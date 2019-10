Neeme Järvi juhatab Napoli kuulsa ooperiteatri San Carlo orkestrit

Dirigent Neeme Järvil on nädalavahetusel Napolis kaks kontserti, mil ta juhatab San Carlo Ooperi orkestrit.

Kuulajate ees on suurklassikud, ettekandel Ludwig van Beethoveni Klaverikontsert nr 3 c-moll (1800) ja Johannes Brahmsi Sümfoonia nr 4 e-moll (1894). Klaverikontserdi solistiks on Venemaal Irkutskis sündinud Denis Matsujev, 1998. aasta Tšaikovski konkursi võitja, praegu lausa legendaarse menuga esinev noorema põlvkonna pianist. Kontserdid toimuvad 25. ja 26. oktoobril San Carlo Ooperiteatri saalis, kus Järvi on ka varem juhatanud.

Samadel päevadel, aga kokku kolmel ühe ja sama kavaga õhtul (25.-27. X), esineb taas Zürichi Tonhalle orkestri ees selle värske peadirigent Paavo Järvi. Et orkestriga on kavas plaadistada Pjotr Tšaikovski kõik sümfooniad, on Paavo kavas täna juba Sümfoonia nr 4, kava avamas aga tema sümfooniline avamäng "Francesco da Rimini". Ajavahemikul 10.-18. oktoobrini dirigeeris Paavo Järvi Berliini Filharmoonikuid ja Luxembourg'i Filharmoonia orkestrit. Aga alates eilsest näitab Mezzo TV kokku neljal päeval (järgmisena 28. X) Paavo Järvi 2. oktoobri avakontserti Zürichis Jean Sibeliuse "Kullervoga", kus teatavasti tegi kaasa ka Eesti Rahvusmeeskoor.

Ka Kristjan Järvi dirigeerib laupäeval, aga hoopiski Jaapanis, alustades Kobe rahvusvahelise kunstikeskuse hallist oma MDR Leipzigi sümfooniaorkestri pikemat, kuue kontserdiga Jaapani reisi. Nii on just täna õhtul – aga see pole esimest korda – publiku ees kõik dirigendid Järvid.

San Carlo Ooperi peadirigendiks on alates 2016. aastast noor slovaki maestro Juraj Valčuha, kes on selles ametis 2016. aasta sügisest.