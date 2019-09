ERSO alustab viimast hooaega Neeme Järviga eesotsas

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri 93. hooajal on aukohal Eesti klassikute looming. Suur osa sellest kõlab Neeme Järvi dirigeerimisel, kellele see hooaeg on viimane ERSO peadirigendi ja kunstilise juhina. Järgmisest hooajast jätkab maestro koostööd ERSOga eluaegse aupeadirigendina.