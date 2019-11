New Yorgis esitlesid USA ja Eesti muusikud mõlema riigi heliloojate loomingut

New Yorgis toimus 10. novembril kammerkontsert "Estonian Connections", kus tulid ettekandele mitmed viimase aja teosed Eesti ning ka USA heliloojailt, keda on inspireerinud Eesti kultuur. Solistidena esinesid Genfis elav flötist Maarika Järvi, Eesti flötist ja helilooja ning festivalijuht Monika Mattiesen ning Denveris õppejõuna tegutsev fagotist Martin Kuuskmann.

Muusikaühendus Composers Concordance, kes kontserdi korraldas, on tegutsenud USA ja New Yorgi heliloojate uusloomingu toetaja ja korraldajana juba kolmkümmend aastat. Nüüdne Eestile pühendatud kava esitati etenduskeskuses Symphony Space, kontserdipaigaks Broadwayl asuv Leonard Nimoy Thalia Theatre. Kontserdi produtsentideks olid Gene Pritzker (helilooja ja ansambli kitarrist) ning helilooja Dan Cooper.

Lisaks Eestist pärit kolmele solistile esines kontserdikavas CompCord Ensemble, juhatas David Rozenblatt, kes mängis ise löökpillidel ning oli heliloojast autor.

Harukordselt mitmekülgse kavaga õhtu avas Eesti rahvaviisi "Luust sõrmus" seade; kavas kaks esiettekannet USA, üks Eesti heliloojalt. Järgnevad esitused: Seth Boustead. "Clouds Over Tallinn" (esiettekanne), Tõnu Kõrvits. "Laul kaugele sõbrale" soolofagotile, Dan Cooper. "Dance Suite" No 2 II ja III osa, Mari Vihmand. "Menage à Trois" (esmaettekanne), esiettekanne ka Gene Pritzkerilt "The Man Who Loved Locks" Erik T. Johnsoni tekstiga, kes selle ise esitas, Erkki-Sven Tüür. "Dick ja Toff imedemaal", Kristjan Järvi. "Runic Prayer" (sdn Gene Pritzker), Mark Kostabi. "My Distant Past" (sdn G. Pritzker), Gene Pritzker. "Melodies for Choto" II ja V osa, David Rozenblatt. "Dirty Winds". Kogu huvitavat kava jäi lõpetama Arvo Pärdi klaveripala "Aliinale".

Huvitav on ka fakt, et Mark Kalev Kostabi on ka heliloojana jätkuvalt ansambli orbiidil. Nende järgmisel kontserdil, mis leiab aset 29. novembril Peter Jarvise juhatusel Creater Calvary Baptist Churchis sarjas Haarlem Jazz Series, on autorina esitamisel Kostabi, aga ka Seth Boustead, Gene Pritzker, Dan Cooper, Peter Jarvis, Max Pollak, Billy Strayhorn jt.

Novembrikuu algul oli New Yorgis Broadwayl publiku ees ka kaks muusikut Järvit, kolmandana veel Kristjan Järvi heliloojana – kaks päeva varem, 8. novembril toimusid sümpoosioni "Gustav Mahler in New York" eelüritusena kahe Neeme Järvi juhatusel koos ERSO-ga tehtud Jason Starri muusikafilmi esmalinastused New Yorgis.