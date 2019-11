Priit Kuuse muusikakroonika: Eesti muusikud maailma lavadel oktoobris

1. X Noorteorkestri Jungen Deutschen Philharmonie ansambel toob esiettekandele Marianna Liigi teose "Transparent" flöödile, klarnetile, trompetile ja metsasarvele. Kontserdid algasid 26. IX Hanaus, järgmistel päevadel alates 28. IX veel Wiesbadenis, Darmstadtis, Frankfurtis ja 1. X Offenbachis. Ettekandel on Bauhausi kunstikooli 100. aasta juubeli puhuks valminud kontserdikava viis tellimusteost, mis põhinevad viiel Bauhausi kunstniku tööl.

1. X Berliinis töötav pianist Kärt Ruubel esineb koos trompetist Simon Höfelega Luxembourg'i filharmoonia kammermuusika saalis ECHO (European Concert Hall Organisation) sarjas "Rising Star", nende kavas on heliloojad Miroslav Srnka, Ligeti, Enescu, Ravel, Prokofjev, Philippe Gaubert ja Gershwin.

1. X Kronbergi Akadeemia festivali lõppkontserdil Saksamaal tuleb maailmaesiettekandele Jüri Reinvere tšellokontsert "Inter Lacrimas et Luctum" Jean-Guihen Queyrasi soleerimisel. Reinvere uusteose, keelpillikõrgkooli Kronbergi Akadeemia tellimusteosega koos on kontserdil kavas veel Alfred Schnittke Viiulikontsert nr 3, Conlon Nancarrow ning Jörg Widmanni teosed, esitaja Ensemble Modern Fuad Ibrahimovi juhatusel. Kontsert toimub Kronbergi Stadthalles.

1. X Metsosopran Dara Savinova teeb viimase etenduse oma debüüdil Rootsis Stockholmi Kuninglikus Ooperis, lauldes Rossini "Tuhkatriinu" uuslavastuses Angelina peaosa. Esietendus toimus 24. VIII. Lavastuse on teinud Lindy Hume Austraaliast, juhatab Ramón Tebar Hispaaniast, peadirigent Valencia ooperimajast. Novembris-detsembris laulab ta jõuluetendustel Detmoldi maakonnateatris Saksamaal Humperdincki ooperis "Hansuke ja Greteke" Hansukese osas.

1.–31. X Tommy Cash astub erikülalisena üles USA laulja, laulukirjutaja, kitarristi, produtsendi Oliver Tree pikal esinemisreisil "Goodbye Farewell Tour" USA-s ja Kanadas, mis algas juba 14. IX ning kestab kuni 2. XI. Kontserte tuleb kokku 26. Oktoobrikuised linnad USA-s, kus esinetakse (saale märkimata): Phoenix, Dallas, Nashville, McKees Rocks, Washington, Philadelphia, New York, Boston, Toronto (Kanada), Cleveland, novembris lõpetuseks Detroit ja Chicago.

2.–4. X Paavo Järvi dirigeerib Zürichi Tonhalle orkestrit esimest korda selle peadirigendi ja kunstilise juhina. Orkestri avakavas on Arvo Pärdi uus, orkestriversioon teosest "Kui Bach oleks mesilasi pidanud ..." (autori kohalolekul) ning Sibeliuse süit "Kullervo" op. 7, mille ettekandjad on Tonhalle Orchester Zürich, Eesti Rahvusmeeskoor, Zürichi Sing-Akademie' meesrühm ning Soome solistid Johanna Rusanen (sopran) ja Ville Rusanen (bariton). Kontserdi otseülekande teevad Mezzo TV ja Šveitsi TV ning ka salvestavad ja annavad hiljem eetrisse Sibeliuse suurteose, (autori soovil jääb Arvo Pärdi teos salvestamata).

2. X Erki Pärnoja ja bänd astub üles Soome suurimal klubifestivalil "Lost in Music" (2.–5. X) Tamperes. 15. IX osaleti ka Leedus Vilniuses toimunud showcase'il "What's Next in Music".

3.–29. X Dirigent Kristiina Poska juhatab oma esimesed kontserdid Flaami Sümfooniaorkestri värske peadirigendina: 3. X Brugge Concertgebouw's, 5. X Heist-op-den-Bergi kultuurikeskuses Zwaneberg, 6. X Antwerpeni kunstikeskuses deSingel, 13. X Oostende kuursaalis, 14. X Brüsseli kunstide keskuses Bozar ja 18. X Genti katoliku kooli Sint-Bavohumaniora saalis. Kavades on Stenhammari "Intermezzo" sümfoonilisest kantaadist "Laul" ("Sången") op. 44 ning Brahmsi Kontsert viiulile ja tšellole, solistid Lorenzo Gatto ja Pieter Wispelwey, ning Sümfoonia nr 2. 12. X, 19. X, 25. X ja 29. X jätkab ta Stuttgarti Riigiooperis Bizet' ooperi "Carmen" muusikalise juhina (esietendus 29. IX, novembris veel kolm etendust). 4. ja 7. X on Kristiina Poskal ooperietendused külalisdirigendina Dresdeni Semperoperis, kus laval on Mozarti ooper "Haaremirööv".

3.–31. X Dirigent Risto Joost juhatab kontserte Tšehhis, Norras ja Soomes. 3. X on ta taas Tšehhis Ostrava Janáčeki nimelise filharmooniaorkestri ees Ostrava kultuurikeskuse suures auditooriumis, ettekandel Tšaikovski "Francesca da Rimini", Liszti klaverikontsert nr 2, solist Simon Trpčeski, ning Martinů Martinu Sümfoonia nr 4. Järgneb neli esinemist Norras, 18. X Norra Ooperi suurel laval Norra Rahvusooperi orkestriga: Magnus Lindbergi "Tempus fugit", Barberi Viiulikontsert, solist Guro Kleven Hagen, Sibeliuse Sümfoonia nr 1 e-moll. 24.–26. X dirigeerib Joost kolmel õhtul Trondheimi Sümfooniaorkestrit Trondheimi Olavshallenis ning (kaks kontserti) Molde Bjørnsonssalenis. Kavas Opera & Operettefest on palu Ferenc Lehárist kuni Leonard Bernsteinini, solistid sopranid Beate Mordal ja Kari Postma ning kontraalt Randi Stene. 31. X juhatab Risto Joost Soomes Oulu muusikakeskuse Madetoja saalis, ettekandel Sallineni "Neli laulu unest" op. 30, Takemitsu "Requiem keelpillidele" ning Fauré "Requiem". Mängib Oulu Sinfonia, solistid Kaisa Ranta ja Jaakko Kortekangas, laulab Tuira Kammerkoor.

3.–31. X Saksamaa Oldenburgi Riigiooperi peadirigent Hendrik Vestmann juhatab Wagneri ooperi "Jumalate hukk" uuslavastust, mille on teinud Paul Esterhazy. Gutrune ja 3. Norni osas astub üles Hollandis tegutsev sopran Aile Asszonyi. Etendused 3., 13., 20., 27. ja 31. X.

4.–10. X Bariton Lauri Vasar laulab Taiwanil National Taichung Theater's Wagneri ooperis "Jumalate hukk" Guntheri osas (korduslavastus). Ooperi dirigendiks on Shao-Chia Lü, lavastuse teinud Esteban Muños ja Carlus Padrissa. Etendusel on osalised National Symphony Orchestra ja Tungai Ülikooli koor. Ooperiõhtud 4., 6. ja 10. X. Taichungi teater avati 2014. aasta sügisel, saalis kohti 2014. Novembrikuu keskel esineb siin koos Amsterdami Concertgebouw' kuulsa orkestriga ka Paavo Järvi, kelle reis jätkub siit viie kontserdiga Jaapanis.

4. X–12. X Kristjan Järvi juhatab Zagrebi Filharmoonia orkestrit ja viib selle ka kontsertreisile. Orkester annab 4. X kontserdi Zagrebi filharmoonias ning suundub seejärel tuurile Euroopasse. Kontserdid toimuvad kuulsamates saalides: 8. X Viini Musikvereini Kuldses saalis (kus Kristjan on sagedasti juhatanud eriti Alam-Austria Tonkünstlerite dirigendina), 9. X Dresdeni kultuuripalees, 10. X Müncheni Gasteigis, 11. X Paavo Järvi uue orkestri residentsis Zürichi Tonhalle Maagis ning 12. X Frankfurti Alte Operis. Kavas on Jakov Gotovaci "Sümfooniline tants", Griegi Klaverikontsert a-moll, Arvo Pärdi "Fratres", Kristjan Järvi enda "New York Songs" ning tema seades ka Süit Tšaikovski ooperist "Lumivalgeke".

5. X Kahe viiuli duoansambel Baltic Sisters debüteerib Leedus. Duos mängivad Kirsti Kuusk (Eesti) ja Dalia Suraučiūtė (Leedu), kontsert Põhja-Leedus Ilzenbergi lossi 500. aastapäeva ürituste sarjas. Kavas Vivaldi. Sonaat kahele viiulile F-duur, Leclair. Sonaat kahele viiulile e-moll, Haydn. Duo B-duur, Mozart. Süit ooperist "Võluflööt", Wieniawski. Etüüd-kapriis g-moll, Prokofjev. Sonaat kahele viiulile 1. ja 2. osa, Ester Mägi. "Duod rahvatoonis", viis osa (flöödi ja viiuli duo versioon kahele viiulile), Piazzolla "Libertango", seade kahele viiulile ja fagotile, kaastegev Tadas Gotovečkis Leedu Rahvusooperi orkestrist. Ester Mägi Sümfoonia (1968) korrastatud ja uue noodigraafikaga partituur on alates 10. IX müügil EMIKi muusikapoes.

5., 9. ja 13. X laulab Eesti noor sopran Mirjam Mesak Baieri Riigiooperis Münchenis Richard Straussi ooperis "Salome" Orjatari osas. Dirigeerib ooperimaja kunstiline juht Kirill Petrenko, lavastaja on Krzysztof Warlikowski. Samas rollis astus ta üles neljal etendusel ka juunis-juulis.

5.–18. X Eesti tenor Roland Liiv esineb Soome Rahvusooperis Erich Wolfgang Korngoldi ooperi "Surnud linn" lavastuses krahv Alberti osas. Dirigeerib Jukka-Pekka Saraste, lavastaja Kasper Holten. Viis etendust 5., 9., 11., 16. ja 18. X.

6. X Tšellist Aare Tammesalu esineb kammerõhtul Kreekas Ateenas toimuval 14. klaverifestivalil "Around the Piano 2019". Kontserdil Benaki muuseumis osaleb ta kahe klaveritrio ettekandel, mil klaveril Alexandra Nomidou ja viiulil Edua Zadory. Esitatakse Haydni Klaveritrio C-duur Hob. XV:27 ning Mendelssohni Klaveritrio nr 2 c-moll op. 66. 2. ja 3. XI astub ta lavale juba sügisfestivalil "Autunno Musicale" eesti muusika kavadega koos Arvo Leiburi ja Maila Laidnaga Napoli lähedal Maddalonis.

6. ja 8. X Metsosopran Annely Peebo laulab kahes lavastuses koduteatris Viini Volksoperis: 6. X Venuse osas Offenbachi operetis "Orpheus põrgus", dirigeerib Guido Mancusi ja lavastaja on Helmut Baumann, ning 8. X Mary osas Wagneri ooperis "Lendav hollandlane", mille dirigent on Alfred Eschwé ja lavastaja Aron Stiehl. 11. X on ta ka vürst Orlofsky rollis Straussi "Nahkhiires" (dirigent Alfred Eschwé/Anja Bihlmaier, Heinz Zedniku lavastus).

8. X Soomes Espoo tšellosaalis on kavas viis Arvo Pärdi teost, need kõlavad Helsinki Kammerkoori kavas, mida juhatab Nils Schweckendiek .

9. X Pianist Mihkel Poll esineb soolokontserdiga Itaalias Benedetto Marcello nimelises Veneetsia konservatooriumis, tema kavas "Romantilised klaverifantaasiad" on Tõnu Kõrvitsa "Hümn nähtamatule tuulekandlele", Chopini Polonees As-duur op. 61 ja Schumanni tsükkel "Kreisleriana" op. 16. Lisaks kontserdile annab Poll 11. ja 12. X ka pianistidele meistrikursusi.

10.–21. X Olari Elts juhatab kontserte Hollandis ja Šveitsis. 10.–13. X dirigeerib ta neljal õhtul Lõuna-Hollandi filharmooniaorkestrit: 10. X Maastrichtis Vrijthofi teatris, 11. X Heerlenis Parkstad Limburgi teatris, 12. X Eindhoveni Muziekgebouw's ning 13. X Den Boschi Parade-teatris. Kavades on põnevat uuema muusika poolelt, Coplandi "Apalatši kevad", Barberi viiulikontsert (solist Simone Lamsma), Detlev Glanerti "Allegro furibondo" ja ka Brahmsi sümfoonia nr 3. Seoses Paavo Järvi asumisega Zürichi Tonhalle orkestri peadirigendiks sekundeerib Elts kutsutuna dirigendiks 20. ja 21. X Zürichi kunstide kõrgkooli ja Genfi muusikakõrgkooli ühendorkestri kontsertideks Genfi Victoria Hallis ja Zürichi kontserdimajas Tonhalle Maag, kavas Mahleri VI sümfoonia ("Traagiline") ning Šveitsi esiettekandes Erkki-Sven Tüüri "De profundis".

10. ja 24. X Londonis ja Hamburgis tegutseva Eesti pianisti Kristiina Rokashevichi kaks soolokontserti Saksamaal. 10. X mängib ta oma kava Salut Salon "Liebe" Leverkuseni Forumis, 24. X esineb ta sarjas "Live Music Now" Hamburgis, kontserdikoht on Fördern&Wohnen, kavas on Bach, Beethoven, Schumann, Liszt, Chopin.

10.–27. X Jazzpianist Kristjan Randalu esinemised Norras, Kreekas, Belgias, Saksamaal, Soomes, Aserbaidžaanis, ja Eestis, kokku kümnel kontserdil: 17. X Norras Tromso kultuurihoone väikeses saalis, Tromso jazzklubi kutsel, ettekandel Trygve Seimi "Helsinki Songs", ansamblis kolme maa muusikud, Trygve Seim (saksofonid), Kristjan Randalu (klaver), Mats Eilertsen (bass) ja Markku Ounaskari (trummid), 21. X sama ka Tallinnas; 18., 19. ja 25. X Petros Klampanise (bass) trios Randalu ning Bodek Janke (trummid) Kreekas Ateena Gazarte's, Belgias Brüsseli Jazz Stationis ja Saksamaal Berliini jazzklubis Zig Zag; 23. ja 24. X taas Trygve Seimi "Helsinki Songs" sarjas G Livelab Soomes Helsinkis ja Tamperes ning 26. X Aserbaidžaanis Bakuu Rotunda jazzklubis Bakuu jazzifestivalil, kavades materjali nende äsjaselt ECM-i plaadilt. 27. X Viljandis Ain Agan 60.

10. X–1. XI Paavo Järvi kontserdid Saksamaal, Luxembourgis ja Šveitsis. 10.–13. X juhatab Järvi Berliini Filharmoonikute kolme kontserti Berliini filharmoonia suures saalis, kavas Sibeliuse "Tapiola", Tšaikovski viiulikontsert (solist Janine Jansen) ning Schumanni sümfoonia nr 3. 18. X mängib Luxembourgi filharmoonia orkester oma kodusaalis Järvi käe all Richard Straussi sümfoonilist fragmenti balletist "Joosepi legend" ja Bruckneri sümfooniat nr 8. Järvi on pärast avakontserte tagasi Zürichi Tonhalle orkestri ees Tonhalle Maagis 25., 26. ja 27. X ning siis on kavas Tšaikovski sümfooniline poeem "Francesca da Rimini" ja sümfoonia nr 4 ning Coplandi Klarnetikontsert (solist Martin Fröst). 30. X, 31. X ja 1. XI kõlavad resideeriva helilooja ja orkestri loomingulise juhi Erkki-Sven Tüüri orkestrioopus "Sow the Wind ..." ("Külva tuult ..."), Sibeliuse "Kaks humoreski" op 89 ja "Kaks serenaadi" op 69, solist Pekka Kuusisto viiulil, ja Tšaikovski sümfoonia nr 6. 1. XI kavasse on planeeritud lisaks veel Erkki-Sven Tüüri viiulipala "Köielkõnd".

11. X Duo Maarja Nuut & Ruum annab kontserdi Saksamaal Ingolstadti Kulturzentrumis "Künstlerinnentage 2019" programmis.

11.–12. X Stockholmis tuleb ettekandele Eduard Tubina kontrabassikontsert. Soleerib Hollandi kontrabassivirtuoos Rick Stotijn, Rootsi Raadio sümfooniaorkestrit juhatab James Gaffigan, kontsert Rootsi Raadio Berwaldi hallis. Mõlemad muusikud on Tubinat ka varem ja mujalgi koos ette kandnud. Stockholmi kava pealkiri on "Musical Storytelling: The Antiheros", esitamisel on veel Richard Straussi "Till Eulenspiegeli lõbusad vembud" ja Sibeliuse "Lemminkäineni süit".

11.–13. X Kammerkoor Collegium Musicale esineb Endrik Üksvärava juhatusel Kataloonias Barcelonas EBU/Euroraadio konkursi "Let The People Sing" finaali puhul, et anda järgmise grand prix' võitjale pidulikult üle 2017. aastal meie koori võidetud rändkarikas Silver Rose Bowl. Üritusega seoses laulab koor kõigil kolmel päeval. 11. X antakse täispikk kontsert Barcelona lähistel Igualada ajaloolises 1200-kohalise saaliga munitsipaalteatri- ja kontserdimajas Ateneu, kava on üleni Eesti muusikast. Ettekandel on Veljo Tormise "Röntyskä" I–III "Ingerimaa õhtutest", Arvo Pärdi "Virgencita" (Hispaania esiettekanne), Tormise "Kuulmata kuskil kumiseb kodu", Erkki-Sven Tüüri "Missa brevis", neli lugu Tormise "Unustatud rahvastest": "Laulis sa, laulis poega" ("Liivlaste pärandus"), "Läksin mina veele" ja "Kiisu-miisu" ("Vepsa rajad"), "Ussisõnad" ("Isuri eepos"), Pärt Uusbergi "Miserere", Pärdi "Kleine Litanei" (esmaettekanne Hispaanias), Veljo Tormise "Röntyskä" V. 12. X laulab koor kontserdimajas Palau de la Música Catalana Tormise "Kuulmata kuskil ...", 13. X koorikonkursi lõputseremoonial samas saalis Arvo Pärdi "Virgencita".

11.–27. X Schumann Quartett annab kontserte Saksamaal (viis kontserti), vioolal mängib Liisa Randalu: Bonndorfi lossi kultuurikeskuses, Schwetzingeni lossi Jahisaalis (kaks kava Mozartfestil), Hamburgi Laeiszhalle väikeses saalis, Müncheni Prinzregententheateris; kavades Mozart, Barber, Schubert, Brahms, Schumann, Mendelssohn.

12.–28. X Sopran Katrin Targo esinemised Viinis: sopranipartii Mozarti Requiemi ettekandeil Karlskirches. Targot ja teisi soliste ning koori kontserdiorganisatsiooni Salzburger Konzertgesellschafti vahendusel saadab Mozarti muusika esitamisele ajaloolistel pillidel pühendunud orkester Orchestra 1756. Ettekandel ka laulude kava "Weisse Nächte". 20.–28. X tegutseb lauljatar Portugalis.

13. X EBU/Euroraadio konkursi "Let The People Sing" finaal Barcelona esindussaalis, 2049 kuulajat mahutavas Palau de la Música Catalana's toimub esimest korda konkursi ajaloos Euroraadio ja Catalunya Ràdio ühiskorraldusel, sündides otselülitusega Euroraadio liikmesriikide ringhäälingute kaudu miljonitele kuulajatele Euroopas ja kaugemal. Finaali on kutsutud esinema üheksa koori üheksalt maalt. 7-liikmelise žürii koosseisus on ka Tõnu Kaljuste. Täiskasvanute kategoorias võidab konkursi Eesti kammernaiskoor 'Sireen', keda juhatab Nele Erastus. Koori esinemiskavas on vaid Eesti autorid: Ester Mägi, Veljo Tormis, Evelin Seppar ja Galina Grigorjeva.

13. X Stockholmi saksofonikvarteti 50. sünnipäeva kontserdil on kavas Helena Tulve teos "Öö", esitus Stockholmi kontserdimaja Grünewaldi saalis. Stockholmi kvartett tegi ka teose esmaettekande Tallinnas 1997. aastal.

13. ja 19. X Ansambel Vox Clamantis esineb Luxembourgis ja Mehhikos. Jaan-Eik Tulve juhatusel antakse 13. X kontsert Clervaux' kloostris Luxembourgis, kavas Guillaume de Machaut' "La messe de Nostre Dame", gregooriuse laulud, John Dunstable ja Gilles Binchois. 19. X laulab Vox Clamantis rahvusvahelisel Cervantino festivalil Guanajuato linnas Mehhikos. Kontsert antakse Valenciana San Cayetano templis kavaga "Virgencita". Gregooriuse laulude, Perotinuse, Igor Stravinski ja Guillaume de Machaut' loomingu kõrval kõlavad ka Arvo Pärdi "Väike litaania", "Missa syllabica", "The Deer's Cry", "Morning Star" ja "Virgencita", samuti Cyrillus Kreegi "Kui suur on meie vaesus" ja Taaveti psalm nr 212. Lisaks toimub sama päeva õhtul Vox Clamantise ja Tulve vestlusõhtu publikuga.

13.–27. X Ansambli Heinavanker muusikareis USAs (8 kontserti), juhatab Margo Kõlar: Tucson (Arizona), Fayetteville (Arkansas), Jackson (Mississippi), Fort Tryon Park ja The Metropolitan Museum of Art (New York) jt.

14. X Rootsi pianist Martin Sturfält mängib UK-s Oxfordi ülikooli Holywelli Music Roomis Eduard Tubina klaverisonaadi nr 2 ("Virmaliste sonaadi"). Klaveriõhtu kannab pealkirja "Nordic Magic".

17. X Viiuldaja Triin Ruubel ja Monaco-Prantsuse pianist Nicolas Horvàth annavad kontserdi eesti muusikast Prantsusmaal Carcassonne'is (Tartu sõpruslinnas) Chapelle des Jésuites'i Auditoriumis. Kavas nimetusega "Vitrail Musical Estonien" on ettekandel Erkki-Sven Tüüri "Conversio", Heino Elleri "Moment musicale", "Männid", "Lüüriline valss", Eduard Tubina Capriccio nr 1, Lepo Sumera "Kevadine kärbes", Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel" ja "Fratres"; klaverimuusika pooles on Arvo Pärdi "Aliinale", "Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul", "Diagrammid", Tõnu Kõrvitsa "Ending in C", Karl August Hermanni "Eesti rahvuslik Labajala-valss", Jaan Räätsa Sonaadid nr 9 ja nr 10 ning "Raadio 4".

17. ja 19. X Eric Ericsoni kammerkoori kavas Brüsseli Bozaris (Põhjamaade festival) ja Stockholmi kontserdimajas on ettekandel ka Cyrillus Kreegi "Kolm Taaveti laulu", Urmas Sisaski "Oremus" ("Gloria Patri"), Arvo Pärdi "Ode IX" ("Kanon pokajanen"), dirigeerib Fredrik Malmberg.

18. X Erkki-Sven Tüüri "Rändaja õhtulaul" segakoorile kõlab Londonis Milton Courtis koori BBC Singers ettekandes. Kontsert on ka selle poolest tähelepanuväärne, et siin on koos Ligeti Quartetiga esiettekandel Judith Weiri "blue hills beyond blue hills" segakoorile ja keelpillikvartetile, dirigent on Sofi Jeannin.

18. X Helsinkis Musiikkitalo orelisaalis esinevad klavessinist Imbi Tarum ja Markus Kuikka viola da gamba'l. Kavas on Bachi kolm sonaati viola da gamba'le ja klavessiinile.

18. X Ansambel Tintura astub üles Läti väikelinnas Durbes, kus toimub 9. korda festival 'Zemlika'.

18. X Vokaalgrupp Estonian Voices alustab oma teist Hiina kontsertreisi. Esimene esinemine kolmest toimub Shanghais City Theatreis, järgneb 19. X Haian Grand Theatre ja 20. X Changzhou Phoenix Valley Theatre. Kavades on enamasti lugusid nende teiselt albumilt "Taat läks lolliks", mis on pühendatud eesti folkmuusikale, lauldi ka ansambli varasemat ingliskeelset repertuaari.

18. X–2. XI Sopran Marta Paklar osaleb vanamuusikale pühendunud Belgia vokaalansambli Vox Luminis koosseisus kontserdireisil Ameerika Ühendriikidesse. Antakse kokku 11 kontserti Durhamis, New Yorgis, Dallases, Tyleris, Houstonis, Austinis, Claremontis, Philadelphias, Bostonis jm. Kavades kõlab mitme helilooja Bachi, Johann Bachi, Johann Michael Bachi, Johann Christoph Bachi, Johann Ludwig Bachi, Heinrich Bachi ja Johann Sebastian Bachi muusika kõrval ka Domenico Scarlatti, Alessandro Della Ciaia, Claudio Monteverdi, Antonio Lotti ja Dietrich Buxtehude loomingut.

19. X Argentinas Buenos Airese mainekas Isaac Fernández Blanco muuseumis (Palacio Noel) annavad ühise kontserdi nelja maa muusikud – lauljatarid (kõik sopranid) Natalia Raselli (Argentina), Marta Rossi (Itaalia) ja Sofia Drever (Uruguai), klaveril nende partner Klarika Kuusk. Argentina emadepäevale pühendatud vokaalkava kannab pealkirja "Madre Tierra". Kavas kõlavad autorid, nagu Braga, Ravel, Respighi, Guastavino, Waldemar, Strauss, Espinosa, Tšaikovski, Grieg, Mompou. Vokaalnumbrite vahele loetakse nimekaimate Lõuna-Ameerika kirjanike luulet.

19. X Berliinis toimub juba aastast 2005 "Festival of Lights" linna peavaksalis, tänavu esineb seal ka Andres Kõpper artistinimega NOEP.

19. X... Tütarlastekoor Ellerhein annab kahe nädala jooksul Hiinas Ingrid Kõrvitsa juhatusel kuus kontserti Hiina erinevates linnades, nagu Shanghai, Peking, Yinchuan, Nantong jt. Kontsertide kavas on Veljo Tormise, Arvo Pärdi, Olav Ehala, Tõnu Kõrvitsa, Mart Saare, Ko Matsushita, Alice Ping Yee Ho jt loomingut.

20. X Ansambel Trad.Attack esineb Taiwanil Taipeis, kontsert Taiwan World Music festivali programmis, kontserdikoht on Dajia Riverside Park.

20. X Ingrid Roose võidab esikoha ja Choeur de l'orchestre de Paris' nimelise eripreemia Pariisis 9. rahvusvahelisel kooridirigentide konkursil.

20.X Arvo Pärdi muusika on kavas õigeusu muusika festivalil Prahas.

20.–24. X Eesti klaveritrio esineb Peterburis ja Hiinas, koosseisus Mari Poll (viiul), Henry-David Varema (tšello) ja Mihkel Poll (klaver). 20. X mängitakse Peterburi filharmoonia väikses saalis, kus toimub Eesti muusika- ja teatriakadeemia 100. sünnipäevale pühendatud pidulik kontsert. Selles kavas mängivad ka EMTA rektor Ivari Ilja (klaver), endine rektor ja praegune õppejõud Peep Lassmann (klaver) ning EMTA õppejõud Toomas Vavilov (klarnet) ja Indrek Vau (trompet). Kontserdi kavas on Chopin, Debussy, Rahmaninov, Heino Eller, Arvo Pärt ja Veljo Tormis. 22. ja 23. X astub trio üles Artur Lemba (klaveritrio nr 1 B-duur), Rahmaninovi (klaveritrio nr 2 d-moll "Eleegiline trio") ja Erkki-Sven Tüüri ("Arhitektoonika VII") muusikaga Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahelise koostöövõrgustiku (China and Central and Eastern European Countries) raames toimuval muusikafestivalil Hangzhou provintsis Zhejiangi muusikakonservatooriumis. Mari Poll annab seal ka meistriklassi.

23. X Londonis Lichfieldi katedraalis astuvad üles City of London Sinfonia ning Sarum Voices, selles kavas on Arvo Pärdi "Summa" ja "Fratres" ning veel Dobrinka Tabakova ja Pēteris Vasksi loomingut. Dirigeerib Lee Wards. Ettekanded salvestab BBC Radio 3.

23. X USA-s New Yorgi Eesti Majas mängib Joonatan Jürgenson Eduard Tubina "Ballaadi Mart Saare teemale". Ta sooloõhtu kavas on veel Liszti ballaad nr 1 Des-duur ja "Ungari rapsoodia" nr 6 Des-duur, Griegi Ballaad g-moll op 24, Chopini ballaad nr 4 f-moll op 52.

23. X Soomes Jyväskylä teatrimajas toimub kontsert, mil Jaan Ots dirigeerib orkestrit Jyväskylä Sinfonia. Ettekandel on Mozarti kaasaegse saksa helilooja Christian Cannabichi sümfoonia D-duur, Mendelssohni kaks kontsertpala klarnetile ja bassetthornile, Heino Elleri viis pala keelpilliorkestrile ning Mozarti sümfoonia nr 33. Kontserdi solistid on orkestris mängivad Iisraelist pärit ning Helsinkis Sibeliuse akadeemias õppinud naisklarnetist Gil Shaked-Agababa ja Eestist pärit, samuti Sibeliuse akadeemias õppinud klarnetist Kristjan Parts.

23.–27. X Belgias Brüsseli Flagey' kontserdimajas toimub teist korda festival "Arvo Pärt Days 2019" (iga kahe aasta tagant), mis kuulub Baltic Sea festivali programmi. Esinevad (kontserdid tsüklist "Circle of Silence") Helsinki kammerkoor, Eesti filharmoonia kammerkoor, Trio Khnopff (Picnic Concert), Brüsseli filharmoonikud ja Flaami Raadio koor, Collegium Vocale Gent, Musiques Nouvelles. Kavades on Pärdi sümfoonia nr 4, "Kanon pokajanen", "In principio" ning koorimuusikat. Brüsseli filharmoonikute kontserti juhatab Anu Tali, kõlab ka Veljo Tormise avamäng nr 2. Eesti filharmoonia kammerkoor esitab ka Cyrillus Kreegi "Taaveti laulud", Toivo Tulevi "Rejoice, rejoice, rejoice" ning Flagey kontserdimaja tellimusena esiettekandes Riho-Esko Maimetsa "Two Prayers to the Heavenly Light", juhatab Tõnu Kaljuste, orelil Kadri Toomoja. Üles astuvad dirigendid Nils Schweckendiek, Kaspars Putninš, Jean-Paul Dessy, Bart Van Reyn. Lisaks kontsertidele toimuvad filmilinastused, fuajeevestlused, väljapanekud Tõnu Tormise fotodest ning Joonas Sildre teosest "Kahe heli vahel", Jaan Tootseni ja Jaak Kilmi dokfilm, Günter Attelni, Dorian Supini filmid, siia kuulub ka ECM-i 50. aastapäevale pühendatud nädalalõpp 27. X jm.

23.–27. X Eesti teeb kaasa pärimusmuusika professionaalide suurkogunemisel WOMEX, mis korraldatakse 25. korda, kohal enam kui 2500 delegaati 92 riigist. Kogunemine toimub Soomes Tamperes kontserdimajas Tampere-talo. Eestist on WOMEX-il enam kui 40-liikmeline delegatsioon, kuhu kuuluvad festivalikorraldajad, muusikud, manager'id jt. Esitlusfestivalil (showcase) esinemiseks saavad kutse 1400 taotlejast ligi 30 hulgas ka kaks Eesti artisti, Cätlin Mägi (soolokontsert 24. X) ja Mari Kalkun (soolokontsert 25. X, Mari Kalkun: "Tõepoolest, nagu muusikalised olümpiamängud!"); artistidest osalevad delegatsioonis veel Angus, Black Bread Gone Mad, Curly Strings, Fränder, Leana & Hartwin, Puuluup, Riffarrica, Rüüt, Svjata Vatra, Tintura, Trad.Attack! ja Tuulikki Bartosik. Music Estonia juht Virgo Sillamaa osaleb WOMEX-i konverentsiprogrammis arutelus, kus lahatakse edukaid muusikaprojekte, mida on rahastanud Euroopa Liit. Ta nõustab ka uusi WOMEXil osalejaid, kuidas sündmusel orienteeruda ja sellest võimalikult palju kasu saada. Konverentsiprogrammis osaleb ka Helen Sildna, kes on kaasas arutelus teemal võrdõiguslikkus muusikas ja kultuuriloomes laiemalt. Esimest korda jagab Eesti WOMEX-il messiala Põhjamaadega ning esimest korda teevad sel sündmusel koostööd ka kolme Balti riigi muusikavaldkonna info- ja arenduskeskused. WOMEX-i eel ja järel külastab Eestit kokku 26 välisdelegaati, et tutvuda meie pärimusmuusika ja jazzi valdkonnaga.

24. X Kristjan Järvi alustab 8-kontserdilist Jaapani turneed, avaõhtu saal on Fukuoka Symphony Hall Acros, järgnevalt 26. X Kobe Kokusai Hall, 27. X Sapporo Concert Hall, 29. X Tokyo Sumida Triphony Hall, 30. X Tokyo Suntory Hall, 31. X Yokohama Kanagawa Kenmin Hall, veel kontserdid 2. ja 3. XI (Musashino Shimin Bunka Kaikan ja Tokyo Bunka Kaikan). Kavades Bach, Mozart, Beethoven, Stenhammar, Mendelssohn, Brahms, solistid Fuji Hemming (klaver) ning jaapani päritolu Anne Akiko Meyers (viiul), kogenud viiuldaja ja manager, kes juba pikki aegu tagasi on korduvalt esinenud solistina ka Neeme Järvi juhatatud kontsertidel USA-s ja mujal.

25.–26. X Neeme Järvi dirigeerib Itaalias Napoli San Carlo teatris teatri sümfooniaorkestrit. Kavas mõlemal õhtul Beethoveni kontsert klaverile ja orkestrile nr 3 ning Brahmsi sümfoonia nr 4. Klaverikontserdi solist on Denis Matsujev. San Carlo ooperiorkestri ja -koori kunstiline juht ning peadirigent on 2016. aastast slovaki noor tippdirigent Juraj Valčuha.

25.–27. X Taani vokaalgrupp Ars Nova Copenhagen toob oma kunstilise juhi, meilegi hästi tuntud Paul Hillieri käe all kolmes saalis ettekandele kava "Baltic Voices": 25. X Kopenhaagenis Garnisons kirkes toimuv õhtu on otse pühendatud ansambli 40. aastapäevale, juubeli sildi all lähevad ka kaks teist õhtut sama kavaga, 26. X Saksamaal Rendsburgi Christkirches ning 27. X Londonis, kus kontserdikoht on Holy Trinity Church. Kavas on Karin Rehnquist, Veljo Tormise "Röntyskä" I–III ("Ingerimaa õhtud"), "Kiigelaulud" I–II ja "Ringmängulaul", Rytis Mazulis, Heinrich Schütz (XVII sajand), Arvo Pärdi "Da pacem Domine", Galina Grigorjeva "Rejoice O Virgin Theotokos", Per Nørgård. Esimene kontsert neljast selle kavaga antakse 6. X Taanis Frederiksborgi Slotskirkes. Ansambel esineb 12 lauljaga koosseisus.

25. X Mezzo TV annab viiel korral eetrisse salvestuse Paavo Järvi avakontserdist uue peadirigendina 2. X Zürichis saalis Tonhalle Maag, kus ettekandel on Sibeliuse "Kullervo" op 7. Esitajad on Tonhalle Orchester Zürich, Eesti rahvusmeeskoor, Zürichi Sing-Akademie' meesrühm ning Soome solistid Johanna (sopran) ja Ville (bariton) Rusanenid. Mezzo kavas on Paavo Järvi esitus 25., 28., 30., 31. X ja 1. XI. Samas on salvestis pidevalt saadaval ka Šveitsi TV kodulehe kaudu kuni 6. XI.

26.–28. X Londonis tegutsev Eesti pianist Maksim Štšura osaleb Itaalias Torinos toimuval 23. kammermuusika konkursil briti noore tšellisti Ariana Kashefi klaveripartnerina. Duo saavutab kammermuusika kategoorias konkursi parimana esimese preemia. Konkurss leiab aset Torino teatrimajas La Suoneria. 12. X mängivad nad kava eelnevalt Londonis Ukraina maja saalis.

27. X Hollandis tegutsev Maria Valdmaa esineb sopranisolistina Haagis ja Utrechtis: kaks kontserti, erinevad koosseisud ja kavad: Haagis Kloosterkerkis on hommikul ettekandel Bachi kantaat "Schmücke dich, o liebe Seele" (BWV 180), esitavad Residentie Bachkoor, Residentie Bachorkest, dirigent Jos Vermunt. Utrechtis Muzieklokaalis laulab Maria Valdmaa Aleida Ensemble'i koosseisus: Ravel, Milhaud, Reynaldo Hahn, John Tavener. 20. X toimus sama kavaga kontsert ka Abcoude Dorpskerkis.

Varasemast

12.–14. IX Türgis Antiphellose vanas teatris (Kaş, Antalya) toimus Eduard Tubinale pühendatud festival. Selle korraldaja oli Burak Tüzün, kes on viimastel aastatel juhatanud mitmeid Tubinaga seotud ettevõtmisi. Toimusid kolme pianisti – Cem Babacani, Kenan Tatlici ja Basar Can Kivraki kontserdid, millel esitati kõik Tubina klaveriprelüüdid ning lisaks sellele ka teoseid Lisztilt, Mussorgskilt, Beethovenilt, Franckilt, Debussylt, Chopinilt, Rahmaninovilt ja Piazzollalt. Restaureeritud Antiphellose teatris on toimunud juba mitmeid Tubina muusika kontserte, nende seas on ka Vanalinna segakoori, Maateni perekonna ning Paula Pärtlase ülesastumised.

Seekordne kroonika pole andnud mõne erandiga täpsemat teavet Arvo Pärdi muusika esituste kohta. Kõik selle leiab parimini Arvo Pärdi keskuse (APK) kodulehelt, kus on "Ettekanded". Sinna on teinud panuse Pärdi kirjastaja Viini Universal Editioni ja teistegi ühenduste, samuti eraviisilised toimetajad. Ka APK andmed ei suuda hõlmata kogu muusikamaailma kõiki esitusi ja mõnigi neist, eriti kammerloomingust, võibki jääda meil teadmata.