort. * Saksamaal Freiburgi Ludwigskirches kõlab Pärdi "Passio", esitajaiks Herdermer Vokalensemble koos kuue vokaalsolistiga, juhatab Stefan Poll. * Saksamaal Stuttgarti Leonhardskirches on kavas Pärdi "Adam's Lament", esitavad Stuttgarter Choristen, Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Stuttgarter Bläservereinigung. Dirigeerib Hendrik Haas, kontsert palmipuude pühaks.

14.04 Tšehhimaal Brnos leiab lihavõttefestivalil (Velikonocni Festival) aset Toivo Tulevi uue teose "So Shall He Descend" solistidele, koorile ja orkestrile esiettekanne. Kontsert toimub Brno Peeter-Pauli katedraalis festivali avaõhtul. Uudisteose on tellinud Brno Filharmooniaorkester selle festivali jaoks, esitajaiks solistid Ivana Rusko, Bettina Schneebeli, Jaroslav Březina ja Jiří Hájek, coro piccolo: naishääled Aneta Bendová Podracká, Jana Vondrů ja Pavla Radostová, segakoor Ars Brunensis (dirigent Dan Kalousek) ning Brno Filharmooniaorkester dirigendikuulsuse Dennis Russell Daviese juhatusel. Enne kontserti, 10. ja 11. IV, toimuvad Tulevi loengud oma muusikast Brno Masaryki ülikooli kunstide teaduskonnas.

14. ja 16.04 Šoti-Eesti duo, viiuldaja Michael Foyle ja pianist Maksim Štšura, mängib kaks kava Hollandis. 14. IV antakse 'kohvikontsert' Delfti linnas Theater de Veste's ning 16. IV Groningenis kultuurikeskuse De Oosterpoort väikeses saalis. Korraldajaks Groningsche Muziekvereeriging. Kontserdid on pühendatud saja aasta möödumisele Esimesest maailmasõjast ("The Great War Centerary"). Ettekantavate heliloojatena on aprilli kavades Beethoven, Janáček ja Prokofjev, pm sonaadid, varasemates kavades veel ka Elgar, Debussy, Respighi, kes kõik on noil aegul elanud. Sama pealkirjaga CD kohta (firma Challenge Classic, müügil al. 11. XI 2018) on ilmunud kiitvad arvustused: see oli nädala plaat (NPO Radio 4), ajakirja BBC Music Magazine 2019 veebruarinumbris, Hollandi ajakirja Luister Magazine kõrgeim hinne 10. Duo teine CD Penderecki ja Lutoslawski kammerteostega (firma Delphian Records, 25. I 2019) toodi kiitvalt esile ajakirja Gramophone Magazine märtsinumbris jne.

14. ja 21.04 Erkki-Sven Tüüri Viiulikontsert nr. 2 kõlab Hugo Ticciati esituses ja juhatusel 14. IV koos rootsi kammerorkestriga O/Modernt Lätis Pēteris Vasksi festivalil "Lonely Angel" Vidzeme kontserdisaalis Cēsises. 21. IV tuleb Viiulikontsert nr. 2 ettekandele ka Ukraina Rahvusliku kammeransambli Kiievi Solistid kontserdil Ukraina Rahvusliku Filharmoonia saalis Kiievis, taas solistiks ja dirigendiks Hugo Ticciati.

15.04 USAs Lamonis (IA) mängitakse Arvo Pärdi teoseid "Arbos" ja "Fratres". Kontserdipaigaks on Carol Hall Shaw Centeris, Gracelandi ülikoolis. Mängib Graceland University Band Chee Weng Yimi käe all. Kontserdi pealkiri "Poetic Beauty". * Itaalias Cuneo's Sacro Cuore di Gesù kirikus kõlab Arvo Pärdi "Salve Regina". Esitajaiks on Cuneo konservatooriumi üliõpilased ja Umberto Bo orelil, juhatab Daniele Bouchard.

15. ja 17.04 Itaalias elav metsosopran Külli Tomingas osaleb solistina kahel kontserdil oma kodulinnas Milanos. Esitamisel on Pergolesi "Stabat Mater", mil sopranisolistiks on Aurora Tirotta, koostöös Ensemble Nuova Cameristica, kontserdipaikadeks Chiesa Santa Maria del Suffragio ja Chiesa del Rosetum.

15.-28.04 Eesti noor sopran Mirjam Mesak laulab Baieri Riigiooperis Münchenis Tšaikovski ooperi "Jolanta" uuslavastuses nimiosa. Etendused toimuvad 15., 18., 20., 22., 25. ja 28. IV. Ooperit dirigeerib Alevtina Ioffe, lavastajaks on Axel Ranisch.

16.04 Taanis Kopenhaageni Trinitatise kirikus on esitamisel Arvo Pärdi "Stabat Mater", selle kannb ette Trinitatis Ensemble. * Iirimaal Dublinis Rahvuslikus kontserdimajas on ettekandel Arvo Pärdi "Cantus Benjamin Britteni mälestuseks", mängib RTÉ Concert Orchestra Jonathan Bloxhami dirigeerimisel.

17.04 Rootsis Stockholmi Gustaf Vasa kirikus on kavas Arvo Pärdi "Passio", esitavad Niklas Engquist (Pilatus), Mattias Nilsson (Jeesus), Evangelistid: Jessica Bäcklund, Mia Lundell, Love Trunner, Rickard Collin, Gustaf Vasa Kammarkör, Kungliga Hovkapellet instrumentalistid, Maria Fredén ja Olof Andersson (orel), dirigeerib Lars Fredén.

18.04 Vokaalansambel Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel esitab Arvo Pärdi suurteose "Passio" ("Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem") Belgias Antwerpeni kontserdikeskuses Amuz. * Pärdi "Passio" on ettekandel ka Saksamaal Frankfurti/M Heiliggeistkirches. Teose esitavad Florian Küppers (Jeesus), Christian Rathgeber (Pilatus), Jasmin Maria Hörner (sopran), Christian Rohrbach (alt), Erik Reinhardt (tenor), Richard Logiewa (bass), Swantje Hoffmann (viiul), Martin Letz (oboe), Anna-Lena Perenthaler (tšello), Erik Messmer (fagott), Petra Morath-Pusinelli (orel) ning Monteverdi ja Bachi kogu kooriloomingut tundev Bachchor Mainz peadirigent Ralf Otto juhatusel.* Šveitsis St. Galleni St. Fideni katoliku kirikus on ettekandel Arvo Pärdi teos "An den Wassern zu Babel sassen wir und weinten", esitab Collegium Musicum Ostschweiz, Andrea Jäckle orelil, juhatab Eckart Manke. Kava korratakse 19. IV Teufeni Evangelische Kirches.

18. ja 20.04 Eesti noor lauljatar Tuuri Dede esineb Mozarti "Reekviemi" ettekandel metsosopranisolistina Kopenhaageni kontserdisaalis Taani Rahvusliku sümfooniaorkestriga. Juhatab ka lauljana tuntud Barbara Hannigan, teised solistid on Ylva Stenberg (sopran), Elgan Thomas (tenor) ja Erik Rosenius (bass), kaastegev on DR (Taani raadio) kontsertkoor. Kavas veel Bergi Viiulikontsert (solist Veronika Eberle) ning Luigi Nono "Djamila Boupacha".

18.-28.04 Ansambli Ewert and The Two Dragons esinemised Hollandis, Belgias, Ssaksamaal, Ungaris ja Tšehhis: 18. IV Hollandis Amsterdami Paradiso, 19. IV Groningeni kultuurikeskuses De Oosterpoort, 20. IV Utrechtis Tivoli Vredenburg, 23. IV Belgias Antwerpeni Bonfire Lakes I Trix, 24. IV Hamburgis Nochtspeicher, 25. IV Berliinis festivalil Musik & Frieden, 27. IV Ungaris Budapesti A38 Hajo (välja müüdud), 28. IV Tšehhimaal Prahas klubis NoD.

19.04 Saksamaal Burghauseni Heilig-Kreuz-Kirches tuleb ettekandele Arvo Pärdi "Passio", esinevad Benjamin Sattlecker (Jeesus), N.N. (Pilatus), Maria Ladurner (sopran), Yasuyo Asano (alt), Bernhard Teufl (tenor), Georg Klimbacher (bass), Helmut Lorenz (viiul), Julia Ammerer (tšello), Katja Lauter (fagott), Hideki Machida (oboe), Alexandra Helldorff (orel) ja Ensemble SÆSCH Chor, dirigeerib Michael Frohnmeyer. * Arvo Pärdi "Vater unser" on esitamisel Itaalias Sienas Chigi-Saracini palees, esitajaks Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini", juhatab Lorenzo Donati. * Arvo Pärdi "Passio" on ettekandel ka Singapuris Esplanade Concert Hallis, esinevad Choir of St. James'i solistid ning Sydney Schola Cantorum Singapore, dirigeerib Michael Leighton Jones.

20.04 Arvo Pärdi teose "Peegel peeglis" esitavad David Garrett (tšello) ja Gregory Norton (orel), kontserdipaigaks USAs Pasadena (CA) First United Methodist Church. * Saksamaal Alpirsbachis mängib Süddeutsche Camerata Carmen Jauchi juhatusel Arvo Pärdi teose "Fratres", kontserdipaigaks Evangelischen Kirchengemeinde Alpirsbach. * Arvo Pärdi pala "Aliinale" mängib oma klaverikavas ameeriklanna Sakurako Kanemitsu, esinemispaigaks USAs San Francisco (CA) Center for New Music.

21.04 Arvo Pärti mängitakse ka Hiinas Pekingis: teose "Peegel peeglis" mängivad Rahvusliku Sümfooniaorkestri liikmed. Kontsert toimub Pekingis keskuse National Centre for the Performing Arts kammersaalis.

21.04 Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli õpilaste kevadkontsert New Yorki Eesti Majas, esitamisel tantsu- ja laulunumbreid Broadway kuulsamatest muusikalidest ning Eesti heliloojate poolt muusikalavastustele ja filmidele loodud palu.

21. ja 29.04 Annely Peebo etendused Viini Volksoperis Offenbachi "Hoffmanni lugudes" (Antonia ema hääl). Ooperi dirigent on Alexander Joel ja lavastuse teinud Renaud Doucet.

23.04 Argentinas Buenos Airese Teatro Colóni kammersaalis El Dorado mängib oma soolokavas Arvo Pärdi teose "Aliinale" pianist Alexandra Sostmann.

23.04 Tõnu Kõrvitsa "Lageda laulude" USA esiettekanne New Yorkis Carnegie Hallis Isaac Sterni Auditoriumis, esitajaks Lõuna-Mississippi Ülikooli koor ja orkester. Teost juhatab Gregory Fuller. Kontserdil laulab ka Voorhees Choir Rutgersi Ülikoolist (dirigent Brandon Williams). Kontserti esitleb New Yorki kontserdiagentuur National Concerts, mille juures Tõnu Kõrvits on resideeriv helilooja.

25.04 Hongkongis City Concert Hallis kõlavad Arvo Pärdi teosed "Silouan's Song" ja "Missa brevis" (esiettekanne Aasias). Mängib ansambel Cellistra. Ürituse korrraldab 2007. aastal asutatud Hongkongi rahvusvaheline tšelloühing.

25.04 Organist ja klavessinist Marju Riisikamp astub üles soolokavaga "Visioni dall'Estonia" kahel kontserdil Itaalias Bolognas – kell 20.45 St. Agata kirikus ja pärast seda St. Lorenzo kirikus. Tema kavades on Giovanni Gabrieli, Bernardo Storace ja Bernardo Pasquini teosed ning Schuberti, Rahmaninovi, Gerhard Lagrange, Dom Paul Benoît' ja Johann Sebastian Bachi muusika.

25.–30.04 Eesti Festivaliorkester (EFO) teeb Aasia-debüüdi, mängides kuus kontserti esmakordselt Jaapanis oma kunstilise juhi Paavo Järvi käe all. Kontserdid igal päeval, need leiavad aset mainekates saalides: Hamamatsu City Concert Hall, Fukui Harmony Hall, Nagoya Aichi Arts Center, Osaka Festival Hall, Hiroshima Bunka Gakuen Hall ning Tōkyō Suntory Hall. Paavo Järvi kavades on Eesti heliloojad Arvo Pärt ("Cantus in Memory of Benjamin Britten" igal kontserdil) ja Erkki-Sven Tüür ("Incantation of Tempest"/"Tormiloits" Osakas ja Tōkyōs). Euroopa suurest klassikast on ettekandel Tšaikovski Sümfoonia nr. 5, Sibeliuse Sümfoonia nr. 2, Viiulikontsert ja "Finlandia", Prokofjevi Viiulikontsert nr. 1 D-duur, solistiks on Midori. EFO kavade lisapaladeks on Sibeliuse "Valse triste", Alfvéni "Karjusetüdruku tants" ja Lepo Sumera "Kevadine kärbes". Jaapanisse sõidab Eesti Festivaliorkestri 84-liikmeline koosseis, esimeste viiulite rühmas on kuusteist mängijat. Eesti päritolu muusikuid on selles koosseisus 31, kes elavad ja tegutsevad Eesti kõrval Soomes, Saksamaal, Prantsusmaal, Šveitsis, Inglismaal ja Ameerika Ühendriikides. Ühtekokku on orkestris muusikuid 23 maalt. EFO kontsertmeistriks on Florian Donderer, kes ühtlasi on ka pikka aega Järvi käe all tegutsenud Deutsche Kammerphilharmonie Bremen'i kontsertmeister. Reisi sealpoolne organiseerija on Japan Arts Corporation, korraldajaks Euroopast briti management Harrison/Parrott, toetajaiks sh Eesti Kultuurkapital, EV Kultuuriministeerium.

26.04 Belgia kammeransambel Trio O³, koosseisus Eugénie Defraigne (tšello), Léna Kollmeier (klaver) ja Lydie Thonnard (flööt) annab kontserdi Belgias Grimbergeni Sint-Servaas-basiilikas, kavas Erkki-Sven Tüüri "Dedication", Tõnu Kõrvitsa "Thulemaa laulud" ning Kaija Saariaho ja George Crumbi teosed.

27.04 Arvo Pärti esitamas: Oregon Repertory Singers laulab USAs Portlandi First United Methodist Churchis kaks kontserti Arvo Pärdi loomingust. Kavas pealkirjaga "White Light" tulevad ettekandele "Berliini missa", "Te Deum" ja "The Woman with the Alabaster Box". Koori juhatab Ethan Sperry, kava korratakse samas 28. IV. Kontserdid orkestri 45. hooaja lõpetuseks sarjas "White Light". * 27. IV San Francisco Bay Area Chamber Choir esitab Arvo Pärdi "Da pacem Domine", juhatab Ofer dal Lal, kontserdipaik on Berkley St. Mark's Episcopal Church (CA); kava korduspaik 28. IV Old Mission San Jose, Fremont (CA). * Norras Bergeni Johannese kirikus esitavad Pärdi muusikat Ole Bull Kammerkor ja Kammerkoor Venus, juhatab Jon Flydal Blichfeldt: "Bogoróditse Djévo", "Virgencita", "Ja ma kuulsin hääle ..." (esiettekanne Norras), 28. IV korratakse kava Norheimsundi kirikus. * USAs taas Pärdiga: "Berliner Messe" esitatakse Waukeshas (WI) Carroll University Shattuck Auditoriumis, laval on Carroll Chamber Singers ja Chamber Strings. * "Mozart-Adagio" ettekande teeb Trio Rodin Hispaaniast, see on külaliskontsert Iirimaal Wexfordi St. Iberiuse kirikus. * USAs Portlandis (OR) laulab Oregon Singers Ethan Sperry juhatusel Pärdi teosed "Berliner Messe", "Te Deum", "The Woman with the Alabaster Box", kontserdipaik on First United Methodist Church. * USAs San Francisco Lensic Performing Arts Centeris mängib Santa Fe Pro Musica Pärdi teose "Trisagion", dirigeerib Gemma New.

27.04 Eesti pianist Hando Nahkur annab sooloõhtu USAs oma kodulinnas Dallases (TX) Kawai Piano Gallerys, ettekandel John Adamsi, Erkki-Sven Tüüri ja Liszti loomingut. Kontsert kuulub sarja Dallas Goethe Center Concert Series.

28.04 Belgias Leuveni College'is mängib José Nuñez Ares oma klaverikavas Arvo Pärdi "Partita". * Šotimaal Aberdeeni St. Machari katedraalis on ettekandel Pärdi "The Beatitudes", esitajaiks Aberdeen Bach Choir, David Gerrard (orel) ja Roger Williams (orel), dirigeerib Peter Parfitt. Kava pealkirjaks on "I Was Glad".

28.04 Ühenduse Creative Europe programmi kuuluva Üle-euroopalise noorte heliloojate konkursi Discovering Young Composers of Europe (DYCE) finaalkontserdil Creative Europe esitavad neli ansamblit neljas linnas neljast Euroopa piirkonnast valitud kolm parimat teost. Eestit esindab teoste ettekandjana Ansambel U:, kelle kontsert Tallinnas Kanuti Gildi saalis toimub elavas ettekandes. 28. IV, kolme ülejäänud kooslust (Ansambel Cikada Oslost, Divertimento Ensemble Milanost ja ansambel Taller Sonoro Sevillast) saab publik kuulata videoülekannete vahendusel samas saalis. Kõigi nelja kontserdi publiku hääletusel selguvad tulemused ning võitnud heliloojatelt tellitakse uus teos aastaks 2020. Nüüdsele konkursile on saadetud 143 partituuri, millest neljas regioonis on välja valitud 12 partituuri ja heliloojat. Eestiga samas regioonis on veel Läti, Leedu, Soome, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Rumeenia, Moldova ja Ukraina. Meie regioonist välja valitud heliloojad oma teostega on poola autorid Piotr Peszat ja Pawel Siek ning soome helilooja Juhani Vesikkala.

28.04 USAs elav ja töötav tšellist Silver Ainomäe osaleb kammerkontserdil Minnesota Orchestra Halli Target Auditoriumis, publiku ees Brahmsi Klarnetikvintett, esitajaiks Gabriel Campos Zamora (klarnet), Susie Park (viiul), Sarah Grimes (viiul), Jenni Seo (viola) ja Silver Ainomäe (tšello).