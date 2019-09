ERSO alustas Viinist Euroopa turneed

Kontserte juhatavad maestro Neeme Järvi ning Mihhail Gerts, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Viinist sõidab orkester edasi Linzi ja Prahasse. Kokku antakse kuus kontserti nimekates Euroopa saalides.

ERSO turnee korraldaja on üks tuntumaid rahvusvahelisi agentuure IMG Artists.

"Oluline on see, et me oleme jõudnud niisugusele tasemele, et meid kutsutakse niisugusse paika esinema nagu Musicverein Viin," rääkis Neeme Järvi.

"Meil on põhimõte, et midagi Eesti asja on ka alati kavas. Olgugi, et me mängime põhiliselt Brucknerit ja meil on hea solist, kes mängib Sibeliust, aga meil on ka Heino Eller ja ma ei usu, et Ellerit on üldse mängitud siin saalis. Ta oleks olnud õnnelik, kui ta oleks kuulnud, et tema teost mängitakse siin, Musikvereinis," lisas dirigent.